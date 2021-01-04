Incidența cazurilor de COVID-19 în localitățile din Mureș

Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au comunicat luni, 4 ianuarie, tabelul care conține incidența cazurilor de COVID-19 valabil pentru cele 102 unități administrativ-teritoriale ale județului Mureș.
|Unitate Administrativ Teritoriala
|INCIDENȚĂ ‰
|MUNICIPIUL TARGU MURES
|2.03
|MUNICIPIUL REGHIN
|1.78
|MUNICIPIUL SIGHISOARA
|1.80
|MUNICIPIUL TARNAVENI
|1.10
|ORAS IERNUT
|0.92
|ORAS LUDUS
|1.09
|ORAS MIERCUREA NIRAJULUI
|0.83
|ORAS SANGEORGIU DE PADURE
|–
|ORAS SARMASU
|0.44
|ORAS SOVATA
|0.29
|UNGHENI
|1.39
|ACATARI
|0.42
|ADAMUS
|0.92
|ALBESTI
|0.62
|ALUNIS
|0.96
|APOLD
|1.21
|ATINTIS
|0.66
|BAGACIU
|1.12
|BAHNEA
|0.55
|BALA
|–
|BALAUSERI
|1.82
|BAND
|0.60
|BATOS
|0.94
|BEICA DE JOS
|–
|BERENI
|–
|BICHIS
|3.82
|BOGATA
|0.55
|BRANCOVENESTI
|0.77
|BREAZA
|–
|CEUASU DE CAMPIE
|0.64
|CHETANI
|2.38
|CHIBED
|–
|CHIHERU DE JOS
|0.62
|COROISANMARTIN
|1.28
|CORUNCA
|2.06
|COZMA
|–
|CRACIUNESTI
|0.45
|CRAIESTI
|2.31
|CRISTESTI
|1.92
|CUCERDEA
|1.54
|CUCI
|2.16
|DANES
|0.50
|DEDA
|2.32
|EREMITU
|0.25
|ERNEI
|0.16
|FANTANELE
|0.20
|FARAGAU
|2.84
|GALESTI
|–
|GANESTI
|–
|GHEORGHE DOJA
|0.67
|GHINDARI
|–
|GLODENI
|0.27
|GORNESTI
|0.54
|GREBENISU DE CAMPIE
|1.12
|GURGHIU
|0.98
|HODAC
|0.59
|HODOSA
|–
|IBANESTI
|0.24
|ICLANZEL
|1.94
|IDECIU DE JOS
|0.44
|LIVEZENI
|1.02
|LUNCA
|0.42
|LUNCA BRADULUI
|1.01
|MADARAS
|–
|MAGHERANI
|–
|MICA
|0.21
|MIHESU DE CAMPIE
|1.24
|NADES
|0.66
|NEAUA
|–
|OGRA
|0.76
|PANET
|1.31
|PAPIU ILARIAN
|–
|PASARENI
|–
|PETELEA
|0.63
|POGACEAUA
|0.50
|RACIU
|0.56
|RASTOLITA
|–
|RUSII-MUNTI
|0.92
|SANCRAIU DE MURES
|1.43
|SANGEORGIU DE MURES
|1.81
|SANGER
|–
|SANPAUL
|–
|SANPETRU DE CAMPIE
|0.37
|SANTANA DE MURES
|1.26
|SARATENI
|0.61
|SASCHIZ
|0.44
|SAULIA
|0.49
|SINCAI
|1.27
|SOLOVASTRU
|1.61
|STANCENI
|1.39
|SUPLAC
|0.87
|SUSENI
|–
|TAURENI
|2.02
|VALEA LARGA
|0.68
|VANATORI
|0.45
|VARGATA
|1.50
|VATAVA
|1.06
|VETCA
|–
|VIISOARA
|–
|VOIVODENI
|1.12
|ZAGAR
|–
|ZAU DE CAMPIE
|0.32
|TOTAL Judet Mures
|1.25