Mureșean cercetat pentru acte de violență

Un bãrbat, bãnuit ca ar fi exercitat acte de violentã asupra unei rude, dupã ce aceasta ar fi refuzat sã-l imprumute cu bani, a fost retinut pentru 24 de ore.

La data de 30 noiembrie a.c., politistii Sectiei de Politie Ruralã nr.3 Râciu au retinut pentru 24 de ore un bãrbat, de 52 de ani, din Râciu, bãnuit de violare de domiciliu, distrugere si violentã în familie. În fapt, la aceesi datã, in cursul noptii, cel in cauzã ar fi pãtruns in locuinta persoanei vãtãmate, rudã cu acesta, si i-ar fi cerut bani cu titlu de împrumut. Femeia nu ar fi dat curs solicitãrii, motiv pentru care cel in cauzã ar fi lovit-o. De asemenea, acesta ar fi distrus un geam al imobilului. În urma activitãtilor desfãsurate, fatã de cel bãnuit a fost dispusã mãsura retinerii pentru 24 de ore. Cercetãrile continuã, sub supravegherea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Târgu Mures”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)