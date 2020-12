Concert cemeral de Crăciun cu formația Neumarkt Brass Quintes

Share



În această seară, iubitorii muzicii au parte de un inedit concert cemeral de Crăciun susținut de Formația Neumarkt Brass Quintes. Concertul va fi găzduit de Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș începând cu ora 19 și face parte din cadrul Festivalului “Musica Sacra” eveniment de tradiție a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureșl ajuns în acest an la ediția a XXXI-a

Ambrus László, trompetă, Ciprian Chiţimia, trompetă, Radu Gavril, corn, Fábián András, trombone, Cosmin Boţan, tuba, alături de invitatul special, Gombocz Avar, percuție, vor interpreta pagini muzicale din creația compozitorilor P. I. Ceaikovski: Spărgătorul de nuci, J. S. Bach: Jesus bleibet meine Freude, J. Pachelbel: Canon, J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme, C. Franck: Panis Angelicus, Bill Holcombe: The first Noel, M. Leontovich: Carol of the bells, Șerban Nichifor, aranjament Radu Gavril: 7 colinde româneşti, Todd Marchand: O, brad frumos, Sammy Cahn, aranjament A.Frackenpohl: Let it snow!, Korb Attila: Hungarian Christmas Songs, J. Mohr, aranjament Fábián András: Silent night/ Noapte de vis, Gian Lanfri: Christmas Classics.

Concertul va fi transmis live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Povestea Neumarkt Brass Quintes

Istoria cvintetului de alămuri Neumarkt își are originile în sânul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș la începutul anilor 2000, când în această instituție au început să apară diverse formații de suflători de alamă (cvartet de tromboni, trio de alamă). Odată cu dezvoltarea Orchestrei Filarmonicii, prin asimilarea de instrumentiști valoroși, s-au creat premisele organizării unor proiecte și festivaluri cu nume sonore din sfera muzicală. Unul dintre acestea este Festivalul de Muzică de Cameră „Tiberius”, unde la ediția a V-a din anul 2010 în calitate de solist și dirijor a fost invitat Christian Lindberg (trombon). În urma acestei colaborări s-a conturat ideea formării unui cvintet de alămuri de sine stătător. Abordarea unui repertoriu vast a dat posibilitatea cvintetului să se poată adapta numeroaselor proiecte în care a fost solicitat, susținând pe această cale concerte în țară și în străinătate. Din formula actuală a cvintetului fac parte: Ambrus László/trompetă, Chiţimia Ciprian/trompetă, Gavril Radu/corn, Fábián András/trombon, Boţan Cosmin/tubă, toți membrii ai Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș.

(A. Z.)