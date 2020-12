Zilele UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș – 75 de ani de la înființarea Universității

Share



Zilele Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș au continuat miercuri, 9 decembrie, și joi, 10 decembrie, cu evenimente științifice, webinarii și workshop-uri educative, dar și cu lansări de carte, discursul anual al Rectorului și marcarea celor 75 de ani de la înființarea Universității.

Eveniment al Facultății de Științe și Litere

Ziua de miercuri, 9 decembrie 2020, a început cu webinar-ul educativ ECORE (‘Serious Games’) pentru studenții Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” și nu numai. Este vorba despre un joc educațional virtual care a fost dezvoltat de Entropy Knowledge Network, Roma, Italia, partener în proiectul ELSE, proiect Erasmus+ din care face parte și UMFST.

Digital Transformation in Education

Au urmat webinar-ul „Digital Transformation in Education, organizat de Societatea Antreprenorială Studențească, în parteneriat cu Microsoft Romania, și webinar-ul cu tema „Problematici actuale privind unele concepte și intervenții terapeutice în relație cu motricitatea umană”, organizat de Disciplina Științele Motricității a Facultății de Medicină. Temele abordate în cadrul evenimentului s-au referit la incidența și specificitatea accidentărilor sportivilor de înaltă performanță, influența diabetului zaharat asupra capsulitei retractile și impactul biasurilor cognitive, a dietelor personalizate și activității fizice asupra diverselor conduite umane.

Memorial Lecture Miskolczy Dezső

Ziua de miercuri, 9 decembrie, a continuat cu Miskolczy Dezső Memorial Award Lecture. Invitat a fost Professor Acsády László, Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences, Deputy Director, Head of Laboratory of Thalamic Research, iar tema abordată a fost „Dissecting a forebrain circuit responsible for stress related sleep disturbances”.

Lansare de carte

De la ora 18.00 a avut loc evenimentul de lansare a cărții „New approaches in behavioral sciences”, scrisă de o echipă multidisciplinară formată din profesori universitari și psihologi clinicieni din România și SUA. Este prima carte din România în domeniul științelor comportamentului, al psihologiei medicale și al psihoterapiei cognitiv-comportamentale. La această carte, specialiștii au lucrat doi ani, lucrarea fiind focusată pe bolile cronice și durerea cronică, în concordanță cu cele mai noi descoperiri științifice din domeniu.

„Cartea va reprezenta și un suport de curs pentru studenții din mai multe universități americane, iar într-una dintre acestea se va elabora chiar un nou curs de psihologie medicală. Aș vrea să le mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine și mi s-au alăturat în acest proiect, în primul rând echipei americane: prof. dr. Wesley Lee și prof. dr. Adrian Rus, de la Southwestern Christian University, Oklahoma, dr. Scott Secor și dr. Scott Drabenstot, de la Southern Nazarene University, Bethany, dr. Joel Sagawa, de la Point Loma Nazarene University, San Diego, USA, și dr. Sheri R. Parris, de la Karyn Purvis Institute of Child Development, Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA, precum și tuturor celorlalți membri din echipa americană care au participat și s-au implicat în elaborarea cărții. Mulțumiri și domnului prof. dr. Daniel David, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, și director de cercetare al Institutului Albert Ellis, New York, SUA, care a avut amabilitatea de a scrie prefața cărții și de a descrie într-o foarte bună sinteză conținutul informațional al acesteia. Plusvaloarea volumului este dată și de aportul adus la elaborarea volumului de către colegii mei din România, cărora le mulțumesc”, a transmis șef de lucrări dr. psih. Cosmin Popa, unul dintre autorii cărții.

Cartea este publicată la Editura University Press a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și fi achiziționată de aici: https://librarie.umfst.ro/new-approaches-behavioral-sciences.

„Deși am fi reușit să o publicăm în cadrul unei edituri internaționale, personal am insistat ca această carte să fie publicată în România, pentru a putea fi achiziționată și folosită la prețuri accesibile de către studenții de la medicină și psihologie, psihologi, psihoterapeuți, psihiatri, precum și medicii din diverse specialități. De asemenea, având în vedere acordurile internaționale privind publicațiile, fără flexibilitatea și suportul acordat de către conducerea Universității noastre, a managementului și a personalului din cadrul University Press, cartea nu ar fi putut să apară din punct de vedere publicistic, motiv pentru care nu pot decât să-mi exprim recunoștința în acest sens”, a mai transmis șef de lucrări dr. psih. Cosmin Popa.

UMFST 75

Ziua de joi, 10 decembrie, a început cu sesiunea științifică a cadrelor didactice (Medicină, Medicină Dentară și Farmacie). Totodată, a avut loc lecția memorială pentru profesorul doctor George Simu. Invitat a fost gl. lt.(r) dr. ing. cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, primul și singurul cosmonaut român, membru de onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, care a susținut o prezentare cu tema: „Cosmogonie, mit și știință în opera lui Mihai Eminescu”.

Profesorul doctor George Simu a fost un remarcabil om de știință, un eminent medic și cadru didactic, ilustru reprezentant al școlii târgumureșene de morfopatologie și al medicinei românești.

Ziua a continuat cu discursul anual al Rectorului și cu un eveniment special dedicat aniversării celor 75 de ani de la înființarea Universității. De asemenea, a avut loc premierea excelenței în cercetare științifică.

Eveniment pentru viitorii ingineri

Tot joi, organizația studențească ESTIEM Târgu Mureș a organizat evenimentul online „Lean Six Sigma – Quality Management”, care l-a avut ca invitat pe dr. Gregory H. Watson, liderul academic din spatele metodei de managementul calității Lean Six Sigma.

Dr. Gregory H. Watson este considerat un pionier în mișcarea Six Sigma, a fost președinte al Societății Americane de Calitate, este expert în științe ale calității, statistici aplicate, operațiuni de producție și management al afacerilor. În prezent, acesta oferă cursuri Six Sigma pentru Black Belts și Master Black Belts prin Centrul de Excelență din Finlanda.

În cadrul evenimentului au fost abordate următoarele subiecte: „ce este Lean Six Sigma în general?”, „cum a experimentat dr. Watson Lean Six Sigma în cariera sa profesională?”, „de ce este metodologia atât de importantă nu doar pentru studenți, ci și pentru absolvenți?”.

Eveniment pentru viitorii specialiști în domeniul fiscal-contabil

Un alt webinar, „Vreau să devin expert contabil! Vreau să devin consultant fiscal!”, s-a adresat masteranzilor Facultăţii de Economie și Drept care doresc să îmbrățișeze o carieră în domeniul fiscal-contabil. Evenimentul a venit în întâmpinarea nevoii de dezvoltare personală și profesională a studenţilor economişti, de orientare a acestora în carieră. Au fost descrise profesiile liberale de expert contabil si consultant fiscal și au fost prezentați pașii care trebuie urmați pentru accesul în profesie și pentru dezvoltarea unei cariere profesionale în domeniu.

(Redacția)