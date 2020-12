Peste 475.000 de mureșeni așteptați la vot!

Share



Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat joi, 3 decembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că până la data curentă s-au îndeplinit toți pașii prevăzuți în calendarul organizării alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie.

În județul Mureș sunt înscrise în registrul electoral un număr de 475.543 de persoane, urmând a exista 570 de secții de votare, număr similar cu cel de la alegerile locale din luna septembrie.

De asemenea, în județul Mureș vor fi distribuite 1.047.740 de buletine de vot, 2.850 de ștampile cu mențiunea ,,Votat”, 570 de ștampile de control și 482.841 de timbre autocolante.

,,Am intrat pe ultima sută de metri a pregătirii alegerilor parlamentare din 6 decembrie, am respectat toate etapele prevăzute în calendar și nu am întâmpinat dificultăți. O noutate pentru acest scrutin este legată de montarea unor corturi încălzite, dedicate persoanelor din secțiile de votare care se vor prezenta în seara alegerilor cu procesele verbale la sediul Biroului Electoral Județean Mureș, amenajat la Sala Polivalentă. Corturile au fost montate în parteneriat cu Garnizoana Târgu Mureș, iar procesul de predare a materialelor se va derula după o programare făcută de către membrii BEJ Mureș, tocmai pentru evitarea aglomerării și respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Vreau sa îi asigur pe mureșeni că și la aceste alegeri vor putea să voteze în deplină siguranță sanitară, fără ca sănătatea lor să fie pusă în pericol”, a transmis prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Măsuri speciale

Totodată, în cele 570 de secții de votare vor fi livrate 100.000 de mănuși de unică folosință, 1.100 de litri de dezinfectanți și 250.000 de măști de protecție.

Printre cele mai importante acțiuni îndeplinite în etapele organizării alegerilor din 6 decembrie se numără: asigurarea secretariatului tehnic la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Mureș; întocmirea machetelor pentru buletinele de vot; încheierea contractului de imprimare a buletinelor de vot cu RA Monitorul Oficial; listarea formularelor tipizate la listele electorale suplimentare, extrasul listei electorale permanente, pontaje, ordine de deplasare; recepția materialelor achiziționate cu verificare cantitativă și calitativă a acestora; recepția buletinelor de vot, a timbrelor autocolante, a ștampilelor de control pentru secțiile de vot; recepția materialelor sanitare; pregătirea modelelor de procese-verbale pentru predarea/primirea buletinelor de vot și a tuturor materialelor folosite în procesul electoral; ambalarea materialelor pe secțiile de vot/pe trasee și pregătirea tipizatelor pentru distribuire pe secții de vot.

Andreea ȚIȚIU