Zilele Bibliotecii Județene Mureș

Biroul de Informare și Relații Publice al Bibliotecii Județene Mureș a informat prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că ,,Philobiblonul Mureșean” din acest an, care reprezintă sărbătoarea Bibliotecii Județene Mureș, s-a desfășurat în mediul online, în cursul săptămânii curente.

,,A fost o săptămână în care ne-am străduit să valorificăm ce avem noi mai bun – oameni și cărți, informații și cunoștințe – în așa fel încât fiecare dintre voi – cititorii – să simțiți că faceți parte din familia mare a Bibliotecii. Am lansat provocări pentru cei mici – Versuri din inimă de copil – iar în următoarele zile vom prezenta pe pagina de Facebook a Bibliotecii înregistrările trimise spre noi; am elogiat personalitățile culturii și științei românești și universale aniversate în acest an; am propus incursiuni în trecutul orașului nostru, prin cuvinte și imagini, dar și în fascinanta istorie a cărții și a bibliotecilor; am încheiat fiecare seară cu un maraton de povești pentru copii, în lectura bibliotecarilor mureșeni. Toate acestea se regăsesc pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Mureș și pot fi revăzute oricând”, se menționează în comunicat.

Ediția din acest an a Philobiblonului Mureșean se încheie cu ceremonia de acordare a disctincțiilor Bibliotecii Județene Mureș – Pro Libro Senator și Pro Libro Spe, aceste distincții fiind oferite unor personalități remarcabile ale culturii, științei și artei și colaboratori constanți ai bibliotecii, laureații din acest an fiind prof. univ. dr. Vasile Boloș, prof. Miholcsa Gyula și eleva Diana Radu.

Evenimentul va fi transmis online vineri, 27 noiembrie, de la ora 11.00.

Andreea ȚIȚIU