Incendiu într-un salon ATI din Târgu Mureș!

Pompierii mureșeni au fost solicitați să intervină vineri, 4 decembrie, la un incendiu izbucnit în secția ATI de pe strada Gheorghe Marinescu din municipiul Târgu Mureș.

”Incendiu la o priza in incinta Medicalei III, sectia ATI. Incendiul a fost lichidat de catre personalul propriu pana la sosirea fortelor de interventie. Pompierii militari sunt la fata locului pentru a executa o recunoastere. Este vorba despre Spitalul Medicala III de pe strada Gheorghe Marinescu (din spatele Casei Tineretului) – incendiul a izbucnit intr-un salon in care se aflau 6 pacienti. Doar pacientul care era in apropierea prizei a trebuit sa fie mutat. Nu sunt alte probleme”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)