FOTO: ”Ziua astrală a românilor”, sărbătorită la Târgu Mureș

Share



În premieră pentru istoria postdecembristă a municipiului Târgu Mureș, Ziua Națională a României a fost sărbătorită marți, 1 decembrie, în cadru restrâns, din cauza epidemiei de COVID-19. Ceremonia a avut loc în fața Palatului Culturii din Târgu Mureș, în prezența a sub 100 de participanți printre care și Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș și Soós Zoltán – primarul municipiului Târgu Mureș.

1 decembrie 1918, ”momentul apoteotic al națiunii”

După intonarea Imnului Național al României de către solistul de muzică populară Ciprian Istrate a urmat un scurt serviciu religios oficiat de un sobor de preoți condus de părintele Olimpiu Zăhan, protopopul ortodox al municipiului Târgu Mureș, iar apoi ceremonia a continuat cu tradiționalele discursuri.

În alocuțiunea sa, istoricul Cornel Sigmirean, președintele Institutului de Științe Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” al Academiei Române, a precizat că ”1 Decembrie 1918 a fost ziua astrală a românilor, momentul apoteotic al istoriei lor, rezultat al dezvoltării organice al națiunii și al unui context internațional favorabil”, respectiv că ”în secolul al 19-lea s-au născut națiunile moderne ale Europei, iar de atunci ideea națională a devenit cea mai puternică ideologie politică, națiunea a devenit aproape o religie, luând naștere proiectele naționale fundamentate pe ideea originii comune a tuturor românilor și a unității limbii române”.

Totodată, istoricul Cornel Sigmirean a mai afirmat că ”anul 1918 a fost a fost pentru români un miracol, iar 1 Decembrie ziua astrală, a fost momentul apoteotic al națiunii, al demnității și umanității unui popor.”

Apel la toleranță și multiculturalitate

”V-ați întrebat vreodată cum ar fi să trăiești într-un oraș din care ar dispărea definitiv teama de celălalt și suspiciunea reciprocă, care ar depăși momentul martie 90 și s-ar întoarce la ceea ce a fost mult timp, o comunitate a toleranței și a multiculturalității?”, a întrebat, în debutul discursului său, primarul municipiului Târgu Mureș.

”Eu da, m-am întrebat, și nu o dată, ci de mai multe ori. Am avut acel vis, al revenirii la înțelegerea reciprocă, al unei comunități în care dincolo de etnie privim îndeaproape ce ne unește și lăsăm în urmă ceea ce ne dezbină. În acest an am demonstrat împreună că putem depăși diferențele și votul etnic”, a punctat Soós Zoltán.

Criza sanitară, gestionată în echipă

Pe lista vorbitorilor s-a aflat și președintele Consiliului Județean Mureș care a a fost de părere că ziua de 1 Decembrie ”nu e doar un prilej de rememorare a trecutului, ci un moment aparte pe care avem responsabilitatea să îl înțelegem foarte bine pentru a face cele mai bune alegeri, pentru a ne proteja sănătatea, dar și pentru a ne asigura că nu vom ajunge într-o profundă situație de criză economică și socială.”

”Este un moment în care autoritățile publice, cât și fiecare cetățean în parte trebuie să-și unească forțele pentru a putea depăși provocările aduse de situația actuală. Fiecare dintre noi putem contribui la o bună gestionare a crizei sanitare”, a mai transmis Péter Ferenc.

Mesaj pentru unitate

La finalul ceremoniei a luat cuvântul prefectul județului Mureș, care a afirmat că ”faptele mari au nevoie de timp până să devină realitate”, respectiv că ”faptele mari știu să aștepte oamenii de stat care le pot împlini.”

”Spre deosebire de secolul trecut, secolul 21 naște în noi noi și noi dorințe. Dacă la începutul secolului trecut românii doreau să se unească într-o singură țară, iată că acum românii își doresc să aibă acces la tot ceea ce celelalte popoare au acces de multă vreme. Cu toții ne dorim dezvoltarea României, cu toții ne dorim un trai mai bun pentru copii noștri. Dacă într-adevăr ne dorim aceste lucruri trebuie să ne îngrijim de prezent”, a subliniat Mara Togănel, care a mai transmis un apel mureșenilor pentru ”datorie și responsabilitate” în lupta cu virusul SARS-CoV-2.

”În aceste vremuri grele ne-a unit și ne unește drapelul național, iubirea de patrie și mai ales curajul că cele ce vor veni vor fi mai bune pentru noi toți”, a afirmat prefectul județului Mureș, care a transmis apoi și mesajul pentru români al premierului Ludovic Orban.

Ceremonia s-a încheiat cu un moment de depunere de coroane de flori la Statuia Soldatului Necunoscut.

Alex TOTH