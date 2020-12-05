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Oferta Mureș pentru alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie

Alin Zaharie 5 decembrie 2020 Politic, Slider Lasa un comentariu 180 Vizualizate

Cetățenii cu drept de vot sunt așteptați duminică (06.12.2020) la vot. Oferta electorală este una pe cât de diversă, pe atât de îndrăzneață, dacă e să luăm în calcul multe din promisiunile de prosperitate, belșug și bunăstare care au curs în ultima lună. Pentru cei care încă nu s-au lămurit pe cine să pună ștampila, le prezentăm oferta județului Mureș a alegerilor parlamentare de duminică, 6 decembrie 2020. În total,  sunt 96 de candidați care aspiră la un fotoliu de parlamentar, respectiv 8 posturi de deputat și 4 de senator.

PNL Mureș

Senat:

CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN, BENEDEK THEODORA-MARIANA-NICOLETA, GEORGESCU OVIDIU, ŞARLEA HOREA-ARTHUR, BUTIULCA COSMIN-RAREŞ, CENGHER IONUŢ-OVIDIU.

Camera Deputaților:

MOLNAR ERVIN, TONCEAN SEBASTIAN-GABRIEL, GYÖRGY ALEXANDRU, ŞANTA SIMONA-ELENA, MARIŞ MIRCEA, IACOB EMILIA-MEDA, DRĂGHICI MIHAI-VALENTIN, OLTEAN MĂDĂLINA-VIRGINIA, POP CAMELIA, MĂRGINEAN MARIUS-IOAN.

PSD Mureș

Senat:

AZAMFIREI LEONARD, POP COSMIN, BARDOŞI DRAGOŞ-TIBERIU, CÎMPEANU ALEXANDRU, TURCU SIMONA ELENA, BREFELEAN IOAN-SERGIU.

Camera Deputaților:

GLIGA DUMITRIŢA, BUICU CORNELIU-FLORIN, SOCOTAR GHEORGHE-DINU, DANCU OVIDIU, PINTEA AUREL, CIRLEA EMANOIL, MOGA DOINA-CAMELIA, PAPUC SERGIU-VASILE, PUI DRAGOŞ-CRISTIAN, MĂTEA EMIL.

USR-PLUS Mureș

Senat

HANG ANA-LUCIA, POP ZAMFIR, BÂRSAN IOAN, DANEASA DAN, RUS CIPRIAN-OVIDIU, SZÁSZ JÓZSEF.

Camera Deputaților:

GIURGIU ADRIAN, SORESCU-VASILE IRINA-MARIA, LĂZĂRESCU HORIA-ANDREI, ROMAN IOANA-ŞTEFANA, MUREŞAN ALEXANDRU, LÁSZLÓ LÓRÁND-DEZSŐ, SĂMĂRGHIŢAN IULIA-CRISTINA, OPINCARIU CORNEL-DAN, SOLOVĂSTRU MARIUS-IONEL, VARTIC ANDREI.

UDMR Mureș

Senat:

CSÁSZÁR KÁROLY ZSOLT, NOVÁK CSABA-ZOLTÁN, NOVAK LEVENTE, SZASZ IZOLDA, TOTH SÁNDOR, BARABÁSI ATTILA-CSABA.

Camera Deputaților:

KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY, CSÉP ÉVA-ANDREA, KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY, VASS LEVENTE, BIRTALAN ISTVÁN-BALÁZS, HAMAR ALPÁR-BENIAMIN, TUDOR VERONKA, TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF, FODOR ALEXANDRU-IOSIF, CSIBI ATTILA-ZOLTÁN.

Pro România Mureș

Senat:

MAIOR SERGIU-CLAUDIU, MOSCVICIOV ANDREI, BOLOŞ BRĂDUŢ-VASILE, MIHĂILESCU ALIN-MARIUS, ALGEHMY MARIA, MAILAT IOAN.

Camera Deputaților:

BUZGĂU ADRIAN-CĂLIN, GREU ANCUŢA-BIANCA, SĂCĂREA IOAN-DACIAN, OLTEAN-GRAMA ALEXANDRA-MARIA, JOZSA MIHAI-MIRCEA, PIASKOVSKI STANISLAV, GAVRILESCU CRISTIAN, CIORNOHUZ RADU-IOAN, BARBU MĂDĂLIN-NICOLAE, MACARIE VASILE.

PMP Mureș

Senat:

ŢUCĂ CRISTIAN-MIHAI,  RAD NICUŞOR, CISMAŞ NICOLAE, CIPĂIAN DRAGOŞ-CIPRIAN, ŞOPTEREAN ANGELICA, HOFNĂR AUREL-IOAN.

Camera Deputaților:

PAŞCAN EMIL-MARIUS, PESCAR RADU-MIRCEA, MĂEREAN MIHAI, KISS ZOLTÁN, PETRA FLORIN-AURELIAN, BOROŞ ANGELICA, MĂRGINEAN TEOFIL VASILE, STUPARIU CĂLIN, CRĂCIUN SPIRU-ŞERBAN, ZĂBALĂ GICU-MARINEL

Partidul Ecologist Român Mureș

Senat:

TACHE SANDA, KERESTELY ANDREI, PARASCHIV PETRICĂ, POPA XENOFON-GEORGE, TUDOR NICULINA-ALINA, RADU ALEXANDRU IONUŢ.

Camera Deputaților:

MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU,  PAVEL MARCEL,  VLAS CORNELIU-CLAUDIU, MICU IOAN, MINCU IOAN, BOTIŞ DUMITRU,  MATEI ELENA-LOREDANA,  POPA-GEAMBAŞU VIORICA-GIORGIANA, RADU MIHAI-ALIN, BOTIŞ KARINA-IOHANNA

Partidul Noua Dreaptă Mureș

Senat:

MOLDOVAN MARIUS-DĂNUŢ, MIHUŢIU FLORIN IONUŢ, STAMATE COSMIN, COTOARĂ SILVIA-IOANA, CANDALE IOAN-LUCIAN, ABRUDAN EMILIAN.

Camera Deputaților:

RAŢIU SILVIU-GHEORGHE,  GOIA CODRIN-MIHAI, POP SERGIU-TEODOR, RAŢIU DIANA-MARIA, SABĂU MARIUS-CIPRIAN, VAJDA KERSTIN-INGRID, ŢIBULEAC GRAŢIANA-LILIANA, RIGLEA GHEORGHE-GEORGE, IOAN DANIEL-MIHAI, NICA BOGDĂNEL.

Alianța pentru Unirea Românilor Mureș

Senat:

DARII RADU,  PÎNCĂ IOAN, BERŢA IOAN, GRAMA GABRIELA-MARIA, VASIU TATIANA-MANUELA, HĂRŢĂGAN MARIA.

Camera Deputaților:

TANASĂ DAN, MARIN MARINELA, MARCU VLAD, NATEA LIVIU-ADRIAN, FLOREA CRINIŞOR-FLORIN, HOBAI IOANA-MARIANA, VÂLVĂ MIHAI, TITTES-GHERMAN PETRU-VLAD, MUREŞAN LIVIU-MARIUS, PETRA CLAUDIU-FLORIN

Partidul Puterii Umaniste Mureș

Senat:

CHEREGI IOANA,  COPCEA FLORIN-CRISTIAN, ŢIGLAR VASILE, KOZAK NICOLAE-TIBERIU.

Camera Deputaților:

 PĂCURAR ALIN-ROMULUS, RUSU DAN-ION, DAN ALEXANDRA-ELENA ,POPA ANNA.

Partidul Verde Mureș

Senat:

GREC VASILE

Camera Deputaților:

COSMA LAVINIA-CORINA, PUŞCAŞ ALEXANDRU, ŞONEA PAUL-GHEORGHE, KÖRMÖCZKI JÁNOS, HĂRŞAN BOGDAN-DORIN, MOLDOVAN DANA-MARIA, MACAVEIU VICTOR-MIRCEA, DAN ADELA, DANCIU MARIUS, GREC CLAUDIU.

Alianța Renașterea Națională Mureș

Senat:

JÉRE IBOLYA

Camera Deputaților:

ŞANDRA NICOLAE

Partidul Comuniștilor Mureș

Senat:

DOROFTEI ILIE

Candidat independent

Camera Deputaților:

BENDORFEAN TRAIAN

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