FOTO: Novák Csaba-Zoltán (UDMR), vot pentru ”un nou Guvern cu sprijin parlamentar stabil”

Senatorul UDMR Novák Csaba-Zoltán, aflat pe locul 2 pe lista de candidați ai UDMR Mureș pentru Senat, a votat duminică, 6 decembrie, în jurul orei 9.00, la secția de votare nr. 71, amenajată în incinta Grădiniței cu Program Prelungit ”Licurici” din Târgu Mureș.

”Așa cum am spus și în campania electorală, România trăiește momente dificile, momente grele, și eu sunt convins că țara noastră are nevoie de stabilitate politică, avem nevoie de un nou Guvern cu sprijin parlamentar stabil și am venit la vot pentru că am dorința ca România să aibă începând din anul 2021 un Guvern stabil și o viață politică stabilă. Atât la nivelul județului Mureș cât și la nivelul comunității pe care o reprezint am votat pentru continuarea proiectelor începute acum 4 ani”, a declarat la ieșirea din secția de votare senatorul Novák Csaba-Zoltán.

Referindu-se la principalul proiect de care județul Mureș are nevoie în următorii 4 ani candidatul UDMR a precizat că ”în ultimii 4 ani UDMR a sprijini cât a putut județul Mureș”, respectiv că ”UDMR a jucat un rol important în privința rezolvării situației Aeroportului.”

”Am făcut lobby și pentru un buget de sprijin pentru Spitalul Județean și vom continua această activitate de lobby, de a aduce fonduri pentru județul Mureș și cred că sunt importante investițiile în infrastructură, centura ocolitoare pentru municipiul Târgu Mureș și eu personal îmi doresc și niște proiecte în domeniul educației. Am început o serie de consultări cu reprezentanții mediului de afaceri ca să reușim să facem un pas înainte în domeniul învățământului profesional”, a menționat senatorul Novák Csaba-Zoltán.

Alex TOTH