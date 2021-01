Parlamentar de Mureș dat în judecată de propriul copil!

Share



Vicepreședintele Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, deputatul UDMR de Mureș Csép Éva-Andrea (44 de ani), a pierdut un proces intentat tocmai de fiul ei, Csep Balazs, care a solicitat instanței obținerea unei pensii de întreținere în cuantum de 1/6 din veniturile lunare ale mamei sale.

Ce a decis instanța

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul integral al soluției dată de Judecătoria Târgu Mureș în data de 17 decembrie 2020:

”Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul C.B., în contradictoriu cu pârâta C.E.A.. Obligă pârâta să plătească în favoarea reclamantului, născut la data de 22 februarie 2002, o pensie de întreţinere în cuantum de 1/6 din veniturile sale lunare nete fără a se ține seama la stabilirea acestui venit de norma de hrană și de alte sume cu destinație specială cuvenite mamei, iar dacă nu are venituri ori dacă acestea sunt mai mici decât venitul minim net pe economie, 1/6 din venitul minim net pe economie la data la care trebuie achitată această pensie, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 9 octombrie 2020 şi până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea de către reclamant a vârstei de 26 ani, cu deducerea următoarele sume de bani achitate de pârâtă: 500 de lei achitată la data de 6 noiembrie 2020, 1.000 de lei achitată la data de 6 noiembrie 2020, 500 de lei achitată la data de 9 decembrie 2020 și 1.000 de lei achitată la data de 10 decembrie 2020. Obligă pârâta să plătească reclamantului cheltuielile de judecată în cuantum de 1.000 de lei reprezentând onorariu avocaţial. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Târgu Mureş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17 decembrie 2020.”

Csép Éva-Andrea: ”Sunt mândră de faptul că fiul meu că a devenit un adult foarte determinat și hotărât”

Joi, 7 ianuarie 2021, deputatul Csép Éva-Andrea a furnizat, pe pagina sa de Facebook, explicații despre speța respectivă.

”Pentru mai multă claritate privind acuzațiile care au apărut în presă referitor la viața mea personală, doresc să fac următoarele precizări: în calitate de persoană publică, unul dintre deputații care acordă o atenție deosebită domeniului muncii și al protecției sociale, vreau să informez opinia publică despre acțiunile în justiție inițiate de fiul meu, Bazsi, cu toate că acest subiect este strict personal. Nu este ceva ieșit din comun faptul că, în orice familie, pot apărea diverse probleme, din cauze mai mult sau mai puțin obiective. Am trei copii, o fiică și doi fii gemeni, toți majori. La un moment dat, în viața noastră au intervenit anumite schimbări, astfel încât am decis, de comun acord cu soțul meu, tatăl copiilor, să divorțăm, însă, în urma acestui demers, copiii să nu fie afectați. De aceea, mi-am asumat toate obligațiile morale și materiale pe care, după divorț, le-am respectat conform deciziei luate. Având în vedere situația creată doresc să fac anumite precizări menite să contracareze orice alte speculații rău intenționate: nu am comis nicio ilegalitate. Mi-am îndeplinit întotdeauna, cu conștiinciozitate obligațiile financiare față de copiii mei. În luna august 2020, însă, cu intenția de a-l sancționa pe fiul meu, Bazsi, pentru un anumit comportament, am decis să nu transfer suma aferentă lunii respective. Între timp, mi-am dat seama că nu a fost cea mai bună soluție și, prin urmare, am compensat decalajul în luna septembrie. Cu toate acestea, în octombrie a fost depusă plângerea împotriva mea și s-a intentat procesul, pe care l-am pierdut în primă instanță. Nu doresc să fac recurs, consider că din punctul meu de vedere discuția este încheiată și cer tuturor să respecte acest fapt, pentru liniștea copiilor și familiei mele. Regret că nu am reușit să rezolvăm această problemă în familie. Cu toate acestea, sunt mândră de faptul că fiul meu că a devenit un adult foarte determinat și hotărât. Doresc să mai precizez că fotografia alăturată este cadoul meu de Crăciun din acest an, talisman pe care l-am primit de la cei trei copii ai mei”, a precizat Csép Éva-Andrea.

