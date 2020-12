VIDEO, FOTO: Eroii Revoluției din 1989 comemorați la Târgu Mureș

Share



Eroii Revoluției din decembrie 1989 de la Târgu Mureș au fost comemorați luni, 21 decembrie, cu prilejul unei ceremonii religioase și militare organizată la Troița Eroilor Martiri din Piața Victoriei. În urmă cu 31 de ani, șase târgumureșeni ieșiți în stradă pentru a pune capăt dictaturii comuniste își pierdeau viața: Adrian Hidoş (21 de ani), Hegyi Lajos (25 de ani), Ilie Muntean (30 de ani), Pajka Károly (33 de ani), Bodoni Sándor (33 de ani) și Tamás Ernő (38 de ani).

”Revoluția a rămas nefinalizată”

Ceremonia de comemorare a martirilor mureșeni a fost organizată în condiții speciale de pandemie, astfel încât singurul care a susținut o alocuțiune, după intonarea Imnului Național al României și după oficierea serviciului religios de către un sobor de preoți, a fost Hamar Alpár Benjámin, președintele Asociației 21 Decembrie Oraș Martir Târgu Mureș.

”În 1989 am ieșit în stradă pentru Libertate. Au tras în noi. Au fost omorâți șase oameni, 21 au fost răniți, iar 73 de persoane au fost reținute de către milițieni care au exercitat violențe fizice asupra celor imobilizați. Am luptat pentru Libertate, pentru Democrație, pentru a trăi într-un stat de drept, pentru un trai mai bun. Am schimbat un regim, dar Revoluția a rămas nefinalizată, nomenclaturiștii, securiștii au luat țara înapoi, ei și urmașii lor conduc și acum România. După 31 de ani nu știm cine a tras în noi, nu este tras nimeni la răspundere. După 31 de ani suntem obligați să purtăm botniță, și la propriu și la figurat, multe drepturi fundamentale ne sunt încălcate. Niciun revoluționar autentic nu este lăsat în Parlament pentru că spunem lucrurilor pe nume, dar și momentan sunt validați și cei care au tras în noi. Sângele vărsat strigă la cer și va fi ascultat. Avem convingea că jertfa lui Bodoni Sándor, Hegyi Lajos, Adrian Hidoş, Ilie Muntean, Pajka Károly și Tamás Ernő nu a fost zadarnică și nu vor fi dați uitării. Să le fie țărâna ușoară!”, a afirmat Hamar Alpár Benjámin, revoluționar care a fost rănit în timpul Revoluției din decembrie 1989.

Flori la Troița Eroilor Martiri

La finalul ceremoniei, au depus coroane de flori la Troița Eroilor Martiri din Piața Victoriei reprezentanții următoarelor instituții și organizații: Instituția Prefectului – Județul Mureș (reprezentată de Mara Togănel, prefectul județului Mureș), Consiliul Județean Mureș (reprezentat de Kovács Mihály Levente, vicepreședinte), Primăria municipiului Târgu Mureș (reprezentată de Portik Vilmos, viceprimar), Garnizoana Târgu Mureș, Asociația 21 Decembrie Oraș Martir Târgu Mureș și Asociația Identitatea Revoluției Române – Filiala Târgu Mureș.

Alex TOTH

Alexandra HAJA