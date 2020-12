Dorin Florea și-a anunțat noul loc de muncă!

Share



Fostul primar al municipiului Târgu Mureș în perioada 2000-2020, Dorin Florea, a anunțat sâmbătă, 12 decembrie, pe pagina sa de Facebook, că a renunțat la administrație pentru a profesa în domeniul medical, mai exact în cel al chirurgiei.

”Aș vrea să le răspund celor care sunt interesați și curioși ce fac în această perioadă. Sunt bine, sănătos. M-am întors la clinică, la clinica de chirurgie. După cum știți, sunt medic primar chirurg, cu două specialități, chirurgie generală și chirurgie vasculară. Mi-am revăzut colegii de unde am plecat. Ca întotdeauna, am petrecut cu ei momente extraordinare, chirurgii rămânând aceiași oameni deosebiți. În momentul în care am hotărât să nu mai candidez la Primărie, am spus-o foarte clar că mă voi întoarce la meseria mea, care îmi este atât de dragă și acolo voi fi tot lângă oameni”, a precizat Dorin Florea.

Alex TOTH