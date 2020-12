Dumitrița Gliga (PSD): ”Oriunde vom fi noi, acolo va fi și performanța”

Share



Președintele interimar al PSD Mureș, Dumitrița Gliga, a transmis luni, 7 decembrie, pe pagina sa de Facebook, mulțumiri mureșenilor care i-au acordat votul duminică, 6 decembrie, la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților.

”Vă rog să primiți mulțumirile mele și toată aprecierea pentru că mi-ați acordat încrederea dumneavoastră. Am demonstrat încă o dată că suntem cel mai puternic partid din România, iar la Camera Deputaților am obținut cel mai bun scor dintre partidele românești, în județul Mureș. Am simțit pe parcursul întregii campanii, când am străbătut județul în lung și lat, că fac parte dintr-o comunitate numeroasă și unită, iar asta mi-a dat multă încredere și am știut de atunci că o să avem cele mai bune rezultate”, a transmis Dumitrița Gliga, care a ocupat locul 1 pe lista de candidați a PSD Mureș pentru Camera Deputaților.

Viitorul deputat social-democrat de Mureș a promis că în următorii patru ani va fi un exponent al performanței, alături de ”oameni ambițioși” alături de care va realiza ”multe lucruri bune.”

”Vă rog să fiți conștienți de faptul că fiecare vot a contat, că niciun efort nu a fost în zadar și că tot ce s-a obținut este rezultatul efortului nostru comun, la care fiecare a participat și toți suntem îndreptățiți să trăim această realizare ca pe o victorie personală. Nu mai puțin de 23.623 de voturi pentru Camera Deputaților și 23.350 de voturi pentru Senat se vor afla permanent în următorii patru ani în Parlamentul României, prin reprezentanții dumneavoastră. Bineînțeles, acesta e doar începutul și sunt conștientă că vom avea în față multe provocări. Dar atâta vreme cât știu că am alături de mine așa oameni ambițioși, nu am nicio îndoială că nu ne poate sta în față niciun obstacol și, oriunde vom fi noi, acolo va fi și performanța. Mulțumesc încă o dată pentru efortul și susținerea dumneavoastră și vă rog să aveți convingerea că împreună putem realiza multe lucruri bune. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a mai transmis Dumitrița Gliga.

Alex TOTH