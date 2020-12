Kovács – O pâine pentru fiecare zi. Consumă produse locale.

Share



Mirosul pâinii proaspăt scoase din cuptor este cel care ne va duce mereu în trecut și ne va face să ne simțim iar copiii care stăteam pe prispa casei bunicii așteptând cu nerăbdare să rupem o coajă de pâine și să ne potolim cu saț pofta. Căldura miezului, coaja crocantă și gustul dulceag ne erau atât de dragi atunci încât ni s-au întipărit în inimă și ne-au marcat papilele gustative. Doar când degustăm ceva asemănător ne simțim iar liberi, ca atunci când copilăria nu ne era umbrită de norii vieții moderne.

De patru generații brutăria Kovács este alături de clienții săi, păstrând toate elementele dragi acestora: prospețimea produselor, rețetele tradiționale și preocuparea ca toți oaspeții care trec pragul magazinelor să fie mulțumiți. Uneori, clienții și-au potolit foamea, atunci când au rupt o coajă de pâine, caldă și rumenită. Alteori, s-au îndulcit cu produsele de patiserie, mereu gustoase, produse cu mult drag și dăruire în brutării.

Brutăria Kovács s-a fondat pe povestea tânărului Kovács György, născut într-o familie de 9 copii, dar abandonați de părinți în Casa de Copii din orașul Sfântu Gheorghe. György era dornic să-și depășească condiția precară și decide să-și schimbe soarta încercându-și norocul în Târgu Mureș. Ajuns în Gara Mică a orașului pornește la pas până când ajunge în fața unei brutării. Atras de menirea sa, intră în brutărie și întreabă dacă cei de acolo ar avea nevoie de o mână de ajutor. Fiind iarnă, apare și o oportunitate, în a se ocupa de curățarea zăpezii din jurul brutăriei. Pentru munca depusă i se oferă o pâine pentru fiecare zi de lucru.

Pâinea de zi cu zi devine pentru tânărul Kovács György singura modalitate de supraviețuire și de aceea alege ca destin meseria de brutar.

Datorită hărniciei și loialității sale este luat ca ucenic, apoi începe o școală de panificație, iar mai târziu termină școala de maestru brutar.

Astfel, depășindu-și profesorul, în anul 1932, brutarul Kovács György își începe propria afacere, deschizând o brutărie folosind cuptorul de cărămidă din curtea casei sale. Cocea pâine din propriul aluat, dar și din aluatul făcut de gospodinele locale.

Pentru o perioadă lucrurile au mers ca untul uns pe pâinea caldă, se căsătorește, are copii și îi învață și pe aceștia meseria de brutar. Dar, odată cu instalarea comunismului, familia a fost nevoită să închidă brutăria, deoarece Partidul Comunist Român a ordonat închiderea tuturor micilor brutării. Drept urmare, György și cei doi fii ai săi continuă să lucreze la Brutăria de Stat din Târgu Mureș. Abia în 1982 dl. Kovács Béla, a 3-a generația, reușește să își deschidă din nou propria brutărie și în anul 1990 își răscumpără proprietatea pe care o și privatizează

Istoria brutăriei Kovács este în fiecare produs și oricine o poate experimenta prin gustul unic, gust încărcat de poveste, de dragostea pentru libertate și de curaj. În Brutăriile Kovács pâinea are statut privilegiat. Este temelia pe care s-a construit ceea ce astăzi clienții pot vedea în orice brutărie Kovács.

Gustul pâinii, pe care zi de zi clienții o cumpără din brutării, este rezultatul unui șir lung de experiențe, uneori dure, de viață. Gustul se naște din ingredientele 100% naturale, dar și din rețetele îmbunătățite în timp, din trăirile mâinilor care amestecă compoziția, din starea ce îl învăluie pe cel care frământă aluatul, din zâmbetul celui care așează aluatul obosit în tavă la dospit, din semnul crucii făcut de cel care pune pâinea în cuptor, dar mai ales din mâna celui care taie prima felie de pâine.

Păstrăm tradiția chiar și în lumea modernă Astăzi, Brutăria Kovács arată cu totul și cu totul altfel. De la cuptorul de cărămidă din spatele casei părintești rețetele tradiționale sunt astăzi realizate într-o fabrică nouă, mult mai avansată tehnologic, aflată în localitatea Sângeorgiu de Mureș. Noua locație este compusă din: clădirea de producție, clădirea grupului de pompare și magazinul cu vânzare de la intrarea în fabrică.Finalizată în anul 2020, investiția în noua fabrică a Brutăriei Kovács a fost de 3,8 milioane de euro, din care 50% fonduri europene și 50% cofinanțare proprie. Fabrica este dotată cu tehnologie avansată pentru optimizarea procesului de producție, dar și pentru diversificarea gamei de produse. Nici o investiție și nici o tehnologie avansată nu ar putea transpune în realitate gustul unic al produselor Brutăriei Kovács fără mâinile dibace ale angajaților. Respectul pentru tradiție este un atu al companiei, atât în deservirea clienților cât și în păstrarea angajaților.

Brutăria Kovács se mândrește cu faptul că angajații din cadrul companiei preferă să rămână mult timp alături de ei. Mărturie stă faptul că în cadrul companiei există 23 de angajați cu o vechime de peste 10 ani. Cel mai vechi angajat are 16 ani vechime în cadrul companiei și continuă să realizeze cu aceeași sârguință munca de zi cu zi. De la 88 de angajați în 2010, compania a ajuns la 180 de angajați în 2020 și continuă să creeze noi și noi locuri de muncă.

Promoții și recompense pentru fidelitate

Brutăriile Kovács se bucură de fiecare întâlnire, alături de clienți și le răsplătesc acestora fidelitatea

prin inimioare cadou, stocate pe cardurile de fidelitate Kovács. Cardurile de fidelitate sunt disponibile gratuit și se acordă pe loc în brutăriile Kovács, pe baza completării unui formular de înscriere. Posesorii cardurilor de fidelitate Kovács au acces la toate promoțiile, campaniile și reducerile speciale, obținând drept bonificații, discount-uri la produse, prin acumularea de inimioare, la plata cu numerar sau card bancar.

Săptămânal și lunar Brutăria Kovács oferă reduceri și cadouri clienților săi. În luna decembrie, cozonacul este vedeta. Pufoși, bine rumeniți și proaspeți. Cu umplutură de nucă, mac, rahat, ciocolată, stafide sau cacao. După rețeta bunicii, mixt, baigli, împletit, simplu sau după rețetă proprie. Fiecare pofticios poate găsi în Brutăria Kovács cozonacul pe care să-l savureze alături de o cană de lapte cald.

Începând din data de 8 decembrie 2020, în Brutăriile Kovács, la achiziția cu cardul de fidelitate a doi cozonaci, clienții primesc cadou o sticlă de 2l de Pepsi. Toată luna decembrie clienții Brutăriei Kovács se pot bucura de această promoție.

Brutăria Kovács prețuiește gustul, prospețimea și ingredientele naturale, iar clienții pot alege dintr-o paletă largă de umpluturi și variații pentru a găsi gustul pe care și-l doresc.

Clienții care doresc să se bucure de savoarea produselor Brutăriei Kovács o pot face în oricare

din magazinele din rețea:

Kovács – Ne știm din gust în gust!

