„Femeia de marțipan”, cel mai nou volum semnat Radu Țuculescu

Scriitorul reghinean Radu Țuculescu revine în prim-plan cu un nou roman, apărut recent la Editura Polirom. La aproape patru ani disatanță de la „Măcelăria Kennedy”, Radu Țuculescu își delectează cititorii cu un roman de o cu totul altă factură, cunoscut fiind faptul că nici o cartea de-a sa nu seamănă una cu cealaltă. Mai exact, este vorba de un roman având ca subiect formarea unui detectiv-criminalist, un roman despre nașterea unei iubiri aparte, un roman despre o călătorie aproape inițiatică, un roman despre un criminal în serie. Cam așa sună pe scurt prezentarea celei mai noi cărți semnate Radu Țuiculescu intitulată „Femeia de marțipan”,

„La Basel, am primit permisiunea de a studia dosare cu cazuri de crime făcute de-a lungul secolelor. Cam din anii 1800. M-au fascinat unele dintre ele, dar pînă la urmă am creat eu un caz de criminal în serie. Însă în roman, el apare doar în ultima parte. Am lucrat la acest roman mai bine de trei ani, care se bucură din nou pe copertă de grafica artistului Simion Moldovan”, ne-a declarat scriitorul Radu Țuculescu

Despre carte

Martin Breda a absolvit liceul. E hotărît să devină detectiv-criminalist. Înainte de-a urma studiile superioare, lucrează în diverse locuri ca muncitor necalificat, dornic să cunoască diferite medii și tipologii umane. O întîlnește pe Maraia, o tînără învăluită într-un abur enigmatic, pasionată de chimie și de… alchimie. Iubirea lor se va implini intr-o călătorie plină de întîmplări și întîlniri uimitoare prin orașe celebre: Viena, Praga, Amsterdam apoi cu vaporul pe Rin de-a lungul malurilor cu crame, castele, și legende, pînă la Basel. La Universitatea de aici, Maraia studiaza structura lacrimilor și tratatele lui Paracelsus. Martin Breda pornește în căutarea unui straniu criminal în serie, pe care criminaliștii elvețieni n-au reușit să-l descopere. Oare va reuși el ? Suspans, umor și mister, aventuri și scene erotice de fină senzualitate.

Radu Țuculescu (n. 1 ianuarie 1949, Tîrgu Mureș, crescut la Reghin) este romancier, dramaturg și traducător din limba germană. A absolvit Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj, secția vioară.

A publicat romanele – Ora păianjenului (1984), Degetele lui Marsias (1985), Umbra penei de gîscă (1991), Povestirile mameibătrîne (2006), Stalin, cu sapa-nainte! (2009), Femeile insomniacului (2012), Mierla neagră (2015), Măcelăria Kennedy (2017) – și volume de teatru – Ce dracu’ se-ntîmplă cu trenul ăsta? (2004), Bravul nostru Micșa! (2010).

A primit premii naționale și internaționale pentru proză, teatru, traduceri și film de televiziune. Cărțile sale au fost traduse în Germania, Italia, Franța, Ungaria, Austria, Cehia, Israel, Serbia, Ucraina, iar piesele de teatru au fost jucate în cehă, maghiară, engleză, ebraică, italiană, franceză.

(A. Z.)