Luduș: Contracte noi de închiriere pentru terenurile cu garaje auto

Share



Prin Hotărârea Consiliului Local Luduș nr. 84 din anul 2009 au fost aprobate contractele de închiriere privind terenurile aparținând domeniului public și privat al orașului pe care sunt construite garaje auto. Din anul 2009 s-a procedat la prelungirea succesivă a contractelor de închiriere, precum și chiria aferentă care este de 10 lei/ metru pătrat/ an. În raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind contractele de închiriere, Anca Năsăudean – șef Serviciu „IADP” și Gabriela Fleșar de la Compartimentul „Domeniu Public” din cadrul Primăriei orașului Luduș precizează prevederile articolului 108 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ: „Consiliile Locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: a) date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică; e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege”.

În consecință, Legislativul local a aprobat reînnoirea, pe o perioadă de 1 an, cu începere de la 1 ianuarie 2021 a contractelor de închiriere privind terenurile aparținând domeniului public și privat al orașului Luduș pe care sunt construite garaje auto, beneficiarilor din Anexa nr. 1, a proiectului de hotărâre, precum și chiria aferentă anului 2021 care este de 10 lei/ metru pătrat/ an.

Până la data emiterii proiectului de hotărâre, în orașul Luduș erau construite un număr de 258 de garaje instalate pe domeniul public și privat al orașului.

Ioan A. BORGOVAN