”Ariel”, mai trist și mai sărac. Valentin Lozincă a plecat spre alte scene

Lumea teatrului târgumureșean are parte în acest sfârșit de an 2020 de o nouă pierdere, actorul Valentin Lozincă a trecut la cele veșnice în cursul zilei de marți, 22 decembrie.

„Cu nemărginită tristeţe anunţăm încetarea fulgerătoare din viaţă a colegului nostru, Valentin Lozincă. Actor al Teatrului Ariel din 1986, distins cu diplome şi premii la festivaluri naţionale şi internaţionale. A interpretat roluri de toate facturile atât în spectacole pentru copii cât şi în programul Undergroud, în spectacolele pentru tineri şi adulţi. A susţinut workshop-uri de pantomimă și a colaborat la diferite spectacole ale Teatrului Naţional Târgu-Mureş. Dispariţia lui lasă un gol imens în inimile tuturor.Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de colectivul Teatrului Ariel.

Cine a fost Valentin Lozincă

S-a născut la 27 ianuarie 1954, la Bacău

1978-1985: actor al Teatrului de Animaţie din Bacău

1981: premiul II. la Gala Naţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, Botoşani

Din 1986 actor la Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel, Târgu-Mureş.

1986-1990 participă la tabere de pantomimă şi realizează spectacole itinerante

1988: laureat la Gala Tânărului Actor. Costineşti

1992: bursă de studii (acrobaţie, jonglerie, dans ) la Institutul Dimitri din Verscio, Elveţia

2009, 2011: a susţinut workshopuri de istoria pantomimei în cadrul festivalului “Bucurii pentru copii. Spectacole de colecţie” organizat de Teatrul Ţăndărică, Bucureşti.

Roluri importante la Teatrul Ariel



Vania (Victor Sinachevici: Două împărătese)

Filippo (Matei Vişniec: Angajare de clovn)

Moartea (Ion Creangă – Mona Marian: Ivan Turbincă)

Dracul (Asaya Fujita: Bekkanko)

Roluri (Henrik Ibsen: Peer Gynt)

Spânul (Ion Creangă – Georgeta Lozincă: Povestea lui Harap-Alb)

Truffaldino (Carlo Gozzi– Georgeta Lozincă: Dragostea celor trei portocale)

Gri-Gri (Carlo Collodi – Georgeta Lozincă: Aventurile lui Pinocchio)

Bagheera (Rudyard Kipling – Király István: Cartea junglei)

Alte activităţi artistice



Colaborare în programul de teatru experimental Underground, în spectacolele: Jungla X; Tinereţe fără bătrâneţe şi merele de aur (în parteneriat cu TVR 1, nominalizat la premiile UNITER); Social Sound System; Infanta. Mod de întrebuinţare; Despre Kolka şi cum a zburat el în Brazilia, iar Petka n-a crezut o iotă; Dies Irae. Spectacole montate: Scrumbia afumată; Blazon – la Târgu Mureş; Atelier deschis – la Bacău; Vasilache şi Mărioara – la Chişinău.

Participare la numeroase festivaluri internaţionale şi din ţară.

Colaborator al Teatrului Naţional în spectacolele Regele gol şi Visul fulgului de nea.

Colaborator timp de zece ani al Radioului Târgu Mureş la emisiunea “Lumea copiilor”

Participant la festivaluri medievale cu Trupa de Teatru “Anonimii”

Valentin Lozincă 1954-2020

The show must go on!

