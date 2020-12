FOTO: Alexandru György (PNL), vot pentru ”o Românie modernă”

Share



Alexandru György, candidat pe locul 3 pe lista Partidului Național Liberal Mureș pentru Camera Deputaților, și-a exprimat dreptul la vot în jurul orei 12.30, în secția de votare nr. 67, amenajată în incinta Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș.

”Am votat pentru o Românie modernă. Pentru un Târgu Mureș modern. Pentru dezvoltare. Am votat cu dreapta! Am votat ca să las în continurea România pe mâinii bune! Am votat cu cei care au făcut într-un an ce nu au fost în stare alții să facă în 3 ani. Din pacate, guvernarea de stânga a fost un dezastru pentru România. Este foarte important să mergem la vot. Îi asigur pe târgumureşeni că este un vot organizat foarte bine de către autorităţi și că sunt măsuri luate pentru a preveni îmbolnăvirile cu SARS-CoV-2”, a declarat, la ieșirea din secția de votare, Alexandru György.

Potrivit candidatului liberal, principalele obiective care trebuie realizate în următorii 4 ani la nivelul județului Mureș ”țin de infrastructură, sănătate, învățământ și digitalizare.”

”Scoaterea traficului greu din Târgu Mureș, Sighișoara și Reghin, prin construcția centurilor ocolitoare trebuie să fie unul din principalele obiective ale PNL. Unul dintre obiectivele PNL îl constituie digitalizarea și informatizarea, elemente definitorii pentru mediul de business din România și, implicit, din Târgu Mureș. Digitalizarea, debirocratizarea și transparența procesului decizional în sectorul public atrag cu sine fonduri suplimentare care vor putea fi investite pentru binele locuitorilor”, a mai subliniat Alexandru György.

