”Laleaua”, 4.400 de voturi primite în Oltenia. Explicația liderului UDMR Mureș

La cel mai recent recensământ, cel din anul 2011, în Oltenia s-au declarat cetățeni de etnie maghiară un număr 752 de persoane, după cum urmează: 66 în Olt, 134 în Gorj, 153 în Mehedinți, 192 în Dolj și 207 în Vâlcea.

La alegerile pentru Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 UDMR, formațiune al cărui scop principal este promovarea intereselor comunității maghiare din România, a obținut în cele cinci județe ale Olteniei 2.311 de voturi la Senat și 2.089 de voturi la Camera Deputaților.

Peste Re:Start România în Olt

Potrivit paginii web a Autorității Electorale Permanente, în județul Olt, la Camera Deputaților, UDMR a primit 214 de voturi (0,16%), în timp ce la Senat ”Laleaua” a adunat 273 de voturi (0,20%) reușind să depășească Partidul Re:Start România (258 de voturi).

Locul 11 (din 32) la Camera Deputaților în Gorj

În județul Gorj, unde oficial trăiesc 100 și ceva de cetățeni de etnie maghiară, UDMR a adunat 652 de voturi (0,60%) la Camera Deputaților (locul 11 din 32 de formațiuni politice concurente), întrecând formațiuni politice precum Partidul România Mare (611 de voturi), Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) (571 de voturi), Partidul Noua Românie (394 de voturi) și Alianța Renașterea Națională (320 de voturi).

În același județ, în ”bătălia” pentru Senat UDMR a totalizat 711 de voturi (0,66%) reușind să depășească trei formațiuni politice care au un bazin electoral mult mai generos: Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) (639 de voturi), Partidul Noua Românie (440 de voturi) și Alianța Renașterea Națională (312 de voturi).

Noua Dreaptă, învinsă în Mehedinți

În județul Mehedinți, formațiunea condusă de Kelemen Hunor a adunat 250 de voturi (0,26%) pentru Camera Deputaților, întrecând astfel Partidul Noua Dreaptă (164 de voturi).

În ceea ce privește scrutinul pentru Senat, UDMR s-a clasat pe locul 12 din 13 competitori electorali, cu 296 de voturi (0,31%), în fața Partidului Noua Dreaptă (171 de voturi).

Locul 12 (din 15) la Senat în Dolj

În județul Dolj, scrutinul pentru Camera Deputaților, UDMR a fost votată de 552 de juveți (0,27%) și a încheiat competiția electorală în fața unor formațiuni precum Partidul Noua Românie (416 de voturi), Alternativa Dreaptă (359 de voturi) și Partidul Noua Dreaptă (261 de voturi).

În același județ, la Senat, ”Laleaua” a făcut o figură frumușică, totalizând 576 de voturi (0,28%), adică locul 12 din 15 competitori, în fața Partidului Noua Românie (482 de voturi), Alternativei Dreaptă (351 de voturi) și Partidului Noua Dreaptă (325 de voturi).

Mai bine decât Noua Românie, în Vâlcea

În fine, în județul Vâlcea alegerile pentru Camera Deputaților i-au adus UDMR-ului 421 de voturi (0,39%), scor mai bun decât a obținut, de exemplu, Partidul Noua Românie (354 de voturi) sau independentul Florin Bulat (316 de voturi).

Tot în Vâlcea, dar la Senat, UDMR a adunat 470 de voturi (0,44%), scor cu care a depășit Partidul Noua Românie (448 de voturi).

Péter Ferenc: ”De ce credeți că un român n-ar putea să voteze UDMR-ul?

Joi, 10 decembrie, președintele UDMR Mureș, Péter Ferenc, considerat drept unul dintre cei mai redutabili lideri județeni ai ”Lalelei”, a susținut o conferință de presă în care a prezentat bilanțul organizației pe care o conduce la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Rugat să comenteze fenomenul din Oltenia, unde ”Laleaua” a obținut un număr de voturi mult mai mare decât cel al cetățenilor care s-au declarat de etnie maghiară, Péter Ferenc a afirmat că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România nu se adresează doar cetățenilor de etnie maghiară, prin urmare poate fi votată și de către alegători români. În acest sens, liderul UDMR Mureș a dat ca exemplu Chiheru de Jos, localitate mureșeană cu o pondere a cetățenilor de etnie maghiară de doar 1,64%, unde UDMR a obținut 7 voturi pentru Camera Deputaților și 9 voturi pentru Senat.

”De ce credeți că un român n-ar putea să voteze UDMR-ul? De ce să nu îi placă politica UDMR-ului? De exemplu, la Chiheru de ce sunt votanți ai UDMR-ului? Pot să mai dau exemple foarte clare și din județ. Eu cred că dacă cineva se gândește și are o opțiune politică, de ce nu poate un român sau chiar un sas sau un cetățean de altă naționalitate, un armean sau un turc, de ce să nu poată să voteze UDMR-ul în care are încredere, că această politică pe care o dorește poate fi reprezentată de către UDMR? Eu nu pot să cred că numai maghiarii votează (cu UDMR – n.r.), dar să nu uităm că sunt foarte multe căsnicii comune, unde poate îl cheamă Gheorghiță dar unul din părinți este maghiar și crede că UDMR-ul este cel care îl reprezintă cel mai bine în Parlament. Eu nu pot să fac aceste calcule, știu că se vehiculează că în Constanța sau în Tulcea, în Vrancea sau în Vâlcea, de ce se votează UDMR-ul. Să știți că de exemplu și în județul Vâlcea și în județul Argeș am prieteni care știu sigur că au votat UDMR-ul, deși sunt get-beget români”, a declarat președintele UDMR Mureș.

Alex TOTH