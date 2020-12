Județul Mureș, loc fruntaș în Topul Firmelor din România

Share



Județul Mureș se clasează pe locul 7 în topul județelor din România în funcție de performanțele înregistrate de societățile comerciale în decursul exercițiului financiar 2019. Totodată, peste 300 de companii din județul Mureș se află pe primele 10 locuri ale Topului Național al Firmelor, ierarhie întocmită recent de Camera de Comerț și Industrie a României.

Peste 300 de companii mureșene, în Top 10 național

Și la această ediție a Topului Firmelor din România, județul Mureș a ocupat un loc merituos, locul 7 pe județe, ierarhie în care nu sunt incluse județul Ilfov și capitala României, București.

”Ne mândrim cu faptul că 344 companii mureșene sunt prezente pe primele 10 locuri ale Topului național, dintre care 50 sunt ocupante ale locului 1, ceea ce situează județul Mureș pe un onorant loc 7 pe țară. În numele Colegiului de Conducere și al Comitetului de Direcție al Camerei de Comerț și Industrie Mureș doresc să adresez felicitări tuturor firmelor nominalizate în Top, care prin efort susținut, seriozitate, ambiție și perseverență, reușesc să situeze constant economia mureșeană peste media de dezvoltare pe țară”, a declarat Vasile Pop, președintele Camerei de Comerț și Industrie Mureș.

Aproape 800 de firme, campioane în business

În ceea ce privește Topul Firmelor din Județul Mureș, chiar dacă în acest an din cauza pandemiei de COVID-19 nu a fost organizată Gala Topul Firmelor Mureșene, reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Mureș au dus tradiția mai departe și au editat, în condiții grafice deosebite, catalogul Topul Firmelor din Județul Mureș 2019.

”Topul Firmelor din județul Mureș, ediția 2020, este un moment special în care așezăm la loc de cinste munca și realizările comunității de afaceri mureșene. Chiar dacă traversăm o perioadă deosebit de dificilă, în care oamenii de afaceri caută soluții de supraviețuire și de adaptare la noua realitate, considerăm că performanța trebuie recunoscută, iar succesul trebuie recompensat. În acest context, conform tradiției, Camera de Comerț și Industrie Mureș acordă distincții celor mai performante companii, care au o importanță majoră în economia județului. Topul Firmelor din județul Mureș este singurul clasament reprezentativ, întocmit la nivelul tuturor operatorilor economici activi, fiind bazat pe o metodologie complexă și unitară la nivel național, implementată de întreaga rețea de Camere de Comerț județene din România. Anul acesta topul a ajuns la a 27-a ediție și, la întocmirea clasamentelor, au participat 18.200 de societăți comerciale care au depus bilanțuri contabile, dintre care 2.951 s-au situat pe primele 10 locuri, fiind grupate pe domenii de activitate și pe clase de mărime. Dintre acestea 1.110 se regăsesc în catalogul tipărit „Topul Firmelor din Județul Mureș” locul 1 revenind unui număr de 792 de firme. Pentru firmele premiate, prezența în catalogul Topul Firmelor din Județul Mureș reprezintă o carte de vizită, o garanție de bonitate și seriozitate în relațiile cu investitorii și cu partenerii comerciali, întrucât acest catalog se bucură de o largă distribuție în mediile de afaceri din țară și din străinătate”, a menționat Vasile Pop.

30 de ani în slujba mediului de afaceri

Totodată, președintele Camerei de Comerț și Industrie Mureș a subliniat că în acest an instituția a cărei activitate o coordonează împlinește trei decenii de activitate în slujba și pentru susținerea mediului de afaceri din județul Mureș.

”Alături de evidențierea firmelor în cadrul clasamentelor, sunt importante și următoarele distincții care se acordă firmelor cu rezultate deosebite, constante de-a lungul timpului: Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri, Diploma pentru Exportatorii de Top, Trofeul de Distincție pentru Membri de Aur și Diplomele de Onoare pe care le acordăm femeilor manager de succes. Ediția din acest an marchează și 30 de ani de la renașterea sistemului cameral din România. Camera de Comerț și Industrie Mureș sărbătorește, așadar, 30 de ani de existenta și funcționare neîntreruptă în slujba comunității de afaceri mureșene. Chiar dacă în acest an, condițiile restrictive nu ne-au permis organizarea unei gale festive, am ținut să marcăm acest eveniment prin acordarea unei Medalii Aniversare Membrilor de Aur ai Camerei de Comerț și Industrie Mureș și altor personalități marcante din economie, administrație, mass-media și din lumea universitară și științifică. Continuitatea activităților economice a fost și rămâne vitală pentru depășirea acestei perioade dificile. Mai ales în acest context, Camera de Comerț și Industrie Mureș rămâne un susținător puternic al intereselor comunității de afaceri”, a conchis Vasile Pop, care deține și funcția de vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României.

Alex TOTH

Alexandra HAJA