Oferta Mureș pentru alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie

Cetățenii cu drept de vot sunt așteptați duminică (06.12.2020) la vot. Oferta electorală este una pe cât de diversă, pe atât de îndrăzneață, dacă e să luăm în calcul multe din promisiunile de prosperitate, belșug și bunăstare care au curs în ultima lună. Pentru cei care încă nu s-au lămurit pe cine să pună ștampila, le prezentăm oferta județului Mureș a alegerilor parlamentare de duminică, 6 decembrie 2020. În total, sunt 96 de candidați care aspiră la un fotoliu de parlamentar, respectiv 8 posturi de deputat și 4 de senator.
PNL Mureș
Senat:
CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN, BENEDEK THEODORA-MARIANA-NICOLETA, GEORGESCU OVIDIU, ŞARLEA HOREA-ARTHUR, BUTIULCA COSMIN-RAREŞ, CENGHER IONUŢ-OVIDIU.
Camera Deputaților:
MOLNAR ERVIN, TONCEAN SEBASTIAN-GABRIEL, GYÖRGY ALEXANDRU, ŞANTA SIMONA-ELENA, MARIŞ MIRCEA, IACOB EMILIA-MEDA, DRĂGHICI MIHAI-VALENTIN, OLTEAN MĂDĂLINA-VIRGINIA, POP CAMELIA, MĂRGINEAN MARIUS-IOAN.
PSD Mureș
Senat:
AZAMFIREI LEONARD, POP COSMIN, BARDOŞI DRAGOŞ-TIBERIU, CÎMPEANU ALEXANDRU, TURCU SIMONA ELENA, BREFELEAN IOAN-SERGIU.
Camera Deputaților:
GLIGA DUMITRIŢA, BUICU CORNELIU-FLORIN, SOCOTAR GHEORGHE-DINU, DANCU OVIDIU, PINTEA AUREL, CIRLEA EMANOIL, MOGA DOINA-CAMELIA, PAPUC SERGIU-VASILE, PUI DRAGOŞ-CRISTIAN, MĂTEA EMIL.
USR-PLUS Mureș
Senat
HANG ANA-LUCIA, POP ZAMFIR, BÂRSAN IOAN, DANEASA DAN, RUS CIPRIAN-OVIDIU, SZÁSZ JÓZSEF.
Camera Deputaților:
GIURGIU ADRIAN, SORESCU-VASILE IRINA-MARIA, LĂZĂRESCU HORIA-ANDREI, ROMAN IOANA-ŞTEFANA, MUREŞAN ALEXANDRU, LÁSZLÓ LÓRÁND-DEZSŐ, SĂMĂRGHIŢAN IULIA-CRISTINA, OPINCARIU CORNEL-DAN, SOLOVĂSTRU MARIUS-IONEL, VARTIC ANDREI.
UDMR Mureș
Senat:
CSÁSZÁR KÁROLY ZSOLT, NOVÁK CSABA-ZOLTÁN, NOVAK LEVENTE, SZASZ IZOLDA, TOTH SÁNDOR, BARABÁSI ATTILA-CSABA.
Camera Deputaților:
KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY, CSÉP ÉVA-ANDREA, KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY, VASS LEVENTE, BIRTALAN ISTVÁN-BALÁZS, HAMAR ALPÁR-BENIAMIN, TUDOR VERONKA, TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF, FODOR ALEXANDRU-IOSIF, CSIBI ATTILA-ZOLTÁN.
Pro România Mureș
Senat:
MAIOR SERGIU-CLAUDIU, MOSCVICIOV ANDREI, BOLOŞ BRĂDUŢ-VASILE, MIHĂILESCU ALIN-MARIUS, ALGEHMY MARIA, MAILAT IOAN.
Camera Deputaților:
BUZGĂU ADRIAN-CĂLIN, GREU ANCUŢA-BIANCA, SĂCĂREA IOAN-DACIAN, OLTEAN-GRAMA ALEXANDRA-MARIA, JOZSA MIHAI-MIRCEA, PIASKOVSKI STANISLAV, GAVRILESCU CRISTIAN, CIORNOHUZ RADU-IOAN, BARBU MĂDĂLIN-NICOLAE, MACARIE VASILE.
PMP Mureș
Senat:
ŢUCĂ CRISTIAN-MIHAI, RAD NICUŞOR, CISMAŞ NICOLAE, CIPĂIAN DRAGOŞ-CIPRIAN, ŞOPTEREAN ANGELICA, HOFNĂR AUREL-IOAN.
Camera Deputaților:
PAŞCAN EMIL-MARIUS, PESCAR RADU-MIRCEA, MĂEREAN MIHAI, KISS ZOLTÁN, PETRA FLORIN-AURELIAN, BOROŞ ANGELICA, MĂRGINEAN TEOFIL VASILE, STUPARIU CĂLIN, CRĂCIUN SPIRU-ŞERBAN, ZĂBALĂ GICU-MARINEL
Partidul Ecologist Român Mureș
Senat:
TACHE SANDA, KERESTELY ANDREI, PARASCHIV PETRICĂ, POPA XENOFON-GEORGE, TUDOR NICULINA-ALINA, RADU ALEXANDRU IONUŢ.
Camera Deputaților:
MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU, PAVEL MARCEL, VLAS CORNELIU-CLAUDIU, MICU IOAN, MINCU IOAN, BOTIŞ DUMITRU, MATEI ELENA-LOREDANA, POPA-GEAMBAŞU VIORICA-GIORGIANA, RADU MIHAI-ALIN, BOTIŞ KARINA-IOHANNA
Partidul Noua Dreaptă Mureș
Senat:
MOLDOVAN MARIUS-DĂNUŢ, MIHUŢIU FLORIN IONUŢ, STAMATE COSMIN, COTOARĂ SILVIA-IOANA, CANDALE IOAN-LUCIAN, ABRUDAN EMILIAN.
Camera Deputaților:
RAŢIU SILVIU-GHEORGHE, GOIA CODRIN-MIHAI, POP SERGIU-TEODOR, RAŢIU DIANA-MARIA, SABĂU MARIUS-CIPRIAN, VAJDA KERSTIN-INGRID, ŢIBULEAC GRAŢIANA-LILIANA, RIGLEA GHEORGHE-GEORGE, IOAN DANIEL-MIHAI, NICA BOGDĂNEL.
Alianța pentru Unirea Românilor Mureș
Senat:
DARII RADU, PÎNCĂ IOAN, BERŢA IOAN, GRAMA GABRIELA-MARIA, VASIU TATIANA-MANUELA, HĂRŢĂGAN MARIA.
Camera Deputaților:
TANASĂ DAN, MARIN MARINELA, MARCU VLAD, NATEA LIVIU-ADRIAN, FLOREA CRINIŞOR-FLORIN, HOBAI IOANA-MARIANA, VÂLVĂ MIHAI, TITTES-GHERMAN PETRU-VLAD, MUREŞAN LIVIU-MARIUS, PETRA CLAUDIU-FLORIN
Partidul Puterii Umaniste Mureș
Senat:
CHEREGI IOANA, COPCEA FLORIN-CRISTIAN, ŢIGLAR VASILE, KOZAK NICOLAE-TIBERIU.
Camera Deputaților:
PĂCURAR ALIN-ROMULUS, RUSU DAN-ION, DAN ALEXANDRA-ELENA ,POPA ANNA.
Partidul Verde Mureș
Senat:
GREC VASILE
Camera Deputaților:
COSMA LAVINIA-CORINA, PUŞCAŞ ALEXANDRU, ŞONEA PAUL-GHEORGHE, KÖRMÖCZKI JÁNOS, HĂRŞAN BOGDAN-DORIN, MOLDOVAN DANA-MARIA, MACAVEIU VICTOR-MIRCEA, DAN ADELA, DANCIU MARIUS, GREC CLAUDIU.
Alianța Renașterea Națională Mureș
Senat:
JÉRE IBOLYA
Camera Deputaților:
ŞANDRA NICOLAE
Partidul Comuniștilor Mureș
Senat:
DOROFTEI ILIE
Candidat independent
Camera Deputaților:
BENDORFEAN TRAIAN