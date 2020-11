Sighișoara, un oraș simbol pentru județul Mureș

Share



Sighișoara este un oraș simbol pentru județul nostru și una dintre principalele destinații turistice din România.

Personal mă leagă multe amintiri plăcute, din diverse etape ale vieții mele, de această comunitate. Mereu am găsit acolo oameni deschiși și primitori, cu care am legat prietenii de-o viață. Cu câțiva dintre ei am avut ocazia să discutăm zielele acestea despre proiectele PNL pentru dezvoltarea județului Mureș și despre viitorul acestei comunități.

Sighișoara, o comunitate care a înflorit ca urmare a turismului, a avut de suferit anul acesta din cauza pandemiei. Tocmai de aceea va trebui ca în următorii 4 ani să muncim pentru revitalizarea acestei industrii atât de afectate.

Gabriel Toncean,

Președintele PNL Reghin

(Comandat de Partidul Național Liberal – Organizația județeană Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200025)