Nicușor Dan, fondatorul USR și primarul Bucureștiului: “Votul meu merge către PNL!”

Partidul Național Liberal contribuie activ la dezvoltarea României, iar toate acțiunile întreprinse susțin acest lucru. România are nevoie de un sistem sanitar funcțional, de agricultură, de programe de susținere a economiei, de infrastructură de transport, iar toate acestea pot fi realizate prin implementarea și continuarea strategiilor propuse de guvernul Orban, singurul care a reușit atrageri masive de fonduri nerambursabile care vor fi investite pentru remedierea acestor domenii deficitare. Efortului comun al Partidului Național Liberal în misiunea asumată de dezvoltare a țării i se adaugă și Nicușor Dan, primarul Municipiului București și fondatorul USR.

“Pe 6 decembrie sunt alegeri parlamentare, alegeri esențiale pentru viitorul României și al Capitalei. Consider obligatoriu să trimitem PSD în opoziție, după tot răul pe care l-a făcut României și Bucureștiului. Pentru asta trebuie să ieșim masiv la vot și vă rog pe toți cei care aveți încredere în mine să mergeți la urne.

Vin și eu duminică la vot, iar votul meu merge către PNL. M-am gândit mult înainte de a anunța acest lucru, iar argumentele mele sunt următoarele: PNL are cel mai solid program de guvernare. E nevoie de un program serios și de o echipă cu experiență pentru a absorbi 80 de miliarde de euro bani europeni. Nu e timp pentru experimente. PNL a negociat finanțarea europeană și are deja pregătite mecanismele de implementare. PNL are cea mai bună propunere de prim-ministru, pe Ludovic Orban. Premierul Orban mi-a arătat în tot acest an că e un om de încredere, care face ce spune. Vede mizele mari și știe să facă sacrificii pentru o cauză mai înaltă. A dovedit-o când a preluat guvernarea și a dovedit-o în alegerile locale pentru București, când s-a subordonat integral obiectivului de a învinge PSD. PNL are o relație apropiată și bine rodată cu Președintele României, Klaus Iohannis. Un viitor guvern condus de PNL garantează o colaborare politică fără fisuri la vârful statului. PNL are o relație corectă și funcțională cu mine, ca primar al Bucureștiului. Cu ajutorul Guvernului PNL, punem deja în practică proiecte importante pentru sănătate, termoficare și mediu. În patru ani vom face, împreună, multe lucruri bune pentru București. Foarte important, PNL e singurul partid care poate învinge PSD în alegerile parlamentare, așa cum a învins PSD și în alegerile locale.

Indiferent de opțiunea voastră, vă invit duminică la vot. Am scos împreună caracatița Firea-PSD din Primărie și nu trebuie să-i permitem acum să se întoarcă în Parlament sau în Guvern!”, a anunțat Nicușor Dan.

Pe 6 decembrie este important să privim cu încredere către viitor și să continuăm dezvoltarea României și implicit a Mureșului și Târgu Mureșului. Este momentul să ne desprindem de trecut și de greșelile sale și să contribuim cu toții la evoluția noastră ca țară și ca societate.

Dezvoltăm Mureșul! Dezvoltăm Târgu Mureșul! Dezvoltăm România! Reușim! Împreună.

(Comandat de Partidul Național Liberal – Organizația județeană Mureș, executat de SC Zi de Zi Events SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200025)