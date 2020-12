SPECIAL. Mureșenii pasionați de arta culinară ”cu suflet”, invitați ”În bucătărie cu Alexandra”

Share



Lansată în vara acestui an de o târgumureșeancă în vârstă de 26 de ani, pagina de Facebook intitulată ”În bucătărie cu Alexandra” are în prezent peste 800 de urmăritori pasionați de arta culinară făcută ”cu suflet”. Creatoarea paginii, Alexandra Fekete, are 26 de ani, lucrează în domeniul asigurărilor și mărturisește că ”ingredientele” utilizate în momentele în care transformă rețetele în preparate delicioase sunt dragostea, pasiunea și bunul gust.

Pasiune moștenită de la mama

Pentru Alexandra Fekete gătitul reprezintă o pasiune alături de care se regăsește încă din anii copilăriei, iar ruperea de familie pentru o perioadă de timp a însemnat (re)descoperirea pasiunii pentru gătit, ”rețeta” în acest sens fiind caracterizată prin două cuvinte esențiale: bucurie și relaxare.

”Am 26 de ani, sunt o persoană atentă la detalii, prietenoasă și foarte sensibilă. Ca și profesie sunt agent de vânzări la o companie de asigurări, acolo unde îmi petrec cea mai mare parte a timpului, iar când nu sunt la job, gătesc. Gătitul a devenit cea mai mare pasiune a mea. Pasiunea pentru gătit a venit cu siguranță de la mama. De mică am stat în preajma ei, urmărind ce gătește și încercând să mă implic, iar odată cu plecarea mea în străinătate, acolo unde nemaifiind ea care să se ocupe de tot ce înseamna partea culinară, a trebuit să mă descurc singură. Așa am început să mă informez, să caut rețete, să descopăr cu adevărat ce înseamnă gătitul, iar pentru mine gătitul înseamnă bucurie și relaxare”, se autocaracterizează tânăra care în prezent lucrează la o companie de asigurări din Târgu Mureș.

Întrebată dacă își amintește de momentul în care a gătit pentru prima dată, creatoarea paginii ”În bucătărie cu Alexandra” răspunde cu franchețe: ”E mult spus ”gătit”.

”Țin minte că atunci când eram copil, așteptam cu nerăbdare ca părinții mei să plece de acasă, iar eu să pot cotrobăi prin cămară și să inventez ceva pe moment, în funcție de ce ingrediente aveam la dispoziție. Ceea ce făceam nu era întotdeauna comestibil, dar era un prilej să învăț și să mă străduiesc spre mai bine. Am multe amintiri amuzante legate de gătit din perioada copilăriei”, povestește Alexandra Fekete.

Dragostea, principalul ”ingredient”

Referindu-se la ”În bucătărie cu Alexandra”, tânăra afirmă că a creat pagina în luna iulie a acestui an, iar demersul său s-a bucurat de încurajare din partea unor oameni dragi.

”Le sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul. Rețetele nu sunt create de mine, iar unele sunt doar reinterpretate. Urmăresc multe bloguri și emisiuni culinare, am câteva cărți cu rețete de unde mă inspir. În momentul de față sunt foarte atentă la ceea ce postez, pentru că și eu, la rândul meu, pot influența și pot inspira oamenii care mă urmaresc. Mi-ar plăcea ca pe viitor să mă dezvolt în acest domeniu și să urmez niște cursuri la care mă tot gândesc de ceva timp. I-aș sfătui pe toți cei care au aceeași pasiune ca și mine să aibă încredere în ei, să nu se lase descurajați atunci când o rețetă dă greș și nu în ultimul rând, să nu se lase descurajați de oamenii din jur care le spun că nu pot. Cel mai important e să te înarmezi cu multă răbdare și să faci totul cu drag. Consider că atunci când gătești, e obligatoriu să pui suflet. Fără dragoste, n-are gust”, precizează tânăra pasionată de arta culinară care își realizează singură fotografiile care însoțesc postările.

Minim o postare/ săptămână

După cum mărturisește Alexandra Fekete pagina, care este actualizată cel puțin o dată într-o săptămână, se adresează ”persoanelor care uneori, în lipsă de idei, nu știu ce să mai gătească și/ sau persoanelor care pur și simplu nu se descurcă în bucătărie și au nevoie de rețete pas cu pas.”

”În perioada stării de urgență postam aproape zilnic, asta pentru că nu mă ocupam cu nimic altceva. Acum însă, având și un job care îmi ocupă o bună parte din zi, încerc să postez o dată sau de două ori pe săptămână”, povestește creatoarea paginii ”În bucătărie cu Alexandra”.

Reacții pozitive pe internet

În ceea ce privește reacțiile din mediul online, unele dintre acestea au fost ”îmbucurătoare și neașteptat de pozitive, având în vedere multitudinea de bloguri culinare și canale de YouTube existente mult mai complexe, cu sute de mii de urmăritori și automat cu mai mult succes.”

”Chiar și așa, consider că ”fiecare avem un loc sub Soare” și tot ceea ce contează e să fii autentic. Oamenii apreciază asta. Urmează foarte curând o colaborare frumoasă cu un restaurant drag mie, dar vă invit să stați cu ochii pe pagina mea pentru a putea vedea acolo toate detaliile”, conchide, cu optimism, Alexandra Fekete.

Alex TOTH