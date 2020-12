Florin Buicu (PSD), vot pentru ”un partid care să vină cu un plan rapid de stopare a pandemiei”

Share



Conf. Univ. Dr. Florin Buicu, președinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Depuaților și candidat PSD pentru Camera Deputaților, a votat la prima oră a dimineții, la secția de votare nr. 50, din incinta Școlii Gimnaziale ”Romulus Guga” din Târgu Mureș.

”Am participat astăzi la vot cu gândul la viitor. Am votat pentru un partid care să vină și să realizeze comunități sănătoase, comunități educate, comunități sigure. Am votat pentru o echipă alcătuită din profesioniști care să vină și să propună legi care să înlăture haosul actual din sănătate, educație sau din economie. Am votat pentru un partid care să vină cu un plan rapid de stopare a pandemiei, să introducă exact recomandările pe care le fac de atâta timp organismele internaționale legat de testare, astfel încât să scăpăm cât mai repede de pandemie”, a declarat Conf. Dr. Florin Buicu, la ieșirea din secția de votare.

Îndemn la vot

Acesta a subliniat faptul că, de prezența populației la vot depinde cum va arăta viitorul și face apel către electorat să își exercite dreptul la vot.

”Totul depinde de prezența la vot astfel încât populația va hotărî cum va arăta viitorul. Îi invit pe toți, respectând toate măsurile de protecție epidemiologică, să vină și să își exprime votul astfel încât puterea ce va rezulta în urma zilei de astăzi să aibă o legitimitate pentru a pune în practică toate măsurile propuse în campania electorală”, a adăugat candidatul PSD.

În ceea ce privește proiectele pentru județul Mureș, prioritare pentru perioada imediat ce urmează sunt aprobările din partea Guvernului privind construcția Centrului de mari arși la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și înființarea Spitalului Clinic Universitar al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Și pentru că astăzi se sărbătorește Sfântul Nicolae, Conf. Univ. Dr. Florin Buicu transmite un călduros ”La mulți ani” celor care își sărbătoresc ziua onomastică.

Arina TOTH