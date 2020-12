VIDEO EXCLUSIV: Lovitură pentru Dorin Florea! Fostul primar nu poate profesa ca medic chirurg!

Share



În urmă cu aproape o săptămână, mai exact în data de 12 decembrie, Dorin Florea, fostul primar al municipiului Târgu Mureș în perioada 2000-2020 anunța, pe pagina sa de Facebook, că a revenit la activitatea de medic primar chirurg, ”la clinica de chirurgie”.

În mesajul său, Dorin Florea nu a precizat însă cu exactitate despre care clinică este vorba.

”Aș vrea să le răspund celor care sunt interesați și curioși ce fac în această perioadă. Sunt bine, sănătos. M-am întors la clinică, la clinica de chirurgie. După cum știți, sunt medic primar chirurg, cu două specialități, chirurgie generală și chirurgie vasculară. Mi-am revăzut colegii de unde am plecat. Ca întotdeauna, am petrecut cu ei momente extraordinare, chirurgii rămânând aceiași oameni deosebiți. În momentul în care am hotărât să nu mai candidez la Primărie, am spus-o foarte clar că mă voi întoarce la meseria mea, care îmi este atât de dragă și acolo voi fi tot lângă omeni”, a transmis, în 12 decembrie, Dorin Florea.

Clarificări făcute de președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș

Președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, a declarat joi, 17 decembrie, pentru cotidianul Zi de Zi, că un medic care are o întrerupere mai mare de 5 ani în activitatea profesională este obligat la o recertificare profesională sub tutela unui medic specialist. Respectiva recertificare poate dura și un an de zile și se încheie cu un examen pentru obținerea dreptului de liberă practică.

”Orice medic care are o întrerupere în activitatea medicală de peste 5 ani este obligat să parcurgă o etapă de recertificare profesională, sub tutelă, în specialitatea respectivă, indiferent de specialitate, indiferent dacă este medicină de familie, știu eu, ortopedie, chirurgie, orice altă specialitate. Este vorba despre această parcurgere a etapei de recertificare care la sfârșit conține un examen care evident îi va da dreptul de liberă practică. Doresc să menționez că în perioada de recertificare profesională care poate dura de la 6 luni la un an, în funcție de durata în care respectivul medic nu a profesat, în acel timp medicul nu are drept de liberă practică și acesta va fi dobândit după parcurgerea acestei perioade și după susținerea unui examen”, a explicat președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

Alex TOTH

Alexandra HAJA