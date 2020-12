Producători mureșeni în campania Consumă produse locale. Povești de branduri și oferte speciale.

O nouă ediție Consumă Produse Locale – un proiect al cotidianului mureșean Zi de Zi. Aflați aici unde găsiți pâine bună, lactate, brânzeturi speciale, fructe și miere de albină bio, carne și produse de carmangerie, preparate culinare de top, dulciuri deliciose și specialități de cofetărie.

Vă invităm să parcurgeți, cu un click pe imaginea de mai jos, poveștile din această ediție specială și să sprijiniți companiile autohtone, prin cumpărarea de produse locale de calitate.

