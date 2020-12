FOTO: George Simion (AUR), mesaj revoluționar-reformist la Târgu Mureș

Share



Liderul național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, s-a întâlnit marți, 15 decembrie, cu simpatizanții AUR din județul Mureș. Întâlnirea a fost organizatăt sub egida ”Caravana AUR de Mulțumire” și a avut loc în fața statuii lui Avram Iancu din Piața Trandafirilor din Târgu Mureș, unde au fost prezenți aproape 150 de simpatizanți.

Mulțumiri celor ”vaccinați împotriva manipulării”

În alocuțiunea sa către mureșeni, George Simion a afirmat că rezultatul înregistrat de AUR la alegerile parlamentare din 6 decembrie demonstrează că ”românii nu sunt atât de creduli și manipulabili” cum vrea ”sistemul” care a condus țara timp de 30 de ani.

”Am vrut să vin și să vă zic personal ”mulțumesc”. Fără voi, noi, toți, nu am fi putut avea această victorie. Este victoria voastră, a fiecăruia dintre voi care sunteți vaccinați împotriva manipulării, împotriva minciunii și ați mers până la capăt și ați fost voi televiziunile noastre. De aceea, voi sunteți mai importanți decât orice televiziune din țara asta, pentru că datorită vouă avem astăzi patrioți în Parlamentul României care să nu uite de popor”, a spus liderul AUR.

AUR, ”singura speranță a românilor”

George Simion i-a îndemnat apoi pe mureșeni ”să aibă grijă de AUR-ul nostru”, de ”AUR-ul țării” și a promis că Alianța pentru Unirea Românilor se va strădui să pună ”oameni valoroși la conducerea țării”, respectiv că scrutinul parlamentar din acest an ”a fost prima bătălie dusă împreună”.

”Nu mă interesează bogăția, nu am ce face cu casele, nu am ce face cu apartamente, cu mașini, cu bani. Nu va crește declarația mea de avere, nu mă interesează acest lucru. Avem cu toții ceva mult mai valoros: sunt mult mai bogat prin încrederea pe care voi ați pus-o în proiectul AUR. Împreună reprezentăm speranța unui popor, suntem singura speranță a românilor că lucrurile se vor schimba”, a transmis liderul AUR.

Mai bine singuri, fără alianțe, decât păcăliți

Simpatizanții AUR prezenți în fața statuii lui Avram Iancu din Târgu Mureș au fost apoi informați că Alianța pentru Unirea Românilor nu va face alianță cu nicio altă formațiune politică reprezentată în Parlament.

”O să redeschidem școlile pentru că este nevoie și am spus tare și răspicat ieri (luni, 14 decembrie – n.r.) la consultările de la Cotroceni: redeschideți școlile pentru că sunt sute de mii de copii afectați, sunt părinți, familii afectate, lăsați-ne să ne trăim viața! În momentul ăsta, România mai bine nu e guvernată de nimeni decât să fie guvernată cum a fost în ultimii 30 de ani. Să ne lase în pace! E trist, dar asta ne dorim. Dar mai bine românilor le este fără conducere decât cu ce fel de conduceri am avut. Luptăm până la capăt, nu vă lăsați păcăliți. Acum, televiziunile că nu au dat trebuie să răspândească minciuni despre noi. Nu facem alianță cu nimeni, nici cu așa zisă stângă, nici cu așa zisă dreaptă și comunicăm întotdeauna direct, cum am comunicat în campanie, prin Facebook”, a mai spus George Simion.

”Românismul nu s-a pierdut”

Anterior alocuțiunii susținută de George Simion, președintele AUR Mureș, Răzvan Biro, a rostit, la rândul său, un scurt discurs de mulțumire adresat celor care în 6 decembrie au propulsat Alianța pentru Unirea Românilor, prin votul lor, în Parlamentul României.

”Ne reîntâlnim după o bătălie în care nimeni nu ne dădea sorți de izbândă. Foarte puțini, chiar și oameni de bună credință, greu le mai venea să creadă după atâția ani de politică coruptă, mascată cu ipocrizie și minciună, că va mai reuși cineva, o mișcare, să renască și care fără resursele pe care marile partide și le alocă din bugetul public, fără influența instituțiilor, fără oameni din spatele sistemului, fără influențe și susținere externă cum unii vor să inoculeze, am reușit să intrăm în Parlamentul României”, a transmis Răzvan Biro.

”În 6 decembrie am dovedit că românismul nu s-a pierdut”, a completat liderul AUR Mureș.

Alex TOTH