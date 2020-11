Corneliu Florin Buicu a dovedit şi dovedeşte că Sănătatea nu are culoare politică

Share



Iniţiator al numeroase legi care vin să reglementeze aspecte uitate, dacă ne gândim la profesioniştii din nutriţie şi dietetică – şi să soluţioneze problemele nerezolvate ale unor categorii de bolnavi – de la boli rare la diabet sau tuberculoză -, conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu, preşedintele Comisiei de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, este un parlamentar muncitor şi dedicat Sănătăţii. Deputatul îşi aminteşte, în interviul pe care ni l-a acordat, de momente care i-au definit viaţa şi cariera.

Reporter: Alegătorii votează oameni, votează familii. Care e familia dumneavoastră, domnule Corneliu Florin Buicu?

Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu: Familia mea consider că sunt toți cei cu care sunt împreună. Familia apropiată este soția mea, care e medic de sănătate publică și management, cu care am o fetiță de doi ani și jumătate, Angelina Andreea, și băiatul meu care are 14 ani şi e în clasa a opta, Victor Bogdan. Cu prima mea soție, Gabriela Elena, medic primar psihiatru, ţin legătura în continuare, punând mai presus decât orice liniștea, sănătatea și fericirea lui Bogdan. Familia mea este reprezentată și de Partidul Social Democrat, și de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade”.

Rep.: Care sunt momentele semnificative din tinerețe și din facultate?

Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu: Am terminat Liceul Sanitar la Hunedoara, iar la Facultatea de Medicină am intrat după revoluție, din a treia încercare. La Rezidențiat, dorința mea a fost să fac urologie, nu am reuşit, erau doar cinci locuri, şi atunci am activat în componenta de business, lucrând la o companie farmaceutică, iar apoi pentru o multinațională. La un moment dat, am primit oferta de a prelua managementul Spitalului Municipal din Sighișoara şi am acceptat. În paralel am început și activitatea didactică la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, iar în momentul de față sunt șeful disciplinei de Sănătate publică și management în UMFST. Din punct de vedere profesional și academic, m-am opus separării pe criterii etnice a Universității de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş şi, alături de alte 24 de cadre didactice și studenți, am anulat în instanță o Hotărâre de Guvern care prevedea separarea.

Rep.: Care a fost cea mai importantă provocare pe care ați întâmpinat-o în activitate? De ce alt moment vă amintiți?

Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu: Ca istorie, unirea spitalelor din Târgu Mureș, în perioada când am fost director general administrativ al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș a fost o provocare importantă și interesantă. Consider că decizia de divizare a fost o decizie proastă. Îmi amintesc, de asemenea, cu emoţie de momentul când am preluat, împreună cu dr. Raed Arafat, primul elicopter, cel roșu pe care îl avea Spitalul Clinic Județean de Urgență.

Rep.: Cum a funcționat Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților pe care ați condus-o în ultimii șase ani și jumătate?

Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu: Sănătatea nu are culoare politică și acesta este un lucru foarte important pe care l-am aplicat în toată activitatea mea, pot să vă dau multiple exemple de proiecte ale colegilor din alte partide, fie că erau membri ai Comisiei de Sănătate, fie nu, pe care le-am promovat și în interiorul partidului, dar și în cadrul comisiei. Pe de altă parte, multe din inițiativele pe care le-am avut în domeniul sănătății au fost puse la dispoziția tuturor colegilor din comisie, astfel că multe din inițiative au, ca inițiatori, toți membrii Comisiei.

Rep.: Prin ce momente emoționante ați trecut de când activați în Parlamentul României?

Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu: Am avut multiple momente în care, chiar dacă nu am plâns, sufletul mi-a plâns pentru că la Parlament am avut întâlniri nu numai cu organizații sau conducători ale organizațiilor pacienților, ci şi cu pacienți. Îmi aduc aminte de aprobarea programului privind tratamentul copiilor cu amiotrofie spinală, inițial pentru 30 de copii, acum sunt 70 de copii în tratament din cunoștințele mele, tratamentul pentru fiecare copil fiind în jurul a 200.000 de euro.

Rep.: Care este unul dintre ultimele dumneavoastră proiecte de lege inițiate?

Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu: Am depus în Parlament inițiativa privind reglementarea telemedicinei, a fost votată de Senat, a ajuns în Camera Deputaților, iar în ședința de Guvern de astăzi (18 noiembrie – n.r.), Guvernul României, prin ordonanță de urgență, vine cu prevederile legale privind telemedicina, copiind din inițiativa mea legislativă.

(Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația județeană Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200020)