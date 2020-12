Proiect inedit privind protejarea mediului înconjurător

Share



Proiectul ,,Eco Ambasador pentru o dezvoltare durabilă”, implementat de Asociația Proteus și cofinanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș s-a desfășurat exclusiv online în perioada 21-26 noiembrie, având ca scop implicarea tinerilor din județul Mureș în activități de voluntariat, formarea tinerilor în spiritul voluntariatului de mediu și protejarea mediului înconjurător.

,,Inițial proiectul ,,Eco Ambasador pentru o dezvoltare durabilă” a fost gândit ca o tabară de 3 zile care să stârnească interesul tinerilor pentru implicarea și de ce nu, chiar coordonarea diverselor acțiuni de voluntariat. Dar cum contextul actual a impus distanțarea social, tinerii s-au întâlnit în mediul online prin intermediul platformei Zoom. Astfel, un grup de 20 de tineri motivați, au fost antrenați în dezbateri și formați să motiveze alte persoane, cu ajutorul facilitatorilor, prin dezvoltarea abilităților de leadership, dobândirea de cunoștințe specifice protecției mediului și încurajarea unui comportament responsabil”, au transmis reprezentanții Asociației Proteus.

Tinerii participanți la proiect au fost invitați de echipa ,,Let’s Do It, România!” să fie parte din schimbare și să devină voluntari digitali, adică să marcheze deșeurile pe care le întâlnesc în natură în aplicația TrashOut. Echipa ,,Let’s Do It, România!” va trimite sesizări autorităților prin platform 4B, iar în maximum 30 de zile, acestea ar trebui să revină cu un status în ceea ce privește zonele respective.

În județul Mureș au foste trimise 14 sesizări care așteaptă o soluționare din partea primăriilor în raza cărora se află deșeurile depozitate ilegal și semnalate de oameni prin aplicația TrashOut.

,,Unul din cele mai apreciate subiecte abordate a fost Project managementul, iar eco-voluntarii participanți au identificat și conturat proiecte de mediu pentru comunitate, ghidați de un facilitator. Pe viitor, ne dorim să întâlnim tinerii voluntari în rolul de project manager, implementând proiecte de succes”, a precizat Andreea Nistor, specialist comunicare în cadrul proiectului.

Alexandra HAJA