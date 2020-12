Cele mai bune dulciuri. Artizan își dezvăluie secretul produselor de cofetărie. Campania Consumă produse locale

Share



Un element aparte în peisajul producătorilor de torturi, prăjituri și alte bunătățuri dulci este Artizan. Ingredientele naturale, de calitate, și priceperea cofetarilor sunt elementele principale care conferă produselor Artizan un gust special. De ce sunt atât de apreciate aceste produse, am aflat de la Andrada Berceanu, creatoarea și proprietara Cofetăriei Artizan.

” Așa cum am menționat și pe pagina noastră de prezentare https://www.cofetaria-artizan.ro/, când vorbim despre Artizan, vorbim în primul rând de pasiune, pentru că de la pasiune a început totul.

Artizan s-a înfiripat din dorința de a aduce un nou standard de calitate în domeniul cofetăriei și de a le reda clienților încrederea că există și prăjituri cu gust și aromă, de care nu poți să te mai saturi! Nu ne-am făcut publicitate agresivă și nici nu o vom face. Produsele noastre se recomandă de la sine prin calitatea materiilor prime folosite, grija fabricării lor și gustul excepțional. Activând în domeniul ospitalității, grija noastră este de a aduce bucurie și plăcere culinară clienților noștri, prin produse excepționale”, a spus Andrada Berceanu, cea care se află zilnic în laboratorul unde sunt create produsele.

În laboratorul Artizan sunt pregătite torturi, inclusiv torturi vegane (de post) sau torturi fără gluten, prăjituri, prăjituri de casă, tarte, candy bar, macarons, delicatese – cadou de iarnă, bombă de ciocolată caldă, croissante cu vanilie sau ciocolată și alte produse deosebit de gustoase.

Andrada Berceanu, consideră că un element foarte important pentru un produs de cofetărie este calitatea materiei prime:

”În concepția noastră, calitatea se obține doar folosind cele mai bune ingrediente, mânuite cu grijă și respect. Am ales să folosim doar frișcă naturală și unt, fără adaosuri sintetice, de aceea fabricăm prăjituri în serii limitate, pentru ca cei care aleg produsele Artizan să se bucure din plin de aroma și prospețimea lor”.

Detalii despre produsele Artizan și comenzi pe pagina web a cofetăriei https://www.cofetaria-artizan.ro/

Artizan – cofetărie

Str. Mihai Viteazul nr. 4

(lângă Restaurantul La Teo), Târgu-Mureș

L-S 09:00 – 20:00

D 10:30 – 19:30

0752 243 222

Laborator

Str. Principală, nr. 621, Sântana de Mureș, județul Mureș

L – V 09:00 – 18:00

0752 069 050, Email: cofetaria.artizan@gmail.com