Școala Gimnazială Iernut, participantă la un concurs important

Compania E.ON România a organizat, în perioada 22 octombrie – 22 noiembrie, concursul național interșcolar ,,Școala Verde”, a cărui scop a fost să contribuie la formarea elevilor din ciclul gimnazial, în spiritul responsabilității față de natură și de viață, prin educarea acestora în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor.

La concurs au fost înscrise 15 școli din întreaga țară, printre acestea numărându-se și Școala Gimnazială Iernut. Un grup de cinci elevi, îndrumați de câteva cadre didactice ale școlii, au realizat o machetă, precum și o scenetă despre modul în care ei văd viitorul școlii, denumind proiectul ,,Școala Verde”.

,,Am încercat prin acest proiect să promovăm o altfel de gândire, o școală altfel, o școală a viitorului, având speranța că acest proiect va deveni într-o zi realitate”, a declarat prof. Horațiu Moldovan, directorul Școlii Gimnaziale Iernut.

Condiția pentru câștigarea concursului a fost strângerea unui număr cât mai mare de like-uri pe pagina de Facebook Eon România, ceea ce s-a dovedit a fi o adevărată ,,luptă”, întrucât au fost școli care nu au fost fair-play, apelând la metode alternative de a obține like-uri, mobilizând oameni din Arabia, Rusia sau China, care le-au adus mii de aprecieri în doar câteva ore.

În ciuda acestor lucruri, chiar dacă Școala Gimnazială Iernut nu a fost desemnată câștigătoare, eechipa școlii se consideră învingătoare pentru că a câștigat aprecierea a mii de oameni.

,,Noi am câștigat, indiferent de decizia E.ON, noi am câștigat, nu premii în bani, nu altfel de premii, am câștigat respectul și aprecierea celor 5.000 de oameni care au votat proiectul nostru. Le mulțumim tuturor celor care au votat, tuturor celor care au avut încredere în noi, tuturor celor care cu un share sau cu un like au ajutat Școala Gimnazială Iernut”, a mai adăugat directorul Școlii Gimnaziale Iernut.

La următorul link, puteți viziona sceneta realizată de către elevii iernuțeni în cadrul concursului:

https://www.youtube.com/watch?v=xvTxand0Gjo.

Felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru implicare și pentru munca depusă în cadrul acestui proiect!

Andreea ȚIȚIU