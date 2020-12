Dan Vasile Dumitru, mesaj de Ziua Națională a României

Share



Cu prilejul Zilei Naționale a Românei, primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, prilej să amintească de eroii care i-a dat comuna Ibănești de-a lungul istoriei.

„Ne-am obișnuit să credem că istoria se scrie numai în momente de răscruce, prin fapte eroice și sacrificii, prin personalități și decizii vizionare. Că se referă la un trecut despre care citim în cărți sau manuale. Istoria înseamnă mai mult de atât. Istoria este vie, se scrie în fiecare zi și ne privește pe toți, pe fiecare în parte – aici și acum.Eroii noștri sunt oameni care au trăit, s-au bucurat, s-au întristat, au luptat și au murit pentru țară. Au lăsat amintiri celor dragi, precum Cofari Dumitru, Moldovan Neculae, Pop Vasilie, doar câțiva dintre cei căzuți în luptă, cu numele inscripționate pe monumentul eroilor din Ibănești, și cărora le-am adus astăzi un pios omagiu. Ei ne arată că istoria este aproape de noi. Istoria mai înseamnă valori pe care avem datoria și responsabilitatea de a le transmite urmașilor. Anul acesta a fost dificil, cu încercări grele și, cu siguranță, nu va fi uitat. Dar am răzbit împreună, am muncit, ne-am sprijinit și am mers mai departe. Cred cu tărie că unitatea și solidaritatea, credința, responsabilitatea sunt lecții de viață și valori pe care ibăștenii de azi le pot transmite generațiilor viitoare. La mulți ani, ibășteni! La mulți ani, România!”, a fost mesajul postat de primarul Dan Vasile Dumitru.

(A. Z.)