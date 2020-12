HORROR ADMINISTRATIV. ”Flăcăul curajos”, trimis printr-un tertip de CL Târgu Mureș într-o delegație de 740 de euro la Budapesta

Share



Consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș au aprobat joi, 17 decembrie, într-o ședință ”de îndată”, alocarea sumei de 740 de euro din bugetul local pentru deplasarea primarului Soós Zoltán într-o delegație la Budapesta, în perioada 19-22 decembrie. Anterior, în aceeași zi, aleșii locali din ”Orașul Trandafirilor” au participat la o altă ședință a Consiliului Local (CL), ordinară, unde cineva a uitat probabil să introducă pe ordinea de zi proiectul de hotărâre referitor la delegația primarului. Prin urmare, după o tentativă eșuată de fentare a Regulamentului de funcționare al Consiliului Local Târgu Mureș, a fost găsit, în cele din urmă, tertipul administrativ pentru finanțarea delegației edilului șef în capitala Ungariei.

Un singur consilier local vigilent!?!

După exact 4 ore și 44 de minute de la începerea ședinței ordinare de lucru a Consiliului Local Târgu Mureș, în debutul căreia a fost votată ordinea de zi care conținea și 3 proiecte de hotărâre în regim de urgență, președintele de ședință, consilierul local Kelemen Atilla (UDMR), a propus suplimentarea proiectelor de hotărâre în regim de urgență cu încă un proiect în regim de urgență, al cărui obiect îl constituia aprobarea finanțării delegației primarului la Budapesta cu suma de 740 de euro.

”Eu cred că nu se poate face așa ceva. Ordinea de zi odată votată nu se mai poate suplimenta. Rog să ne confirme secretarul, dacă am sau nu dreptate”, a intervenit consilierul local Radu Bălaș (POL).

”Conform Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, convocatorul este adoptat și aprobat la începutul ședinței, inclusiv cu punctele de urgență, dar având în vedere natura urgenței, este vorba de ziua de sâmbătă, de delegația domnului primar… Mai există o posibilitate, să se facă o ședință de îndată în termen de o oră de la terminarea acestei ședințe”, a răspuns secretarul Primăriei municipiului Târgu Mureș.

”În acest caz, o să facem o ședință de îndată. Dumneavoastră o convocați, doamna secretar?”, a afirmat președintele de ședință.

Obiectul delegației, un ”schimb de idei” cu vicepreședintele Parlamentului Ungariei

Zis și făcut, astfel că imediat după încheierea ședinței ordinare, consilierii locali au participat la o nouă ședință, ”de îndată”, care avea pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre, pentru aprobarea sumei de 740 de euro necesară deplasării unei delegații a Municipiului Târgu Mureș la Budapesta, în perioada 19-22 decembrie, în urma invitației primite din partea vicepreședintelui Parlamentului Ungariei, János Latorcai, ”la un schimb de idei la Casa Parlamentului pentru stabilirea unor obiective pe următorii ani”.

Radu Bălaș: ”Nu văd un câștig real al acestei vizite”

Singurul consilier local care s-a opus finanțării delegației din bugetul local a fost Radu Bălaș, reprezentant al Partidului Oamenilor Liberi, în opinia căruia vizita primarului Soós Zoltán în Parlamentul Ungariei nu va aduce niciun beneficiu direct municipiului Târgu Mureș.

”Am văzut acolo în invitația domnului vicepreședinte al Parlamentului Ungariei, să trăiască, am văzut că zicea că puteți să veniți când vreți. Nu știu, am văzut acum că e urgent, probabil că domnul Soós are agenda încărcată și trebuie să meargă sâmbătă. Eu nu știu ce beneficii directe am avea de la Parlament… că dacă s-ar fi întâlnit cu Viktor Orbán și ar fi venit cu ceva investiții aș fi înțeles, dar în Parlamentul Ungariei se adoptă legi așa încât nu cred sau nu văd ce legi ar putea să adopte Parlamentul astfel încât Târgu Mureșul să aibă un beneficiu direct. Plus că fiind această situație cu ședința ”de îndată”, convocată așa ad-hoc, eu trebuie să votez împotrivă, că nu văd un câștig real al acestei vizite”, a afirmat Radu Bălaș.

19 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă

Au votat pentru: Bereczki Sándor (UDMR), Frunda Csenge (UDMR), Alexandru György (PNL), Iszlai Tamás (UDMR), Jakab István (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Kelemen Atilla (UDMR), Călin Moldovan (Pro România), Sergiu Papuc (PSD), Pápai László (POL), Radu Pescar (PMP), Portik Vilmos (UDMR), Horațiu Suciu (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Szabó Péter (UDMR), Tamási Zsolt (UDMR), Bogdan Voicu (PNL), Kiss Zoltán (PMP) și Venczi Janos (UDMR).

Singurul consilier local care s-a abținut de la vot a fost Sebastian Pui (PSD), în timp ce Radu Bălaș (POL) a votat împotrivă.

Frunda Csenge și basmul în care ”flăcăul curajos” eliberează orașul de ”un rege pregnant”

După vot, la finalul ședinței, consilierul local Frunda Csenge, liderul Grupului UDMR din Consiliul Local Târgu Mureș a lecturat un text bilingv româno-maghiar, care s-a dorit a fi o metaforă sintetizată a anului politic 2020. Astfel, în viziunea consilierului local Frunda Csenge anul care se încheie a fost horror, ”ca un film de groază”, însă alegerile locale din 2020 au fost ”ca un basm” în care ”flăcăul curajos”, adică Soós Zoltán, a eliberat orașul de Dorin Florea, comparat cu… ”un rege pregnant” (nu credem că este vorba despre englezescul ”pregnant” – ”însărcinată”, ci mai degrabă de ceva/cineva ”care iese în relief”, potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române – n.r.).

”Stimați târgumureșeni, dragi colegi. Am ajuns la ultima ședință a Consiliului Local din acest an, să sperăm, și așa cum este potrivit în aceste situații trebuie să tragem linia. Anul 2020 a fost ca un film de groază. Începând din martie suntem închiși în casele noastre, teama ne umple zilele, masca e un accesoriu indispensabil și încercăm să ne liniștim, să vedem lumina de la capătul tunelului. Totuși, acest an a fost ca un basm. Venea flăcăul curajos și prin muncă serioasă și o echipă puternică a reușit să elibereze orașul de un rege pregnant. În 2020 am reușit să dăm înapoi Târgu Mureșululi încrederea, am demonstrat că cine vrea poate, că binele întotdeauna învinge și că munca bună dă roade. Anul viitor o să fie despre muncă, despre ca toate lucrurile pe care ni le-am propus să le ducem la bun sfârșit. Vă doresc Sărbători Fericite. Crăciun Fericit, mult succes și idei bune în anul nou”, a transmis liderul Grupului UDMR din Consiliul Local Târgu Mureș.

Transparență promisă în 26 octombrie, opacitate pe site-ul Primăriei

În primul discurs în calitate de primar al municipiului Târgu Mureș, susținut imediat după depunerea jurământului, în data de 26 octombrie, Soós Zoltán anunța comunitatea din ”Orașul Trandafirilor” că în activitatea sa va respecta cinci principii fundamentale, unul dintre acestea fiind următorul: ”Târgu Mureșul trebuie să funcționeze deschis și transparent. Trebuie să fie un oraș în care corupția nu-și are locul. În care toate informațiile de interes public sunt la îndemâna tuturor, ușor accesibile.”

Din nefericire, promisiunea primarului făcută în urmă cu aproape două luni, și anume că ”Târgu Mureșul trebuie să funcționeze deschis și transparent” nu își găsește deocamdată corespondent în realitate, iar pe pagina web a Primăriei municipiului Târgu Mureș proiectul de hotărâre care propune deplasarea în delegație la Budapesta este de negăsit, neaflându-se printre documentele aferente ședinței din 17 decembrie.

De altfel, impresia internauților care doresc să consulte materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței din 17 decembrie nu duce înspre transparența mult promisă, ci mai degrabă către un haos administrativ.

Alex TOTH