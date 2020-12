Eldi Brutăria. Calitate și soluții moderne de comerț. 25 de ani de activitate! Consumă produse locale

Share



Eldi este brutăria mureșeană recunoscută pentru produsele sale gustoase de panificație și patiserie de calitate.

Rodul unei experiențe de 25 ani, cu premii la concursuri din domeniul panificației, cu 55 de magazine proprii, Eldi se înscrie în rândul celor mai renumite branduri din domeniul panificației și patiseriei din România. Detalii despre cel mai mare producător de pâine și produse de patiserie din județ am aflat de la Sándor Csongor, director general Brutăria Eldi.

Rep. Vă rugăm să ne descrieți pe scurt evoluția companiei.

Sándor Csongor: Eldi și-a început activitatea anul 1996. Produsele Eldi au fost apreciate de mureșeni, astfel că cererea a crescut în permanență, de la an la an, atât ca volum cât și ca sortimentație. Am crescut implicit și numărul de angajați, iar necesitatea magazinelor proprii a venit firesc în pașii următori făcuți de companie.

Eldi a deschis primul magazin de prezentare în 4 septembrie 2000 în Târgu Mureș. În următoarea decadă, compania s-a concentrat pe extinderea rețelei, dezvoltată cu o viteză impresionantă.

A fost nevoie, evident, și de spații mai mari de producție. În anul 2012 Eldi a inaugurat o nouă unitate de producţie, chiar lângă fosta fabrică din Agrişteu.

Rep: Care este filosofia de business a fimei Eldi ?

Sándor Csongor: Fiecare poveste are un început. Primii pasi, primele reușite, primele obiective atinse cu succes. Creștem împreună. Am reușit, deoarece părerea clienților și partenerilor noștri este mereu în centrul acțiunilor noastre. Dezvoltăm produse și campanii care să sprijine dezvoltarea afacerii pe care o administrăm. Încurajăm și împărtășim informații despre elementele de succes, dar și aspecte de îmbunătățire în relație cu preferințele și opțiunile partenerilor și ale clienților.

Obiectivul nostru de bază a fost și va rămâne acela de a întâmpina cu succes cerințele unei piețe în continuă schimbare și de a oferi servicii si produse de cea mai bună calitate, la cele mai înalte standarde.

Rep: Cum răspundeți provocărilor aduse de comerțul modern?

Sándor Csongor: Adaptarea businessului în această perioadă este singura soluție care aduce plus valoare și răspunde nevoilor consumatorilor.

Dacă am reușit să depășim cu succes provocările apărute de-a lungul timpului, acest lucru s-a datorat faptului că toți am împărtășit aceeași viziune, una modernă, de dezvoltare, ce face parte din strategia prin care Eldi Brutăria şi-a propus să fie apropiată de nevoile clienților și partenerilor în zona în care îşi desfăşoară activitatea.

Pentru rezultate măsurabile, pentru creșterea businessului, trebuie să îi asculți mereu pe consumatori și să studiezi atent preferințele lor, să testezi permanent noi modalități de a ajunge la clienții targetați.

În acest an ca am lansat și canalul de vânzări online, un segment care încet încet devine noul normal, ținând cont de circumstanțele actuale, iar noi ne dorim să fim cât mai aproape de clienții noștri și de potențiali clienți.

Pagina online https://shop.eldi.ro/ este una atractivă, cu sortimentație integrală Eldi, iar în curând vom adăuga și alte articole pe care le găsiți și în magazinele de prezentare.

Sistemul de vânzări asigura ca procesul de achiziție parcurs de clienți să fie cât mai ușor și atractiv.

Astfel, prin acest canal reușim să ajungem pe mesele tuturor locuitorilor din Târgu Mureș și zona limitrofă (Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Corunca și Livezeni), chiar dacă acești clienți nu au în apropiere un magazin de prezentare Eldi.

Eldi are o prezență puternică și o viziune clară pentru viitor. Succesul este construit pe creativitate, calitate și viziune pe termen lung. Astăzi, resursa timp este una prețioasă și termenul de viteză este unul care dictează piața. Din acest motiv, trebuie evitate întâlnirile și colaborările neproductive, iar viteza de reacție este obligatorie. Cred că prin ceea ce facem, arătăm că suntem competitivi pe această piață ce obligă la decizii rapide și inspirate.

Suntem prezenți în TOP 100 Companii producătoare de pâine și patiserie din România, chiar în prima parte al clasamentului, mai exact pe locul 13, și lider detașat la nivelul județului Mures.

Brutăria Eldi deține sistemul de management al siguranței alimentelor, certificat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 22000.