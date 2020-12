FOTO, VIDEO: De Alto Experiment, regăsiri dragi în vremuri de pandemie

Share



A fost o data ca niciodată un loc numit Cercul de Muzică din cadrul Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din Reghin, coordonat de prof. Ioan ”Jimi” Hoșbotă. Printre cei care au activat în cadrul acestui cerc se numără și David ”Dody” Gabriel, cel care făcea pentru prima dată cunoștință cu instrumentul numit chitară. Astfel a început o frumoasă povestea despre legătură între Dody și muzică, relație care continuă frumos și astăzi, cu forme noi și variate de expresie artistică.

Reporter: Cum a fost acea perioadă petrecută la Casa Pionierilor?

David ”Dody” Gabriel: Am întrat la acest cerc în anul 1987, el având deja o perioadă de activitate cu cei din gașca „Pro Scenium” trupa care s-a format tot la Casa Pionierilor. La modă atunci era să mergi la cât mai multe cercuri, la Foto, la Navomodele, la Radio, la Karting, și nu în ultimul rând la Muzică, unde am ajuns și eu, fără să știu eu prea multe despre chitară. Am zis să încerc și acest lucru, și se pare că a fost o idee inspirată. Acolo practic am început să învăț să cânt la chitară. Casa Pionierilor ne oferea și instrumentele, iar chitara care o aveai puteai să o duci acasă să mai exersezi. În ce privește prima mea chitară, ea a venit abia după revoluție. Se foloseau atunci instrumente de Reghin, dar Jimi, profesorul de la cerc, avea sculele sale personale, stații, amplificatoare care nu erau în dotarea cercului de muzică, pe care puteam repeta. Ideea era să facem cunoștință într-un fel cu instrumente mai performante, să învățăm cum se cântă amplificat .

Ioan ”Jimi” Hoșbotă

Jimi Hoșbotă ne-a învățat practic tot, începând de la modul cum se ține chitara în mână, cum să stăpânești instrumentul, cum să-ți folosești vocea, la ce folosesc instrumentele în angrenajul unei formații, modul de folosire al amplificatoarelor. Practic am învățat tot ce înseamnă ABC-ul muzici. Jimi nu era un profesor clasic de muzică de care să te plictisești. El a înființat formația care o aveam atunci la cerc alături de care am participat la diferite festivaluri gen Cântarea României. Am câștigat inclusiv faza pe oraș, apoi faza pe județ desfășurată la Tîrgu Mureș. Faza națională nu a mai avut loc, a venit revoluția și așa am rămas doar cu faza județeană cîștigată.

Reporter: A venit revoluția, se iveau noi perspective pentru toată lumea. Cum a fost pentru tine acea perioadă?

David ”Dody” Gabriel: Imediat după revoluție am terminat școala generală după care am intrat la liceu. Aici l-am cunoscut pe Bozsoky Szabi, alături de care am format primele trupe cât de cât mai serioase, după tot felul de tentative care mai de care mai metal. Prima trupă mai serioasă a fost Mortuary care s-a bucurat și de un oarecare succes, cu diferite concerte, atât în Reghin cât și Tîrgu Mureș, Odorhei și Sfântu Gheorghe. Putem spune că trupa, raportat la acele vremuri, suna destul de ok, un gen ceva mai metal, perioada anilor 90 fiind considerată Epoca de Aur a Muzicii Metal Românești. După perioada Mortuary a mai fost o trupă, Hate, care cânta ceva în genul Pantera, în aceiași perioadă în care muzica metal era pe val.

Reporter: Ce a urmat după acea perioadă cu rockuri grele?

David ”Dody” Gabriel: Din 1994 lucrurile au început să se așeze. Atunci am început să prindem gustul muzicii mai elevate cum se zice, să conștientizăm faptul că muzica trebuie să sune aranjat, nu doar tare. Prima trupă formată atunci a fost Buterfly Blues Band, din componența căreia făceau parte la vremea respectivă Demeter Attila (bass), Barothi Zsombor (tobe), alături de care am cîntat la primele ediții ”Zilele Reghinului”, în 1996 și 1997 la „Molnar”. Apoi, din Butterfly Blues Band și din fosta trupă KGB (Mihai ”Țiț” Petruț-tobe, Makkai Janos-chitară, Zoltán Dali -bas, Puskas Levi-clape și Florin ”Fofi” Cioloca -voce) s-a format o trupă nouă pe nume De Alto, care îi avea în componență pe Atti la bass, Szabi la tobe, eu și Makkai Jancsi la chitară, și ”Fofi” la voce.

De Alto

Eram practic cei mai buni muzicieni din oraș, cum ne plăcea nouă să spunem atunci, care s-au adunat și au pus pe picioare o trupă de rock progresiv. Primele repetiții cu De Alto le-am făcut în 1996, acasă la Atti în Apalina, locul unde am început să lucrăm primele piese. Imediat am început să participăm la festivaluri, la emisiuni TV, la TVR1, TVR2, Prima TV, inclusiv în Ungaria la Duna TV.

În fața Televiziunii Duna din Ungaria

Reporter: Se vorbea la un moment dat de un album De Alto. Ce s-a întâmplat cu acel album?

David ”Dody” Gabriel: Un aspect important în ce privește trupa De Alto a fost prezența la festivaluri, cel mai important fiind Top T de la Buzău. Acolo am participat de două ori, în anul 1998, când am câștigat Locu 1 și în 1999, invitați în recital ca urmate a locului 1 obținut cu un an înainte. Premiul obținut în 1998 a inclus și o editare de album , premiu oferit de casa de discuri a lui Ioan Gyuri Pascu, Tempo Music. Albumul s-a înregistrat, doar că nu mai fost scos pe piață, între timp casa de discuri Tempo Music și-a încetat activitatea.

Pe scena Festivalului Top T Buzău

Reporter: Ce a urmat după De Alto?

David ”Dody” Gabriel: Trupa a mai activat până în anul 2001, perioadă în care am câștigat festivalul „Constelații Rock” de la Râmnicu Vâlcea, am lucrat la finisarea primului nostru album, asta până când trupa și-a întrerurupt activitatea. Fofi a plecat în Groelanda, eu am plecat din Reghin pentru o perioadă de câțiva ani, iar trupa nu a mai continuat să cânte. Apoi a urmat trupa 112, cu o activitate de aproape șapte ani, și mai nou, alături de Gențiana.

Reporter: A venit anul 2020 cu un „cadou„ neașteptat de nimeni, pandemia Covid. Cum v-ați regăsit, voi cei din fosta trupă De Alto, în condițiile în care Szabi e stabilit în Canada iar Jancsi în Ungaria?

David ”Dody” Gabriel: Imediat după ce a început pandemia, undeva în primăvară, cum stăteam închiși în casă, mi-am adus aminte că am început cu ani în urmă, înainte ca trupa 112 să se destrame, să lucrăm la o piesă care la vremea respective mi se părea extrem de reușită. Baiul era că nu mai găseam nicăieri înregistrarea acelei piese , aveam doar un demo la acea piesă.

Povestind într-o seară cu Jancsi, am aflat că el mai are pe undeva înregistrarea și atunci imediam am început să lucrăm la ea. Practic această piesă a fost cea care ne-a adus laolaltă pe mine, pe Jancsi, Szabi și Attila. Am refăcut în cele din urmă piesa, pe care am denumit-o ”First Steps” care , din punctul nostru de vedere și nu numai, a ieșit extraordinar, chiar dacă fără voce, din cauză că nu am reușit să ne implicăm toți din vechea trupă, și aici mă refer la Fofi. Am făcut piesa cu videoclip cu tot , iar produsul final a fost unul cât se poate de bun, dacă nu chiar foarte bun. Am ales numele „First Stept” ca un omagiu adus primilor pași făcuți de om în explorarea spațiului.

Reporter: Cum v-ați corelat, dat fiind faptul că tu ești la Reghin, Atti la Tîrgu Mureș, Szabi în Canada iar Jancsi în Ungaria?

David ”Dody” Gabriel: Pot spune că nu a fost nici greu dar nici prea simplu. Practic fiecare la locul lui și-a înregistrat piesa după care mi-a trimis-o mie. Le-am mixat , le-am masterizat în studioul meu și într-un final a ieșit piesa. Este o tehnică care s-a dezvoltat foarte tare în special acum în perioada pandemiei, tehnică pe care am preluat-o și noi cu succes

Bozsoky Szabi (stânga), Makkai Janos (dreapta)

Reporter: Cum a fost piesa primită de către public?

David ”Dody” Gabriel: Cei care au ascultat-o s-au declarat super încântați de piesă, le-a plăcut foarte mult. Am avut inclusiv păreri favorabile din afară, din Statele Unite, feedbackul a fost unul extrem de pozitiv.

Văzând că piesa s-a bucurat de aprecieri, am zis să nu lăsăm baltă toată această treabă, și să facem și alte piese, pe același sistem, dar cu o altă tematică, Așa a ieșit piesa ”All that we lost”, la care am lucrat doar eu și cu Makkai Jancsi, din foștii colegi din De Alto, fapt pentru care titulatura a fost ”De Alto Experiment”. Tematica piesei este legată de această perioadă de pandemie. Titlu e unul sugestiv, vorbește despre tot ce noi artiștii am pierdut, și aici mă refer în primul rând la concerte și la public.

Reporter: Ajungem la cea de a treia piesă, de această dată un cover după o trupă foarte dragă vouă. Despre ce este vorba?

David ”Dody” Gabriel: Este vorba de piesa „La ceas târziu” a trupei Celelalte Cuvinte. Ideea de a cânta un cover după Celelalte Cuvinte a aparținut lui Jancsi, el fiind un fan declarat al acestei trupe. Zis și făcut, mi-a trimis o schiță a piesei făcută el, eu am tras chitările, inclusiv partea de bas, Szabi partea de tobe, și toate puse cap la cap, a ieșit o variantă foarte faină a piesei. Desigur, nu am putut porni la un astfel de demers fără acordului lui Călin Pop, liderul trupei Celelalte Cuvinte. Când a fost gata piesa am făcut și videoclipul, l-am trimis lui Călin Pop care s-a declarat încântat de varianta noastră, afirmând următoarele: „Mie mi s-a părut o variantă bună de cover așa că am fost de acord. Sunt mândru că cineva s-a încumetat să cânte Celelalte Cuvinte” . Astfel, piesa a fost bună de tipar și postată pe YouTube.

Reporter: Ce urmează pentru De Alto Experiment?

David ”Dody” Gabriel: Dorința noastră este să facem un album De Alto după o pauză de 22 de ani. Ce e foarte fain este că avem o oarecare libertate de a lucra piesele, nu suntem legați de un anumit mod de a lucru în ce privește componența. Dacă la prima piesă, am lucrat patru, la cea de a doua doar eu și cu Jancsi , iar la piesa „La ceas târziu” am lucrat trei. Nu e o chestie bătută în cuie, o regulă ca la fiecare piesă trebuie să participăm toți patru. De aceea am și ales titulatura ”De Alto Experiment”, pentru că toată această treabă care o facem e un experiment până la urmă.

Ideea este ca fiecare piesă care o vom face să aibă în spate o poveste. Dacă prima piesă a fost cu aterizarea pe Lună, a doua cu efectele pandemiei asupra artiștilor, a treia a fost coverul Celelalte Cuvinte, una din trupele coplilăriei noastre pînă la urmă, deci tot o poveste. Următoarele piese vor fi tot pe tematici. Ne-am gândit în așa fel încât fiecare piesă să aibă o poveste care a afectat omenirea la un moment dat, într-un fel sau altul. Următoarea piesă la care lucrăm va fi despre momentul 11 septembrie 2001 , atentatele din Statele Unite care au șocat o lume întreag. Încercăm ca majoritatea pieselor să fie compoziții proprii, dar nu excludem și prelucrări. Inclusiv în ce privește „La ceas rârziu”, noi am păstrat ideea originală, dar nu am făcut un cover traditional. Practic, e o prelucrare, iar produsul finit a fost unul apreciat de către cei din trupa Celelalte Cuvinte.

Reporter: Revenind la pandemie, cât vă afectează toată această situație?

David ”Dody” Gabriel: Îți dai seama că toată lumea e afectată, artiștii cu atât mai mult, lipsa concertelor te afectează extrem de mult. Dar este și o chestie pozitivă între atâtea lucruri negative. Probabil, dacă eram ocupați cu concerte, cu tot felul de evenimente, nu aveam timp să facem aceste piese, lucrate în acest timp de pandemie, în condiții ceva mai speciale. Există și un revers al medaliei legat de această pandemie, pe lângă multe chestii nasoale se mai găsesc și lucruri care îți aduc o bucurie și satisfacție. Dacă nu era nicio pandemie, probabil că eu eram la Reghin, Szabi în Toronto, Canada, Atti la Târgu Mureș, Jancsi în Budapesta, Ungaria și fiecare își vedea de teaba lui. Așa, am reușit să ne adunăm, să povestim, lucru care nu s-a întâmplat de mulți ani, plus că am reușit să realizăm câteva piese de care suntem extrem de mulțumiți.

Reporter: Te vezi ca după ce trece această pandemie să fiți din nou toți patru pe scenă?

David ”Dody” Gabriel: Chiar am vorbit cu Jancsi de faptul că aceste piese care le-am făcut în pandemie sunt mult mai calitative față de celelalte piese din perioada De Alto. Sunt piese în care am pus foarte mult suflet, mult față de ce făceam noi acum mai mult de 20 de ani. Ne-am gândit atunci: ce super ar suna aceste piese noi într-un concert live, cu mintea de acum, cu organizarea de azi a unui concert profi. Pe vremuri, nu excelam la capitolul scule, sonorizare, concertele erau cum erau, și tot ce făceam noi atunci era din pură pasiune. În schimb acum, lucrurile stau mult mai bine, mult mai ordonat, fapt pentru care aceste piese ar suna super într-un concert live. Baiul e cu această pandemie, sperăm să treacă cât mai repede și să ne revedem pe scenă.

De Alto în concert

A consemnat Alin ZAHARIE