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Incidența cazurilor de COVID-19 în localitățile din Mureș

redactia 4 ianuarie 2021 Slider, Social Lasa un comentariu 0 Vizualizate

Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au comunicat luni, 4 ianuarie, tabelul care conține incidența cazurilor de COVID-19 valabil pentru cele 102 unități administrativ-teritoriale ale județului Mureș.

Unitate Administrativ Teritoriala INCIDENȚĂ ‰ 
MUNICIPIUL TARGU MURES                    2.03
MUNICIPIUL REGHIN                    1.78
MUNICIPIUL SIGHISOARA                    1.80
MUNICIPIUL TARNAVENI                    1.10
ORAS IERNUT                    0.92
ORAS LUDUS                    1.09
ORAS MIERCUREA NIRAJULUI                    0.83
ORAS SANGEORGIU DE PADURE                         –  
ORAS SARMASU                    0.44
ORAS SOVATA                    0.29
UNGHENI                    1.39
ACATARI                    0.42
ADAMUS                    0.92
ALBESTI                    0.62
ALUNIS                    0.96
APOLD                    1.21
ATINTIS                    0.66
BAGACIU                    1.12
BAHNEA                    0.55
BALA                         –  
BALAUSERI                    1.82
BAND                    0.60
BATOS                    0.94
BEICA DE JOS                         –  
BERENI                         –  
BICHIS                    3.82
BOGATA                    0.55
BRANCOVENESTI                    0.77
BREAZA                         –  
CEUASU DE CAMPIE                    0.64
CHETANI                    2.38
CHIBED                         –  
CHIHERU DE JOS                    0.62
COROISANMARTIN                    1.28
CORUNCA                    2.06
COZMA                         –  
CRACIUNESTI                    0.45
CRAIESTI                    2.31
CRISTESTI                    1.92
CUCERDEA                    1.54
CUCI                    2.16
DANES                    0.50
DEDA                    2.32
EREMITU                    0.25
ERNEI                    0.16
FANTANELE                    0.20
FARAGAU                    2.84
GALESTI                         –  
GANESTI                         –  
GHEORGHE DOJA                    0.67
GHINDARI                         –  
GLODENI                    0.27
GORNESTI                    0.54
GREBENISU DE CAMPIE                    1.12
GURGHIU                    0.98
HODAC                    0.59
HODOSA                         –  
IBANESTI                    0.24
ICLANZEL                    1.94
IDECIU DE JOS                    0.44
LIVEZENI                    1.02
LUNCA                    0.42
LUNCA BRADULUI                    1.01
MADARAS                         –  
MAGHERANI                         –  
MICA                    0.21
MIHESU DE CAMPIE                    1.24
NADES                    0.66
NEAUA                         –  
OGRA                    0.76
PANET                    1.31
PAPIU ILARIAN                         –  
PASARENI                         –  
PETELEA                    0.63
POGACEAUA                    0.50
RACIU                    0.56
RASTOLITA                         –  
RUSII-MUNTI                    0.92
SANCRAIU DE MURES                    1.43
SANGEORGIU DE MURES                    1.81
SANGER                         –  
SANPAUL                         –  
SANPETRU DE CAMPIE                    0.37
SANTANA DE MURES                    1.26
SARATENI                    0.61
SASCHIZ                    0.44
SAULIA                    0.49
SINCAI                    1.27
SOLOVASTRU                    1.61
STANCENI                    1.39
SUPLAC                    0.87
SUSENI                         –  
TAURENI                    2.02
VALEA LARGA                    0.68
VANATORI                    0.45
VARGATA                    1.50
VATAVA                    1.06
VETCA                         –  
VIISOARA                         –  
VOIVODENI                    1.12
ZAGAR                         –  
ZAU DE CAMPIE                    0.32
TOTAL Judet Mures                    1.25
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