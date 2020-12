Proiect de 1,1 milioane de euro implementat la Târnăveni

Share



Conducerea Primăriei municipiului Târnăveni a anunțat începerea implementării proiectului ,,Sustainable Energy Efficiency and Comfort significant increase in Târnăveni key public buildings”, în perioada 14 octombrie 2020 – 31 decembrie 2023. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul ,,Programului de Energie din România”, conform Contractului de finanțare numărul 2020/515444, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

Potrivit informațiilor furnizate de către Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni, ,,obiectivul acestui proiect este reabilitarea energetică a clădirilor aferente Casei de Cultură ,,Mihai Eminescu” Târnăveni și Liceului Teoretic ,,Andrei Bârseanu” Târnăveni, realizându-se astfel atât creșterea confortului interior cât și o reducere a consumurilor energetice cu aproximativ 77%, a costurilor operaționale cu peste 50% și a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 82%”.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt: reducerea consumului de energie: 906,72 MWh/an, reducerea emisiilor echivalente de CO2 de 206 de tone/an și economii financiare anuale din măsuri de eficiență energetică de 29.423 de euro.

,,Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.165.883 de euro din care asistență fianciară nerambursabilă nu va depăși suma de 991.000 de euro, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului și contribuția proprie eligibilă a municipiului Târnăveni este de 174.883 de euro reprezentând 15% din valoarea totală eligibilă”, a precizat Sorin Megheșan.

Alexandra HAJA