Ce trebuie să știți dacă doriți să călătoriți în Regatul Unit

Ministerul Afacerilor Externe român a publicat pe site-ul propriu o informare adresată cetățenilor români care doresc să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord după 1 ianuarie 2021, dată de la care britanicii au părăsit Uniunea Europeană.

Condiții de intrare

Cetățenii români vor putea călători spre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru șederi de scurtă durată (ex. în scop turistic, în vizită etc.) pe o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a avea nevoie de o viză de intrare (https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021). Cu toate acestea, cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetățenii români care doresc să se deplaseze pe teritoriul Regatului Unit pentru o durată mai mare de șase luni (pentru activități de muncă, pentru studii etc.) au nevoie de viză de intrare.

Pentru orice persoană care are mențiuni înscrise în cazierul judiciar, precum și cele cărora le-a fost refuzată, în trecut, intrarea pe teritoriul Regatului Unit, autoritățile britanice recomandă depunerea unei cereri pentru obținerea vizei și pentru deplasările de scurtă durată (sub 6 luni), potrivit datelor comunicate prin intermediul portalului https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.

Până la data de 30 septembrie 2021, cetățenii români pot utiliza cartea de identitate pentru a intra în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. După această dată, intrarea în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă doar în baza pașaportului (simplu electronic sau simplu temporar).

Cetățenii români care intră sub incidența Programului de Înregistrare a Cetățenilor UE (EU Settlement Scheme) vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind documentele naționale de identitate până la 31 decembrie 2025.

Cetățenii români care se deplasează în Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021 în scop turistic NU mai pot lucra în Regatul Unit. Printre activitățile permise ca vizitator se numără: vizitarea rudelor sau a prietenilor; desfășurarea de activități de voluntariat care nu depășesc 30 de zile; participarea la cursuri care nu depășesc 30 de zile (o listă detaliată găsiți la: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities).

Pentru mai multe detalii, accesați ghidul elaborat de autoritățile britanice pentru vizitatori, care include noile reguli aplicabile de la 1 ianuarie 2021:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/935246/6.6811_HO_PBS_communications_for_EU_visitors_v10_WEB.pdf.

Controale vamale

Din punctul de vedere al controalelor vamale pentru vizitatorii europeni, inclusiv români, care se deplasează în Regatul Unit, cel puțin până la 1 iulie 2021 nu vor exista schimbări. Orice modificare comunicată de autoritățile britanice va fi semnalată în timp util. De asemenea, recomandăm consultarea frecventă a site-ului https://www.gov.uk/uk-border-control/at-border-control.



Limita sumelor de bani numerar (cash)

Persoanele care călătoresc din UE în Regatul Unit ca vizitator cu 10.000 GBP sau mai mult în numerar vor trebui să facă o declarație:

online cu minimum 72h înainte de călătorie folosind acest link https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk sau

la punctul de trecere al frontierei, dacă nu au avut posibilitatea de a declara online.



Regimul medicamentelor

În ceea ce privește uzul personal al persoanei care se deplasează în Regatul Unit ca vizitator, se recomandă, ca persoana să verifice în statul de origine, cu medicul/ farmacistul care a prescris medicamentul statutul/ clasificarea acestuia în raport cu statul de destinație.

Precizăm că pentru călătoriile în scop turistic mai mari de 3 luni, unde persoana deține medicamente cu prescripție restrictivă, va trebui să se obțină o autorizație specială.

Pentru clarificări punctuale, cetățenii interesați pot solicita informații înainte de călătorie la:

Drug and Firearms Licensing Unit

dflu.ie@homeoffice.gov.uk

0044 (0) 20 7035 6330

Regimul animalelor de companie

Se recomandă contactarea unui veterinar cu minimum 4 luni înainte de călătoria în Marea Britanie, ca proprietarul să se asigure că animalul de companie este eligibil pentru vizita în Marea Britanie. De asemenea, autoritățile britanice recomandă ca:

animalul de companie să fie identificat cu microcip subcutanat;

acesta trebuie să fie însoțit de un pașaport sau certificat veterinar care să ateste vaccinările la zi; Marea Britanie a semnalat că acceptă pașaportul european pentru animalele de companie (https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-from-1-january-2021#return-to-great-britain).

animalul de companie trebuie să fi efectuat vaccinul antirabic cu cel puțin 21 de zile înainte de călătorie, dar nu mai mult de 1 an;

în funcție de statutul țării de proveniență a animalului de companie, există posibilitatea solicitării unui test de sânge pentru a dovedi că animalul a fost inoculat cu succes împotriva rabiei.

Pentru informații suplimentare puteți contacta:

Email: pettravel@apha.gov.uk

Telefon: 0370 241 1710

Asigurare medicală

Conform prevederilor noului Acord privind relațiile viitoare UE-UK care a fost semnat la 30 decembrie 2020, aranjamentele privind asigurările de sănătate existente până la 31 decembrie 2020, se vor aplica, în principiu, în continuare, începând cu 1 ianuarie 2021.

Astfel, cetățenii europeni, inclusiv români, care se află într-un sejur temporar în Regatul Unit (spre exemplu: în scop turistic sau de afaceri) vor continua să beneficieze de asistența medicală necesară (cum ar fi de urgență) pe baza cardului european de asigurări de sănătate (CEASS) / european health insurance card (EHIC).

Cu toate acestea, pentru sejururi mai lungi, legislația internă privind imigrația a Regatului Unit prevede cerințe suplimentare. În special, Regatul Unit impune resortisanților tuturor țărilor terțe o suprataxă pentru asistență medicală, drept condiție pentru eliberarea unei vize de intrare pentru sejururi mai lungi de 6 luni. Pentru mai multe informații vă rugăm accesați: http://www.cnas.ro/page/brexit.html.

Plata cu cardul

De la 1 ianuarie 2021, tranzacțiile dintre UE și Regatul Unit nu vor mai fi acoperite de normele UE care limitează comisioanele interbancare. Acest lucru poate conduce la o suprataxă pentru plățile cu cardul. Înaintea deplasării în Regatul Unit, recomandăm astfel să verificați cu furnizorul de servicii bancare tarifele care vă vor fi aplicate pentru efectuarea de plăți/ operațiuni bancare pe teritoriul Regatului Unit.

Roaming

Începând cu 1 ianuarie 2021, furnizorii de servicii de roaming care își desfășoară activitatea în UE pot aplica clienților o suprataxă atunci când clienții lor utilizează servicii de roaming în Regatul Unit. Înaintea deplasării în Regatul Unit, recomandăm astfel să verificați cu furnizorul de servicii de telefonie tarifele care vor fi aplicate pe durata vizitei în acest stat. Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați:

https://www.ancom.ro/roaming-n-marea-britanie-n-condi539ii-comerciale-de-la-1-ianuarie-2021_6321

Permisul de conducere

Folosirea/preschimbarea permiselor românești și britanice va fi posibilă și după data de 31 decembrie 2020, având în vedere că ambele țări (RO/UK) sunt semnatare ale Convenției de la Viena 1968 privind traficul rutier.

Autoritățile din Regatul Unit nu solicită obținerea unui permis internațional de conducere pentru deținătorii de permise românești, care se deplasează în scop turistic în această țară.

Cetățenii români care călătoresc spre România în baza unui permis britanic, vor trebui să se intereseze punctual cu privire la condițiile de utilizare în calitate turistică a permisului britanic prin statele tranzitate, până la intrarea în România, unele state solicitând de la 1 ianuarie 2021 prezentarea unui permis auto internațional.(https://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit).

Asigurarea auto

Asigurarea auto este obligatorie pe teritoriul Regatului Unit.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 este necesară prezentarea dovezii asigurării. Recomandăm contactarea asiguratorului dvs. înainte de călătoria în Regatul Unit, pentru a vă asigura că dețineți documentele necesare.

Circulația auto

Circulația se desfășoară pe partea stângă a drumului în Regatul Unit. Vehiculele înmatriculate în afara Regatului Unit sunt supuse acelorași reguli de circulație rutieră ca și vehiculele înmatriculate în Regatul Unit. Abaterea de la regimul circulației rutiere se poate sancționa cu amenzi de până la 2500 de lire sterline. Totodată, se poate solicita contravenienților plata amenzii pe loc. În situația în care șoferii străini nu pot plăti amenzile sau în cazul în care autovehiculele prezintă defecțiuni, poliția poate lua măsura imobilizării autovehiculelor până la plata amenzii sau remedierea defecțiunii. Măsura poate fi aplicată și de către inspectori ai “Driver and Vehicle Standards Agency” (DVSA – instituție omoloagă RAR), iar în cazul în care șoferii străini se află în imposibilitatea de a plăti amenda, inspectorii DVSA pot imobiliza autovehiculul până la plata amenzii.

În zona centrală a Londrei (marcată în trafic cu C roșu pe fond alb) accesul autovehiculelor în zilele lucrătoare, între orele 7.00 și 18.00, este permis pe baza “taxei de aglomerație” (Congestion Charge), care se plătește electronic pentru un autovehicul determinat. Zona în care se aplică și modalitățile de plată sunt precizate pe site-ul Autorității de Transport din Londra (Transport for London), la adresa http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/.

Suplimentar, tot în zona centrală a Londrei (marcată cu ULEZ în cerc alb, pe fond verde), accesul vehiculelor între orele 7.00 și 22.00, zilnic, este permis pe baza unei taxe zilnice de 15 GBP dacă vehiculul dvs. nu îndeplinește standardele zonei cu emisii ultra scăzute (ULEZ). Zona în care se aplică și modalitățile de plată sunt precizate pe site-ul Autorității de Transport din Londra (Transport for London), la adresa https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/congestion-charge-zone.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă circulația pe banda rezervată autobuzelor, în intervalele orare precizate pe indicatoare.

Autovehiculele înmatriculate în România, pe a căror plăcuță de înmatriculare nu este afișat statul de înmatriculare, vor avea obligația de a afișa separat statul respectiv, în partea din spate a autovehiculului, atunci când circulă în Regatul Unit.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Mai pot călători în UK cu buletinul?

Da, până la data de 31 septembrie 2021. După această dată, intrarea va fi posibilă doar în baza pașaportului (simplu electronic sau simplu temporar).

Cetățenii români care intră sub incidența Programului de Înregistrare a Cetățenilor UE (EU Settlement Scheme) vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind documentele naționale de identitate până la 31 decembrie 2025.

Voi avea nevoie de viză ca turist? Trebuie să o obțin anterior călătoriei sau o pot solicita la intrarea în UK?

Cetățenii români vor putea călători spre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în scop turistic/ vizită pe o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a necesita o viză. Mai multe detalii găsiți aici – https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021.

Câte zile pot rămâne în UK ca turist?

Cetățenii români vor putea călători spre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în scop turistic/ vizită până la șase luni într-un an fără a necesita o viză (https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021).

Trebuie să am asigurare medicală privată sau mai este valabil cardul european?

Noul Acord privind relațiile viitoare UE-UK care a fost semnat la 30 decembrie 2020 acoperă și asistența medicală. Astfel, cetățenii europeni, inclusiv români, care se află într-un sejur temporar în Regatul Unit (spre exemplu: în scop turistic sau de afaceri) vor continua să beneficieze de asistența medicală necesară (cum ar fi de urgență) pe baza cardului european de asigurări de sănătate / european health insurance card (EHIC).

Cu toate acestea, pentru sejururi mai lungi, legislația internă privind imigrația a Regatului Unit prevede cerințe suplimentare. În special, Regatul Unit impune resortisanților tuturor țărilor terțe o suprataxă pentru asistență medicală, drept condiție pentru eliberarea unei vize de intrare pentru sejururi mai lungi de 6 luni. Pentru mai multe informații vă rugăm accesați: http://www.cnas.ro/page/brexit.html.

Dacă zbor în altă țară și am escală în Marea Britanie, am nevoie de viză? Pot ieși din aeroport pe durata escalei?

Nu aveți nevoie de viză. Cetățenii români vor putea călători spre și tranzita prin Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în scop turistic/ vizită de până la șase luni într-un an, fără a necesita o viză (https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021).

Călătoresc în scop turistic în UK, după 31 decembrie 2020. Sunt necesare demersuri suplimentare pe lângă autoritățile britanice, respectiv, declararea/înștiințarea organelor de poliție în termen de 72 ore, așa cum este cazul altor cetățeni terți?

Nu. Cetățenii UE, inclusiv români, nu trebuie să-și declare sosirea / perioada de ședere pe lângă autoritățile britanice, în calitate de turiști. Mai multe informații privind condițiile de intrare și ședere și documentele în baza cărora este permisă intrarea în UK începând cu 1 ianuarie 2021 în scop turistic sunt disponibile pe pagina web a Guvernului britanic: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit

Sunt necesare dovezi privind cazarea pe perioada vacanței în UK (rezervare la hotel/Air BnB/scrisoare de la prieteni)? Este necesar să dovedesc, la sosirea în UK, că dispun de o anumită sumă de bani pe durata șederii (extras de cont curent în limba engleză/cash)?

NU. Intrarea pe teritoriul Regatului Unit, în scop turistic, pentru o perioada mai scurtă de 6 luni/an, nu va fi condiționată de prezentarea unor documente suplimentare privind cazarea, respectiv mijloacele de întreținere pentru perioada vacanței dumneavoastră.