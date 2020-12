Ordinul “Meritul Sanitar” în grad de Cavaler pentru UMFST Târgu Mureș

Share



Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a primit marți, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României, în numele Universității, din partea președintelui României, Klaus Iohannis, Ordinul “Meritul Sanitar” în grad de Cavaler.

”Este o recunoaștere oficială a excelenței academice și a calității procesului educațional la nivelul Universității, dar și a implicării directe și a unei meritorii contribuții pe care aceasta, prin cadrele didactice medico-farmaceutice și studenți, o aduce la efortul comun al luptei împotriva pandemiei. Am fost de fiecare dată în prima linie. Am pus la dispoziția sistemului sanitar specialiștii cei mai buni și infrastructura cea mai performantă. Am dat idei și am generat soluții. Am știut că facem acest lucru pentru oameni, pentru mureșeni, onorându-ne profesia, dar și responsabilitatea în societatea românească. Astăzi, doar unii dintre noi sărbătorim alături de cei dragi. Alții, medici, asistente, personal medial auxiliar sunt la datorie, în spitalele care nu se închid niciodată. Această înaltă distincție aparține tuturor celor care și-au împlinit vocația, practicând cu demnitate și dăruire profesia medicală”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prof. dr. Leonard Azamfirei.

