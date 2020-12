INTERVIU ,,Magna Cum Laude”. Roxana Mihăescu consideră că putem promova turismul României prin educare și explorare

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Roxana Mihăescu este șefa de promoție a Facultății de Geografie, din cadrul Universității ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește câteva curiozități despre geografie, precum și idei de locuri pe care le-am putea vizita, probabil destinații despre care nici nu am mai auzit până acum.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine. Roxana Mihăescu: Provin din municipiul Dorohoi din județul Botoșani și sunt în Târgu Mureș de aproape 4 ani, venind aici pentru o ofertă de muncă, însă, după scurt timp acest lucru nu a fost de ajuns astfel încât am decis să îmi continui studiile, iar în acest an am absolvit Facultatea de Geografie, specializarea Turism.

Rep.: Ce te-a determinat să alegi facultatea de Geografie a Turismului?

R.M.: Am ales această facultate din dorința de a-mi continua educația într-un domeniu în care îi voi putea învăța la rândul meu și eu pe alții. Deși geografia este o materie la alegere în ceea ce privește bacalaureatul, eu am văzut-o ca fiind obligatorie, întrucât să cunosc poziția geografică, resursele, etnografia, relieful, economia și orașele țării noastre mi s-au părut cunoștințe importante și utile. Pentru că voiam să aprofundez mai mult informațiile acestea și să nu mă opresc doar la România și Europa, am decis să mă înscriu iar specializarea Turism a venit ca un bonus la tot ce înseamnă geografie, având oportunitatea de a învăța nenumărate locuri extraordinare de vizitat.

Rep.: Care este locul care consideri că are o geografie interesantă?

R.M.: Îmi este greu să mă opresc la unul singur, deoarece lumea este plină de ,,pământuri” interesante, însă, după părerea mea, unul dintre locurile cu o geografie interesantă se află în sud-vestul Boliviei, și anume Deșertul de Sare – Salar de Uyuni, din Uyuni, acest loc fiind uimitor de plat și este acoperit de un strat gros de sare, unde în timpul sezonului ploios, când apa nu are unde să se scurgă se formează un lac de adâncime mică pe care se formează un efect de oglindă care reflectă cerul.

Rep.: Ce destinație din lume ți-ai dori cel mai mult să vizitezi?

R.M.: Destinația pe care visez să o vizitez este Parcul Național Marele Canion din Arizona, SUA, întrucât locul acesta are o geologie inegalabilă datorită canalelor create de râul Colorado și afluenții săi. Bineînțeles, nu m-aș opri doar în Arizona, având în vedere faptul că ar putea fi o șansă unică să ajung în SUA, așa că aș vizita și parcurile naționale din Utah, în special Parcul Național Zion, Parcul Național Arches și Parcul Național Bryce Canyon, acestea având peisaje incredibile.

Rep.: Cum crezi că am putea promova mai bine geografia și turismul României?

R.M.: Cred că geografia și turismul României pot fi promovate exclusiv prin educare și explorare, întrucât pentru a putea promova orice loc avem nevoie de informații, iar apoi se va naște dorința de explorare. Cel mai convenabil mod de promovare îl obținem prin viu grai, gură de la gură. Suntem norocoși să avem o țară unde găsim toate formele de relief, cu ape minerale, orașe cu arhitectură deosebită și resurse istorice și tocmai de aceea am putea avea mai multă încredere în turism și în promovarea autenticului românesc, precum porturile populare, muzica, gastronomia, tradițiile și obiceiurile.

Rep.: Ați desfășurat activități pe teren? Dacă da, cum au fost acestea?

R.M.: Am avut câteva activități super interesante pe teren. Chiar din prima săptămână de facultate am fost la una din stațiile meteo din oraș și acolo am văzut pentru prima oară programe de observare și măsurători ce furnizează informații despre temperatură, umezeală, intensitatea radiației solare, presiune atmosferică și puterea vântului. Faptul că am văzut cum se măsoară viteza vântului, sau cum să recunoaștem formele de nori, explicarea rocilor sedimentare prin puterea pe care o are apa asupra trotuarului din beton, excursiile în natură prin care am putut învăța morfologia carstică vizualizând cum arată o dolină sau o polie, sau să înțelegem mai bine diferența dintre albia majoră și cea minoră a unei ape curgătoare, toate aceste activități ne-au ajutat la practicarea părții teoretice. Activitățile pe teren au fost un mijloc plăcut de a ne implementa mai bine cunoștințele acumulate la clasă și de a ne răspunde la lucrurile neclare.

Rep.: Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din anii studenției?

R.M.: Cea mai frumoasă amintire din anii studenției este timpul petrecut cu colegii, fiecare activitate sau ieșire pe care o făceam sau la care participam ne-a apropiat unii de alții și ne-a făcut curioși împreună și statornici în studiul geografiei. O amintire de neuitat cu colegii mei a fost în prima excursie, de mai multe zile, în Parcul Natural Grădiștea Muncelului, unde am urcat munți, am explorat peșteri, am gătit împreună, am cântat, am fotografiat, ne-am supărat că nu aveam internet și multe altele. Momentele acestea le iau ca amintire, iar la sfârșitul anilor de studiu pot spune că rămânem prieteni, pe viață.

Rep.: Cum au afectat cursurile online ultimul an de studiu pentru tine?

R.M.: Am simțit aceste cursuri online doar în semestrul al doilea și pot spune că a fost un oarecare avantaj, deoarece salvam timpul petrecut pe drum până la facultate și înapoi, dar un dezavantaj privind modul de învățare al cursurilor. Faptul că nu am putut să îmi văd fizic profesorii și colegii mi-a dat încercări în a înțelege informațiile din cursuri, mi-au lipsit explicațiile amănunțite, partaa sociabilă, precum și faptul că nu am mai putut accesa biblioteca universității. Pregătirea lucrării de licență a fost un lucru la fel de dificil de realizat, în principal partea practică, ce reprezenta studiu de teren. Din această experiență a ultimului semestru am învățat să mă adaptez la nou și să creez metode noi de a-mi finaliza proiectele academice.

Rep.: Ce ramură a geografiei ți se pare cea mai interesantă?

R.M.: Cea mai interesantă ramură mi se pare geografia fizică, din cauza diversității subramurilor pe care le are în componență, cele mai interesante subramuri fiind meteorologia, datorită faptului că ajută la cunoașterea prognozei meteo, a norilor atunci când călătorim și vrem să o facem cu echipament potrivit. Pe de altă parte, pedologia ne poate spune multe lucruri despre roci, relief, aer și apă și există multe alte subramuri care studiază oceanele, ghețarii, fauna și flora, mișcările pământului și forța de atracție a atmosferei. De asemenea, această ramură mi se pare interesantă deoarece putem înțelege procesele care schimbă suprafața Pământului, precum alunecări de teren, inundații, cutremure, topirea ghețarilor, tsumani sau activitatea vulcanică, precum și cum putem face față acestor hazarde.

Rep.: În final, spune-ne o curiozitate mai puțin cunoscută despre geografia României?

R.M.: În România există cel de-al doilea muzeu în aer liber din lume, și anume Muzeul Astra din Sibiu, care prezintă peste 300 de case și construcții, printre care mori de apă și mori de vânt, prese imense de vin, fructe și ulei, forje hidraulice și multe altele. Aceste case și construcții sunt aduse din întreaga Românie într-un singur loc, promovând etnografia și originile geografice românești, iar una dintre atracțiile unice, este casa oltenească ce poate fi recunoscută pe bancnota de 10 lei.

A consemnat Andreea ȚIȚIU