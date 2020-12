Alegeri parlamentare 2020. Primele reacții. Orban crede în victoria PNL, Ciolacu așteaptă voturile diasporei, Cioloș nu vrea la guvernare cu PSD

Share



Ludovic Orban: „PNL consideră că este câștigătorul acestor alegeri”

Imediat după anunțarea primelor rezultate ale alegerilor parlamentare de tip exit-poll, premierul Ludovic Orban a invocat marja de eroare, fapt pentru care a spus că PNL va fi partidul câștigător al alegerilor parlamentare de duminică, 6 decembrie.

„În cercetările sociologice nu sunt cuprinse voturile exprimate între 19.30 și 21.00, nu sunt cuprinse voturile din diaspora care continuă să se exprime. Luând în considerare marja de eroare, PNL consideră că este câștigătorul acestor alegeri, atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalul procedului de numărare a voturilor. Le mulțumesc românilor care au votat în ciuda campaniilor mincinoase, în ciuda descurajării practicate de alte partide, respect pe toți cei care u venit la vot în condiții de pandemie. Le mulțumesc în mod special celor care au decis să voteze PNL”, a precizat Ludovic Orban.

Marcel Ciolacu: „PSD are un avantaj în exitpoll-uri chiar dacă nu avem voturile din diasporă”

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu s-a declarat căștigător al acestor alegeri prin partidul pe care îl conduce.

“Mulţumesc românilor că au sancţionat această batjocură la adresa lor în ceea ce priveşte gestionarea pandemiei, închiderea şcolilor a pieţelor, a bisericilor. În acest moment PSD are un avantaj în exitpoll-uri chiar dacă nu avem voturile din diasporă. Am o rugăminte ca cei din secții să numere fiecare vot cinstit și să nu părăsească secțiile de votare. După ce vom avea toate datele vom răspunde la mai multe întrebări. Este nevoie de un guvern capabil, care are soluţii, care ştie să rezolve adevăratele provocări ale românilor şi le mulţumesc în mod deosebit românilor care au mers la vot, pentru că şi-au învins teama în ceea ce priveşte viaţa lor, dar au înţeles necesitatea ca acest Guvern Orban să plece acasă. În acest moment, PSD are un avantaj în exit-poll-uri, chiar dacă ponderăm cu voturile venite din diaspora”, a precizat Ciolacu.

Dacian Cioloș: „USR-PLUS nu intenționează să negocieze cu PSD pentru guvernare”

Conform rezultatelor provizorii, pe locul 3 al alegerilor se situează Alianța USR-PLUS. Unul din liderii acestei formațiuni, Dacian Cioloș , a precizat faptul că alianța pe care o reprezintă nu va negocia cu PSD pentru o eventuală guvernare.

„Membrilor din secțiile de votare le cer să fie foarte atenți până la capăt în secții. Putem trage câteva concluzii, cum ar fi că USR-PLUS este o forță politică matură, care a dovedit că poate crește. Vom avea o echipă solidă de parlamentari, probabil dublu față de până acum. Românii nu au dat un mandat clar niciunui partid să formeze singur guvernul. USR-PLUS va negocia guvernarea, suntem pregătiți să asumăm guvernarea. Vom începe aceste discuții pornind de la obiectivele de guvernare. USR-PLUS e pregătit să poarte discuții cu acele partide politice care vor o guvernare onestă. USR-PLUS nu intenționează să negocieze cu PSD pentru guvernare„, a afirmat Dacian Cioloș.

Sursă foto: www.playtech.ro