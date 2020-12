INTERVIU cu târgumureșeanca Andreea Ștefan, ”vocea” Prefecturii Sibiu

Share



Andreea Ștefan este o tânără din orașul Târgu Mureș. După absolvirea liceului, a optat pentru două facultăți, specializările Comunicare și Marketing din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, urmând a fi admisă la ambele. În prezent, lucrează în cadrul Instituției Prefectului din județul Sibiu, având funcția de purtător de cuvânt. Astfel, în următorul interviu, târgumureșeanca vorbește despre cele două facultăți absolvite și despre ceea ce presupune locul de muncă, în special în perioada epidemiologică actuală.

Reporter: Care este motivul pentru care ai ales specializările Comunicare și Marketing în cadrul Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu?

Andreea Ștefan: Comunicarea am ales-o datorită faptului că experimentasem în liceu munca de jurnalist și nu m-a cucerit în totalitate, dar cu toate astea ceva mi-a plăcut! Mi-am propus să încerc să văd cum e de cealaltă parte a baricadei… Îmi plăcea de mică să interacționez cu oamenii să fac fel de fel de activități, despre care ulterior am descoperit că aveau legătură directă cu domeniul acesta. Marketingul l-am ales pentru că diriginta mea din liceu, doamna Liliana Ocnean, a predat printre altele și marketingul. A fost una dintre materiile pentru care am depus la vremea respectivă, un efort suplimentar, singură, și mi-a plăcut mult ce am descoperit. Apoi m-a împins spre asta și concepția care exista la acea vreme despre marketing și anume: dacă faci marketing ești practic agent de vânzări. Un lucru total fals. Practic am vrut să îmi demonstrez mie că marketingul înseamnă mai mult de atât! Nu regret că m-am ambiționat să fac asta!

Rep.: Cum a fost trecerea din Târgu Mureș la Sibiu?

A.Ș.: Mama este sibiancă. O bună parte din copilărie, aș putea spune cea mai frumoasă, am petrecut-o la poalele munților Făgăraș. Mereu Sibiul a fost un loc drag mie. Când am venit la facultate nu am avut sentimentul că am ajuns într-un loc străin, ba din contră m-am simțit acasă. Totuși s-a simțit o trecere: având un program foarte încărcat, vizitele la Târgu Mureș au devenit din ce în ce mai rare…

Rep.: Luând în considerare faptul că ai intrat la două facultăți din cadrul Universității ,,Lucian Blaga”, cum ai reușit să excelezi pe parcursul anilor de studenție?

A.Ș.: Începutul nu a fost ușor, iar primii doi ani de facultate au fost foarte intenși: aveam cursuri și seminarii la ambele facultăți și aproape zilnic alergam de la un curs la altul, ajungeam acasă seara… totuși să spun că am reușit să excelez, e mult spus! Consider că a excela înseamnă să fii cel mai bun, să faci performanță. Pe parcursul anilor de studenție am încercat să fac mereu ceea ce îmi place! Nu mi-am dorit să am 10 pe linie, nu am alergat după note. Am alergat după proiecte, după fapte. Mi-am dorit să acumulez experiențe, să învăț să pun în practică teoria multă care se preda, să fiu un om capabil să implementeze ceva, să pot să lucrez în domeniul studiat când voi absolvi. Au fost 4 ani în care mi-am conturat un set de principii profesionale și m-am dezvoltat ca om. Și așa cum îmi spunea mai demult mama: “Facultatea nu te face om mare, dar te cizelează.”

Rep.: Raportându-te la acea perioadă, consideri că există o corelație între Comunicare și Marketing?

A.Ș.: În urma experiențelor și cunoștințelor acumulate în facultate am ajuns la concluzia că marketingul fără comunicare nu poate oferi calitate, iar comunicarea este cheia oricărei reușite. Raportându-mă strict la perioada studenției, am avut materii, care erau să spunem “comune”. Însă abordările, în profunzimea lor, erau diferite. Felul în care te raportezi la un produs, o cauză, un om sau o situație este diferit: îl poți privi din perspectiva marketingului sau îl poți privi din perspectiva PR-ului. Oricare abordare o alegi duce într-o direcție, care ajunge la un moment dat să o intersecteze subtil, pe cealaltă. Cele două se completează reciproc și fac o echipă desăvârșită.

Rep.: Care este motivul pentru care ai ales Comunicarea, și nu Marketingul pentru a profesa, după absolvirea celor două facultăți?

A.Ș.: După ce am finalizat studiile, m-am angajat la o firmă de evenimente. În poziția pe care o aveam acolo puneam în practică atât cunoștințe de PR cât și de marketing. De când am început facultatea îmi doream să ajung să experimentez această postură. Nu am ratat oportunitatea și mi-am îndeplinit o dorință puternică, un vis să spunem așa. Desigur, dacă stau să mă gândesc în cei 4 ani de studenție am făcut multe eforturi care într-un final au creat această oportunitate. Cu muncă, ambiție și o dorință sinceră, orice se poate împlini!

Rep.: În calitate de purtător de cuvânt în cadrul Prefecturii județului Sibiu, care sunt principalele responsabilități pe care trebuie să le îndeplinești?

A.Ș.: Purtătorul de cuvânt are rolul de a reprezenta public instituția, fiind practic interfața comunicațională. Responsabilitățile de purtător de cuvânt al prefecturii sunt oarecum clasicele responsabilități ale unui purtător de cuvânt dintr-o instituție publică: asiguri comunicarea cu presa, asiguri comunicare inter-instituțională, participi la organizarea conferințelor, a declarațiilor de presă, urmărești îmbunătățirea continuă a imaginii publice a instituției. Responsabilitatea este cu atât mai mare cu cât orice greșeală a ta, ca purtător de cuvânt, indiferent cât de mică sau mare este, poate avea potențial de prejudicierea a imaginii instituției și, cred eu, este necesar să acorzi atenție la orice mic lucru ce poate deveni public, uneori chiar și din viața personală, cum ar fi o opinie sau orice altceva.

Rep.: Ce sarcini de muncă îți revin în cadrul Instituției Prefectului?

A.Ș.: Sarcinile sunt destul de simple la prima vedere, însă activitățile pentru ducerea la îndeplinire ale sarcinilor sunt numeroase. Particip la ședințe, fac informările zilnice pe subiectul COVID-19, fac Comunicate de presă când instituția are ceva de comunicat către cetățeni, asigur relația cu jurnaliștii, însoțesc prefectul în vizitele oficiale, colaborez cu alte instituții pentru rezolvarea unor situații urgente, organizez conferințele și declarațiile de presă, răspund solicitărilor cetățenilor pe subiectele COVID-19.

Rep.: Având în vedere contextul pandemiei, aceste responsabilități s-au diversificat?

A.Ș.: Sunt purtător de cuvânt al Instituției Prefectului – Județul Sibiu din 19 martie. În 16 martie s-a instituit starea de urgență. La scurt timp după angajare, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență m-a desemnat “Voce Unică” pe tot ce înseamnă comunicare cu subiectul COVID-19. Practic, de atunci sunt singurul purtător de cuvânt din județ, care poate oferi publicului și presei informații ce au legătură cu pandemia. Îmi e greu să fac o comparație pe care nu o cunosc. Știu doar cum e să lucrezi și să gestionezi o comunicare de criză fără precedent, un volum de informații uriaș, sub o presiune imensă.

Rep.: Ai întâmpinat anumite dificultăți din punct de vedere profesional, în timpul perioadei epidemiologice?

A.Ș.: Categoric. E imposibil într-o situație de criză, din punctare vedere al comunicării să nu întâmpini dificultăți. Practic, faptul că începe o nouă zi și ești tot în situație de criză, acest lucru în sine este o dificultate. Aș putea vorbi la nesfârșit despre dificultățile pe care le-am întâmpinat în aceste aproape 9 luni de pandemie, așa că mă voi rezuma la atât: cel mai dificil lucru a fost să fac față presiunilor presei. Fiind o situație fără precedent, nu aveam nici un punct de reper. Totul se baza pe câteva reguli clare și în rest gestionezi în funcție de context, nici o situație nu seamănă cu alta, nici un jurnalist nu seamănă cu altul.

Rep.: Care sunt planurile tale pentru viitor?

A.Ș.: Îmi doresc să fiu sănătoasă pentru a duce la bun sfârșit fiecare zi. Nu sunt omul care face planuri, fiecare zi e unică și trebuie trăită la maxim. Din punct de vedere profesional îmi place să accept provocări noi, așadar voi lăsa viața să mă surprindă. Din punct de vedere personal, familia este principalul plan de viitor.

A consemnat Alexandra HAJA