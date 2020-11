Deák Attila, juristul de la conducerea comunei Breaza

Share



Printre marile surprize ale alegerilor locale din 27 septembrie 2020 a fost și cea înregistrată la nivelul comunei Breaza, când Gheorghe Chira, cel care a condus comuna vreme de 20 de ani, a fost nevoit să să se recunoască învins de Deák Attila. Fără o vechime considerabilă în politică, juristul Deák Attila își propune să pună în aplicare proiectele de dezvoltare ale comunei Breaza, având la bază nu doar bunele intenții, ci și realismul și convingerea că lucrul bine făcut va duce la dezvoltarea comunei Breaza.

Reporter: De unde a pornit ideea de a candida la funcția de primar al comunei Breaza?

Deák Attila: Am început să cochetez cu viața politică abia din luna februarie a acestui an. Până la acel moment nu am avut deloc tangență cu politica, cu partidele politice. Am simțit că e momentul să schimb ceva în ce privește cariera mea, înainte de această perioadă am fost consilier juridic vreme de 18 ani, am activat în domeniul privat și am zis să schimb ceva în activitatea mea. Am simțit că pot să fac ceva pentru semenii mei, pentru comunitate, fapt pentru care am decis să fac acest pas, să candidez pentru funcția de primar al comunei Breaza. Având și pregătirea în domeniul Dreptului, aspect extrem de important care mă ajută enorm de mult în această postură de primar, am simțit că aș putea folosi această pregătire pentru oameni, în folosul unei comunități.

Rep.: Ați ajuns la o formațiune politică, în speță UDMR, pe lista căreia ați și candidat.

D.A.: Oamenii din comuna Breaza, inclusiv cei din comunitatea maghiară, au dorit o schimbare la nivelul acestei comune. La nivel local, în cadrul UDMR înainte de alegeri se face o preselecție a candidaților. Oricine se poate înscrie, iar din aceștia se alege cel mai potrivit pentru postul de candidat pentru funcția de primar al comunei din partea UDMR. Alături de mine a mai fost înscrisă încă o persoană, iar eu am obținut acest statut de candidat pentru alegerile din 27 septembrie la funcția de primar din partea UDMR, alegere care s-a dovedit câștigătoare în cele din urmă.

Rep.: Cum ați fost ajutat de către UDMR în campania electorală, în condițiile în care erați nou intrat în acest domeniu al politicii?

D.A.: Au contat foarte mult îndrumările primite din partea celor din cadrul partidului. Au fost câteva ședințe unde am văzut și alți primar cum își organizează activitatea și unde am avut nelămuriri am întrebat. Am fost îndrumat de pașii care trebuiesc făcuți în ce privește campania electorală. A trebuit să ne organizăm, să ne mobilizăm, aspecte extrem de eficiente în ce privește rezultatul final a votului dn 27 septembrie 2020.

Rep.: Au fost voci care nu vă dădeau nicio șansă la alegerile din 27 septembrie?

D.A.: Desigur, inclusiv din rândul familiei. Efectiv, nu le-a venit să creadă că am reușit să câștig în fața fostului primar. Fiind nou, era oarecum de înțeles această reticență din partea unora care, spre bucuria mea, s-a dovedt a fi neîntemeiată din prisma rezultatului votului.

Rep.: Cine au fost cei care v-au fost alături?

D.A.: În primul rând Dumnezeu, Cel care a rânduit astfel lucrurile să obțin această victorie. Apoi familia, în special soția mea. Au crezut în mine, m-au încurajat să nu mă dau bătut și să lupt până la capăt.

Rep.: Cum ați simțit ziua votului? Erați încrezător în victorie?

D.A.: Am ajuns într-un punct în care am lăsat totul în voia lui Dumnezeu. Mi-am spus: fie ce-o fi, ce a ținut de mine am făcut, mi-am făcut treaba iar de acum încolo ce o vrea Dumnezeu. Am știut că lucrurile se îndreaptă într-o direcție pozitivă văzând faptul că în cadrul partidului ne-am organizat extrem de bine, am urmărit toată procedura electorală îndeaproape, am văzut mobilizarea alegătorilor, care au dorit o schimbare, lucru care s-a simțit extrem de tare, prin prezență, dar mai ales prin rezultatul votului. Astfel, ne-am dat seama de victorie, care s-a prefigurat înainte de miezul nopții, odată cu numărarea voturilor.

Rep.: Cum ați primit vestea că ați câștigat, în condițiile în care rezultatul din comuna Breaza a fost considerat ca una din marile surprize ale alegerilor locale la nivelul județului Mureș?

D.A.: Pur și simplu nu mi-a venit să cred, faptul că am câștigat a reprezentat o surpriză pentru mine. Cred că a fost lucrarea Celui de Sus, această victorie a mea. Cred că El are un scop în ceea ce mă privește pentru a face lucruri frumoase la nivelul comunei Breaza. Sper să mă ridic la nivelul așteptărilor, a celor care și-au pus încrederea în mine la alegerile din 27 septembrie.

Rep.: Care sunt prioritățile pentru dumneavoastră, în această nouă postură de primar al comunei Breaza?

D.A.: Pentru început dorim să vedem care e situația exactă din Primărie, să vedem cum stăm din punct de vedere material, al patrimoniului existent. Practic, să vedem din capul locului de unde pornim în acest mandat. Până atunci, chiar dacă am creionate anumite planuri, nu pot să le concretizez, pentru orice lucru e nevoie de resurse, atât materiale cât și financiare.

Rep.: Cum v-ați creionat echipa alături de care să mergeți înainte?

D.A.: Pot spune că este o echipă în formare. Nu de mult am ales și viceprimarul, în persoana lui Sorin-Emilian Alexa, consilier PNL. Ca și mine, este nou în această postură de viceprimar. Sper să putem colabora așa cum trebuie, la fel și cu angajații din cadrul Primăriei, să avem un dialog permanent și constructiv în beneficiul comunei Breaza. Sunt deschis la propuneri, la sugestii, la orice fel de îmbunătățiri care pot fi aduse bunului mers al comunei noastre.

Rep.: Care sunt proiectele importante la nivel de comună care trebuie rezolvate?

D.A.: Prioritățile sunt axate pe două planuri. Pe primul plan sunt lucrările mai mici la nivelul celor trei sate, Breaza, Filpișul Mare și Filpișul Mic, lucrări de o amploare mai mică dar extrem de necesare, respectiv reparații de poduri, reabilități și întreținere de drumuri. În paralel cu acestea, prioritatea numărul 1 o reprezintă canalizarea. Urmează să vedem ce fonduri se pot obține în vederea rezolvării acestui aspect extrem important la nivelul comunei, ce surse de finanțare sunt accesibile. Până nu rezolvăm acest aspect, nu putem vorbi nici de asfaltări de drumuri. O lucrare depinde de alta, fapt pentru care este extrem de importat să gândim o dezvoltare unitară.

Rep.: Cum vedeți anul 2021 pentru comuna Breaza?

D.A.: Deși se anunță un 2021 destul de auster, sperăm să intrăm cât de cât într-o normalitate vizavi de această pandemie, astfel încât, în funcție de resursele care le vom avea, să se vadă o schimbare la nivelul comunei Breaza. Încerc să fiu cât se poate de realist. Am impresia că anul 2021 ne va rezerva mari surprize, unele din ele nu tocmai din cele mai plăcute din cauza acestei pandemii care va afecta foarte multă lume prin măsurile care se vor lua, în condițiile în care nu s-au făcut încasările la buget cum s-a estimat, aspect care va crea inevitabil anumite probleme.

A consemnat Alin ZAHARIE