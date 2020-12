FOTO: Fibula de la Suseni pentru ”vârful de lance” anti COVID-19 din Mureș

Share



Conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș a acordat marți, 1 decembrie, Diploma de Excelență și Distincția Fibula de la Suseni unui număr de 7 angajați și voluntari ai sistemului de sănătate mureșean implicați în lupta împotriva virusului SARS-CoV-2.

Ceremonia s-a desfășurat cu ocazia Zilei Naționale a României într-un cadru foarte restrâns, în incinta Sălii de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș, în prezența prefectului județului Mureș – Mara Togănel, a președintelui Consiliului Județean Mureș – Péter Ferenc și a primarului municipiului Târgu Mureș – Soós Zoltán, și avându-l ca maestru de ceremonii pe Iulian Praja, directorul Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.

Din acest punct de vedere, respectiv prezența celor trei conducători de instituții (Prefectura Mureș, Consiliul Județean Mureș, Primăria Târgu Mureș) a fost consemnată o premieră și un așteptat pas către normalitate în județul Mureș.

Solidaritate, responsabilitate, curaj și încredere

Cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș a fost acordată de prefectul Mara Togănel ”în semn de înaltă recunoaștere a întregii activități profesionale și aportului adus în gestionarea provocării prin care trece sistemul medical în contextul luptei împotriva pandemiei COVID-19” următorilor reprezentanți ai sistemului medical mureșean ”care au în spatele lor echipe, au în spatele lor un efort comun” în lupta cu pandemia: dr. Maria Salanța – medic șef, UPU SMURD Târgu Mureș, dr. Ioan Ivanici – manager general al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș, dr. Mircea Stoian – șeful Secției ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, prof. univ. dr. Sanda Maria Copotoiu – șeful Clinicii ATI din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș (absentă motivată de la eveniment), prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu – șeful Clinicii de Boli Infecțioase 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș (absentă motivată de la eveniment), asistent medical Maria Elena Casoni – asistent medical principal la UPU SMURD Târgu Mureș (absentă motivată de la eveniment) și sergent Roxana Maria Chitic – studentă a Institutului Medico-Militar București, Secția de pregătire medico-militară Târgu Mureș.

”De-a lungul acestui an am cugetat și am împlinit cu toții un lucru zic eu important: acela de a fi aproape unii de alții. Într-adevăr, acest an este un exercițiu dur și chiar nedrept, dar cred că fiecare dintre noi avem partea noastră de datorie și de responsabilitate și având în vedere prin ce am trecut cu toții anul acesta cred că se cade să fim astăzi, de Ziua Națională a României, recunoscători unor oameni și poate unitatea zilelor noastre în acest an, mai mult ca alte dăți, a însemnat solidaritate, a însemnat responsabilitate, a însemnat curaj și înseamnă încredere”, a afirmat prefectul Mara Togănel.

Șase din cele șapte Laudatio-uri au fost rostite de conf. univ. dr. Cristian Boeriu, consilier pe probleme de sănătate al prefectului județului Mureș.

”Vă doresc tuturor, în avans, multă sănătate, bucurii, împliniri și La Mulți Ani!”, a transmis conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

Péter Ferenc și Soós Zoltán, mesaje de mulțumire

Mureșenii laureați cu Diploma de Excelență și Distincția Fibula de la Suseni au fost onorați prin prezența la eveniment, alături de prefectul județului Mureș, a președintelui Consiliului Județean Mureș și a primarului municipiului Târgu Mureș.

”Parcurgem o perioadă care nu este ușoară pentru niciunul dintre noi, dar totodată cred că mă simt mult mai puternic știind că sunteți alături de noi și dumneavoastră, sigur, sunteți foarte puternici pentru că aveți o echipă puternică în spatele dumneavoastră. Astăzi, în primul rând doresc să vă felicit pe dumneavoastră, dar aș dori să felicit și echipele din spatele dumneavoastră care au depus un efort deosebit”, a declarat Péter Ferenc.

”Ați fost onorați cu această distincție, dar cred că mult mai degrabă dumneavoastră ați onorat această distincție prin activitatea pe care ați depus-o și pentru care țin să vă mulțumesc. Pentru că ați salvat multe vieți și multe persoane din județul Mureș, din Târgu Mureș și probabil din toată țara au un gând frumos și probabil se gândesc la dumneavoastră ca la persoane care ați ajutat, ați salvat și ați fost acolo, la nevoie. Vă mulțumesc pentru acest efort, vă îndemn să continuăm împreună această luptă împotriva acestei pandemii enigmatice. Cred că până la urmă o să învingem”, a menționat Soós Zoltán.

Alex TOTH