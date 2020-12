Dinu Gheorghe Socotar (PSD), vot pentru un viitor plan de dezvoltare al județului

Share



Locul 3 pe lista PSD Mureș pentru Camera Deputaților, deputatul Dinu Gheorghe Socotar și-a exprimat dreptul la vot în jurul orei 10, în incinta Colegiului Național ”Unirea” din Târgu Mureș.

”Am votat pentru libertatea și sănătatea noastră, am votat pentru ca sărbătorile noastre tradiționale de iarnă să nu ne fie furate, am votat pentru dreptul ca libertățile noastre fundamentale să nu ne fie restrânse sau limitate în mod haotic de dragul unor principii care nu sunt respectate nici măcar de cei care le impun. Am votat pentru profesionalism, pentru experiență, pentru excelență, pentru curaj, am votat pentru siguranța unui trai mai bun”, a declarat Dinu Gheorghe Socotar.

Deputatul social-democrat este de părere că dezvoltarea județului Mureș este strâns legată de modul în care autoritățile județene, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale și viitorii parlamentari vor ști să conlucreze pentru o viziune comună.

”Cred că cea mai mare nevoie ar fi de o foarte bună colaborare între toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului și în primul rând mă refer aici la Consiliul Județean Mureș și la Primăria municipiului Târgu Mureș. Împreună cu parlamentarii care vor reprezenta Mureșul în noul Parlament să coaguleze un plan al județului. Asta înseamnă dezvoltarea sistemului de sănătate în care excelăm, asta înseamnă dezvoltarea infrastructurii, centuri ocolitoare, realizarea acelui nod de autostradă care ar fi vital pentru dezvoltarea economică a Mureșului și multe alte proiecte. Trebuie cunoscut faptul că pentru proiectele acestea de dezvoltare rolul parlamentarului și al Parlamentului este mai redus, este mai degrabă la nivel de lobby, și de aceea inițiativa ar trebui să plece, în colaborare cu UAT-urile, de la instituțiile fundamentale ale județului, iar parlamentarii să încerce să pună în aplicare, să aducă legile necesare și – de ce nu – fondurile necesare, tot la nivel de lobby”, a mai punctat Dinu Gheorghe Socotar.

Alex TOTH