Eveniment marca ESTIEM cu ocazia zilelor UMFST

Reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Știinte și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș au transmis vineri, 4 decembrie, faptul că organizația studențească ESTIEM Târgu Mureș organizează joi, 10 decembrie, de la ora 17.00, evenimentul online ,,Lean six sigma – quality management”, avându-l ca invitat pe dr.Gregory H. Watson, liderul academic din spatele metodei de managementul calității Lean Six Sigma.

,,Dr. Gregory H. Watson este considerat un pionier în mișcarea Six Sigma, a fost președinte al Societății Americane de Calitate, este expert în științe ale calității, statistici aplicate, operațiuni de producție și management al afacerilor. În prezent, acesta oferă cursuri Six Sigma pentru Black Belts și Master Black Belts prin Centrul de Excelență din Finlanda. În cadrul evenimentului vor fi abordate următoarele subiecte: „ce este Lean Six Sigma în general?”, „cum a experimentat dr. Watson Lean Six Sigma în cariera sa profesională?”, „de ce este metodologia atât de importantă nu doar pentru studenți, ci și pentru absolvenți?”, au transmis reprezentanții UMFST.

Evenimentul se va desfășura în limba engleză, pe platforma Zoom, putând participa 300 de persoane.

Andreea ȚIȚIU