SPECIAL. Dr. Elena Gabor: Există o strânsă legătură între cancer şi sentimentele negative

Preşedintele Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului, dr. Elena Gabor, susţine că există o strânsă legătură între cancer şi sentimentele negative, această afecţiune fiind deja etichetată în SUA ca fiind ”boala mâniei”, şi că din acest motiv oamenii trebuie să îşi rezolve cât mai urgent sentimentele neplăcute care îi macină şi, implicit, relaţia cu sinele.

Cursuri în premieră pentru România

Elena Gabor a prezentat acest aspect fiecărei serii de studenţi ai AEHM din România şi a subliniat faptul că hipno-oncologia reprezintă folosirea hipnozei sau a hipnoterapiei şi a tuturor tehnicilor şi terapiilor aferente (terapiei subconstientului) în cazul cancerului.

”Există o strânsă legătură între cancer şi sentimentele negative foarte puternice. În America se spune că este boala mâniei (…) În primul rând trebuie rezolvate sentimentele neplăcute şi relaţia cu sinele. Există însă şi factori externi pentru declanşarea bolii cum sunt substanţele chimice sau anumite tendinţe genetice. Dar cea mai des întâlnită cauză o reprezintă conflictele interioare foarte puternice (…) Noi ajutăm omul să se energizeze, iar sufletul să se reechilibreze (…) Este o metodă de a folosi hipnoza şi pentru a crea emoţii pozitive şi gândirea pozitivă la bolnavii cu cancer. Primul program de acest tip a fost dezvoltat şi oferit la La Grange Memorial Hospital din La Grange, Illinois. Programul, numit „I CAN” (eu pot), îmbină tehnici de auto-ajutorare/ creştere personală cu instrucţiuni legate de autohipnoză. Se bazează pe constatarea că starea de spirit are un efect semnificativ asupra rezultatelor medicale. Persoanele care au un stil de viaţă sănătos pur şi simplu se simt mai bine din punct de vedere medical, chiar dacă suferă de o boală gravă. (…) În anul 1995, Institutul Naţional de Sănătate din SUA şi-a anunţat sprijinul pentru utilizarea hipnozei care terapie alternativă în tratarea durerilor cauzate de cancer şi în alte afecţiuni dureroase. Hipnoza/ hipnoterapia, meditaţia ghidată, meditaţia ghidată interactivă şi tehnici de vizualizare sunt folosite de mulţi ani ca tratament complementar la tratamentul medical clasic”, a arătat Elena Gabor.

Preşedintele AEHM a arătat că, în premieră în România, începând din anul universitar 2019-2020, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureş au fost predate deja o serie de cursuri facultative de hipnoterapie medicală şi medicina subconştientului, care au fost predate la catedra de Psihiatrie, aşa cum există şi în străinătate, acesta fiind un pas important către deschiderea tinerilor medici nu doar spre vindecarea fizică a pacientului, ci şi către vindecarea emoţională şi spirituală.

Doctorul susţine că, spre exemplu, în cazuri oncologice hipnoterapia este folosită pentru ameliorarea simptomelor şi a efectelor secundare asociate cu chimioterapia, pentru înlocuires gândurilor negative cu cele pozitive, reducerea stresului, depăşirea depresiei, stimularea sistemului imunitar, precum şi pentru gestionarea durerii cauzate de cancer.

”De asemenea, terapia de regresie/ terapia de regresie în vieţi anterioare în cazul pacienţilor cu cancer explorează rădăcinile cauzale, subconştiente ale bolii. În timpul hipnozei, pacienţii sunt îndrumaţi să-şi imagineze vizual cum sistemul lor imunitar luptă şi distruge celulele canceroase. Studiile arată că subconştientul nostru nu cunoaşte diferenţa dintre imaginaţie şi realitate. În timpul unuia dintre aceste studii, atunci când o persoană a fost rugată să-şi imagineze că ţine un obiect în mână, s-a activat aceeaşi parte a creierului ca şi în cazul în care persoana chiar ţinea acel obiect în mână. Hipnoterapia medicală este benefică pentru pacienţii cu cancer pentru că activează mecanisme de vindecare minte-corp, optimizează gândirea conştientă şi subconştientă şi redirecţionează procesul de gândire spre pozitivitate şi optimism. Hipnoterapia pentru pacienţii cu cancer abordează cauzele profunde, subconştiente ale bolii, reacţiile mentale şi fizice la cancer, precum şi efectele secundare ale tratamentelor oncologice. În plus, ajută pacienţii cu cancer să depăşească gândirea şi sentimentele negative, anxietatea, stresul şi imunitatea scăzută, insomnia şi alte tulburări ale somnului, durerea în general, dureri de cap şi migrene, oboseala şi pierderea poftei de mâncare, bufeurile şi greaţa, stima de sine scăzută, lipsa de iubire de sine, temerile şi atacurile de panică, suferinţe şi neputinţă sau incapacitatea de a se concentra”, a subliniat hipnoterapeutul.

Sistemul imunitar, afectat de stres

Alte beneficii ale hipnoterapiei pentru bolnavii de cancer se observă în pregătirea pre-operatorie, pentru o intervenţie chirurgicală, recuperarea post-operatorie, pregătirea pentru radioterapie şi creşterea spirituală.

”Unele dintre cele mai importante obiective ale hipnoterapiei sunt de a ajuta pacienţii cu cancer să recupereze sentimentul de control asupra situaţiei şi asupra lor, să aibă o mai bună înţelegere a conexiunii minte-corp şi să devină conştienţi de rolul pe care sistemele de gândire şi convingerile conştiente şi subconştiente îl joacă în vindecare şi în crearea fiziologiei. Studiile arată că stresul scade eficacitatea sistemului imunitar uman, reducând numărul de celule ale sistemului imunitar, în timp ce stările de relaxare, meditaţie, hipnoză şi meditaţia ghidată prin imagini cresc numărul acestora şi capacitatea organismului de a lupta împotriva celulelor canceroase. Este vorba de puterea pe care o are mintea asupra sistemului imunitar, numită psihoneuroimunologie. Stresul este o atitudine a minţii, iar prin hipnoterapie, clientul îmbunătăţeşte modul în care el sau ea reacţionează şi face faţă cancerului”, a precizat dr. Gabor.

Preşedintele AEHM a spus că hipnoterapia pentru pacienţii cu cancer se face pe parcursul a mai multor sesiuni în care hipnoterapeutul trebuie să îl înveţe pe acesta imageria ghidată, adică să folosească imagini sugestive pentru vindecare, dar să aplice şi alte tehnici pentru ridicarea nivelului energetic.

”Odată ajuns în Lumină, clientul trebuie să-şi imagineze cum celulele sistemului imunitar – celule T, celule killer – distrug celulele canceroase şi lumina albă, vindecătoare, reface ţesuturile deteriorate. O altă variantă ar fi ca clientul să-şi imagineze lumina albă cum vindecă celulele canceroase, reduce până la normal rata de multiplicare şi le transformă în celule sănătoase”, susţine dr. Elena Gabor.

De asemenea, hipnoterapeutul trebuie să lucreze cu clientul/ pacientul pentru îndepărtarea tuturor sentimentelor negative şi a convingerilor îndreptate către negativitate, în sensul de a sta departe de drame, şi pentru rezolvarea traumelor din viaţa actuală şi din vieţile anterioare care influenţează viaţa actuală.

Calea către Lumină

Pentru acest lucru, arată Elena Gabor, este foarte importantă terapia pentru acceptare, iertare şi iubire necondiţionată, iar oamenii trebuie aibă încredere în vindecarea şi recuperarea lor, să devină foarte pozitivi, încrezători şi optimişti.

”Hipnoterapeuţii trebuie să lucreze cu pacienţii pentru a-şi implementa o dietă foarte sănătoasă, fără dulciuri (doar fructe cu conţinut foarte scăzut de glucide) deoarece celulele canceroase se hrănesc cu glucide/zahăr, fără conservanţi, afumături, prăjeli, sucuri acidulate, carne (exceptând carnea de peşte dacă doresc) sau carbohidraţi. Să mănânce foarte multe salate şi sucuri naturale din vegetale şi să bea 2 litri apă pe zi. Să practice exerciţii fizice zilnic care ajută la refacerea câmpului energetic (yoga, fitness, mers pe jos), acupunctura poate ajuta la refacerea câmpului energetic, să mediteze în fiecare zi pentru a aduce lumina în corpul lor şi a deveni canale pentru Divinitate. Să creeze în casele lor o atmosferă de armonie şi bunăstare pentru a se vindeca. Vindecarea energetică este esenţială în cazul lor pentru refacerea câmpului energetic şi a centrilor şi chakrelor energetice. Membrii familiei ar putea ajuta prin a trimite iubirea lor pacientului care suferă de cancer. Regresia în vieţi anterioare şi în viaţa dintre vieţi sunt foarte importante în vindecarea cancerului. În cazul cancerului numărul de şedinţe de hipnoterapie este mare pentru ca trebuie redresate foarte multe aspecte. De multe ori, pacienţii cu cancer au o senzaţie de greaţă doar gândindu-se la chimioterapie sau atunci când vin la spital sau în camera de tratament pentru chimioterapie”, a subliniat dr. Elena Gabor.

Întrebată dacă se poate vindeca cancerul inclusiv în stadii terminale, preşedintele AEHM a dat exemplul relatărilor din cartea ”Dying To Be Me” scrisă de Anita Moorjani, care prezintă cum a învins lupta cu cancerul şi s-a vindecat, după ce a avut o experienţă de conectare cu Lumina.

”După cum au scris unii pacienţi care s-au vindecat de cancer, se pare că se poate. Experienţa cuprinsă în cartea ”Dying To Be Me” de Anita Moorjani, în acea carte veţi citi exact ceea ce cercetările spun: că ea avea nişte sentimente negative foarte puternice datorită faptului că fusese crescută în India, în tradiţiile indiene, unde trebuie să te căsătoreşti cu cineva pe care părinţii l-au ales şi ea nu voia să se supună acestei tradiţii, nu rezona. S-a creat un conflict interior foarte puternic şi pe patul de moarte, când doctorii i-au spus soţului şi familiei să vină şi să îşi ia rămas bun, a intrat în moarte clinică, cu experienţele dintr-o moarte clinică, în care a văzut o lumină extraordinară, lumina aceea alb-aurie, a intrat în ea, toate simptomele, toate durerile au dispărut şi a fost ghidată dincolo de lumină, să meargă în realitate ultimă de Acasă şi a văzut foarte multe vieţi, cum e organizat universul, a simţit iubirea aceea extraordinară, vibraţia aceea extraordinar de puternică, care a trecut în toată legătura ei cu corpul fizic, a intrat în corpul fizic şi de asemenea a înţeles acolo că se va vindeca şi trebuie să se întoarcă. Ea nu a vrut să se întoarcă aşa cum simt toţi clienţii care intră în starea aceea de vindecare cu Sursa de iubire, când nu mai doresc să se întoarcă la vieţile lor. A ştiut că are o misiune şi că trebuie să îi ajute pe ceilalţi din familie (…) ”Acolo” s-a împăcat cu tatăl şi a realizat că de fapt o iubeşte şi a realizat că aceea a fost personalitatea lui umană care nu are de-a face cu cine eşti tu ca fiinţă eternă. După ce s-a întors în corp, tumorile eu început să descrească, spre suprinderea tuturor s-a vindecat complet în câteva luni (…) De atunci povesteşte despre experienţele ei pentru a-i încuraja pe oameni să realizeze că de fapt se pot vindeca singuri dacă reuşesc să se conecteze. Ea a devenit un canal pur pentru energia pozitivă, care i-a ridicat vibraţia celulelor şi le-a încărcat cu energie. Pentru că blocajele din corp care duc la manifestări fizice şi la afecţiuni fizice de acest gen sunt generate de nivelul energie extrem de redus”, a explicat dr. Elena Gabor.

Doctorul a precizat că pe acest principiu funcţionează şi hipnoterapia, arătând că rolul hipronterapeutului este acela de a ajuta omul să se reechilibreze, să ajute sufletul/câmpul energetic să se încarce cu energie pozitivă, folosind starea de hipnoză şi sugestii pentru pozitivitate, astfel încât pacientul să ajungă la un echilibru emoţional şi să acceseze energia iubirii necondiţionate.

Studenţii AEHM susţin că a fost o surpriză plăcută pentru ei să descopere, în timpul practicii, cum poate hipnoterapia să se adreseze minţii subconştiente şi automat şi minţii conştiente, cum poate fi folosită pentru a învăţa idei noi şi convingeri sănătoase menite să schimbe perspectiva pe care o persoană o are asupra vieţii, cu scopul de a ajuta omul să interpreteze evenimentele vieţii într-un mod mai pozitiv, mai optimist şi mai înălţător.

Aceştia susţin că este important să le reamintească celor care vin la şedinţele de hipnoterapie beneficiile gândirii pozitive, dar şi de faptul că fiecare dintre noi este creatorul propriei vieţi şi sănătăţi cu gândurile şi convingerile pe care le perpetuăm.

(Redacția)