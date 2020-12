Pe sora ta o cheamă Ștefana sau Ștefania? Iată AICI câteva idei geniale de cadouri

Share



Dacă se apropie ziua onomastică a surorii tale, pe care o cheamă Ștefana sau Ștefania, atunci trebuie să te gândesti din timp la un dar cu ajutorul căruia să o ajuți să se simtă specială. Poți realiza chiar tu o brățara sau o pereche de cercei handmade, pentru a o impresiona și a o face să aprecieze acest tip de atenție creat cu multă dragoste.

În cazul în care nu te numeri printre adepții cadourilor handmade, orientează-te doar spre produsele cu adevărat utile, de care aceasta s-ar bucura pe deplin. Găndeste-te la obiectele care îi lipsesc și de care are nevoie, pentru a o face să zâmbească.

Iata ce îi poți oferi surorii pe nume Ștefana sau Ștefania, de ziua de nume:

· Un espressor

Daca stii faptul ca sora ta se trezeste foarte greu dimineata, oricat de mult ar dormi, atunci este stringent sa analizezi cu atentie gama de espressoare de aici. Alege unul performant, care să-i ofere cele mai gustoase cafele, cu ajutorul carora sa se trezeasca din somn, pentru a pleca cat mai devreme la serviciu. Este un dar foarte util si practic, care cu siguranta va fi apreciat la cote maxime.

· Un epilator

Foarte multe femei folosesc inca lama pentru a se epila, insa aceasta modalitate de eliminare a parului nedorit are o multime de dezavantaje. In prezent, exista pe piata o multime de alte variante si produse cu ajutorul carora epilarea sa se realizeze intr-un mod mult mai eficient si rapid. Pentru a-ti ajuta sora in acest sens, cauta cele mai mai bune epilatoare profesionale, care sa-i păstreze picioarele netede si fine timp indelungat.

· Ondulator de par

Daca Stefana sau Stefania din familia ta iubeste sa se aranjeze, sa se machieze si coafeze, atunci un produs de ingrijire personala este tot ceea ce ii trebuie. Daca aceasta isi doreste foarte mult bucle bine definite, insa are parul drept, daruieste-i un ondulator de par de calitate. Citeste cu atentie caracteristicile produsului, pentru a fi sigur ca produsul este ideal din punct de vedere al raportului calitate – pret.

· O paletă de farduri profesională

Majoritatea reprezentantelor sexului feminin adoră să se machieze și să se îngrijească cât mai mult, pentru a-și pune feminitatea în valoare.În cazul în care te gândești să-i oferi în dar o paletă de farduri pigmentată și nu te pricepi foarte bine în domeniu, este bine ca la fiecare produs în parte să citești recenziile și să te ghidezi dupa acestea. Bineințeles, dacă vrei o paletă profesională, nu trebuie să iei în considerare cele mai ieftine opțiuni.

În cele din urmă, învață să faci cadouri care chiar să bucure sărbătoritul. Artă-i că o apreciezi prin intermediul unui cadou foarte bine gândit si căutat. Astfel, este aproape garantat că vei face o bună impresie, pentru că, clar se va observa faptul că ai analizat atent opțiunile tale.

Sursa foto: Pixabay.com