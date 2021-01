Situație pozitivă la Locativ SA. Vasile Filimon: „Mi-am îndeplinit 100% obiectivele propuse pentru 2020”

Share



Locativ SA, societatea care administează locuințele sociale și spațiile comerciale ale municipalității târgumureșene, a avut un parcurs foarte bun în anul 2020, cu îndeplinirea obiectivelor de activități și investiții și cu respectarea indicatorilor financiari propuși. Mai multe informații, în interviul luat lui Vasile Filimon, directorul general al societății.

Reporter: Cum ați găsit societatea Locativ SA la preluarea mandatului de director general?

Vasile Filimon: Am preluat mandatul prin concurs în august 2019, atunci când am găsit o situație nu tocmai confortabilă. Era o societate blocată de anumite persoane din conducere, care nu avea nicio relație cu chiriașii și nu se întâmpla nimic. Se cheltuiau bani, o spun cu toată responsabilitatea, și nu se vedea nimic. Oamenii nu aveau acces la conducerea societății deși existau enorm de multe solicitari de intervenții la locuințele sociale, practic nu se reacționa. Sintetizat, era o societate închisă. În ultimul an, Locativ SA s-a deschis spre oameni, așa cum spun și unii angajați ai noștri mai vechi, s-a făcut într-un an mai mult decât au făcut alții în 20 de ani.

Rep.: Care au fost activitățile desfășurate pe parcursul anului 2020? Vă rugăm să realizați un scurt bilanț…

V.F.: Anul 2020 a fost atipic, un an foarte greu. Am debutat cu construcția unui buget echilibrat, un buget prin care să încerc rezolvarea a cât mai multor probleme care au apărut, și pe care l-am descoperit când am fost numit în funcție. Apoi a debutat pandemia. Avem relații directe cu peste 1.500 de chiriași, a trebuit să gestionez totul foarte atent, așa încât să nu se întâmple nimic din punct de vedere epidemiologic. Am reușit, prin toate măsurile pe care le-am luat împreună cu Consiliul de Administrație, ca activitățile să se desfășoare normal, să întocmim contracte și să încasăm chiriile, să facem reparațiile necesare cu supraveghere strictă și cu respectarea tuturor măsurilor și regulilor de sănantate. Am insistat ca angajații care merg zilnic pe teren să respecte al literam măsurile impuse de autoritățile competente ca să nu se întâmple nimic grav. Am început să facem intervenții la locuințele ANL, pentru că au trecut foarte mulți ani în care nu s-a desfășurat o activitate de întreținere la aceste locuințe. Am reușit să zugrăvim locațiile care necesitau acest lucru, am intervenit la acoperișurile clădirilor ANL unde erau probleme. Dar cele mai mari probleme le-am avut la locuințele sociale, avem 606 astfel de locații, dispuse atât în blocuri cât și în clădiri rezidențiale vechi și neîntreținute. Locuințe care n-au fost retrocedate și care au rămas într-o situație fizică foarte grea. Pot spune că după acest an greu, obiectivele propuse la început mi le-am indeplinit în proporție de 100%. În acest moment echipele noastre de întreținere nu mai au nicio solicitare la care să intervină. Am reușit să facem aceste lucruri, respectând indicatorii financiari stabiliți la începutul anului 2020.

Rep.: Care este situația blocurilor ANL?

V.F.: Noi administrăm aceste locuințe, nu le deținem. Ele aparțin municipalității, sunt locuințe pentru tineri, așa au fost construite atunci. Avem foarte multe solicitări de cumpărare a acestor locuințe de către chiriași, dar noi, Locativ SA, nu putem da acest răspuns. Societatea doar transmite către Consiliul Local aceste solicitări. Oportunitatea și dorința de a se vinde aceste condomii ANL sunt ale Consiliului Local Târgu Mureș. Dacă se hotărăște vânzarea trebuie începute niște demersuri tehnice, trebuie făcută o dezmembrare topografică pentru fiecare apartament, care este atributul ADP Târgu Mureș, dacă au resurse financiare. Din punct de vedere al oportunității, dacă municipalitatea își dorește să vândă locuințele, oamenii trebuie să înțeleagă că toți banii se vor duce la Agenția Naționala a Locuinței, care va distribui acești bani pentru contrucția altor locuițe în țară. Municipalitatea a pus la dispoziție către ANL terenul și utilitățile, deci a făcut o investițiie pentru construcția blocurilor, dar nu primește niciu leu înapoi. Nu toate apartamentele din blocurile ANL se vor vinde… ce se întâmplă cu celelalte care rămân în chirie? Cine administrează în continuare blocurile respective? Aceste chestiuni le poate stabili doar Consiliul Local, care fiind la început de mandat, poate lua o decizie prin hotărâri de Consiliu. Subliniez din nou, Locativ SA nu vinde locuințe ANL.

Rep.: Care este situația chiriilor apartamentelor sociale ”de lux” din blocurile de pe Bulevardul Pandurilor?

V.F.: Este vorba de 136 de locuințe cu 1-2-3 camere care sunt considerate locuințe sociale cu tarif mai mare. În acest moment, chiria pleacă de la 3 euro/metru pătrat, cum este stabilit prin hotărâre de Consiliu Local, din care 2,5 euro/metru pătrat e plătit de chiriaș și 0,5 euro/metru pătrat este subvencție de la bugetul local. Dar tot prin hotărâre de Consiliu, s-a hotărât ca după 5 ani de chirie în aceste blocuri să crească în fiecare an chiria cu 10%. Se va ajunge ca în luna aprilie 2021, să existe o chirie de 3,9 euro/metru pătrat. Am avut o discuție cu aleși locali din vechiul legislativ, le-am explicat că trebuie luată o hotărâre în această speță, pentru că în curând se va ajunge cu chiria mai mare decât prețul de pe piața liberă. Noi punem la dispoziție chiriașului doar o locuință neutilată, pe piața liberă există locuințe cu mobilier și aparatură electrocasnică. Va exista pericolul să plece oamenii din aceste locuințe. Am avut o discuție cu domnul primar Soós Zoltán, la sfârșitul anului trecut, vis-a-vis de această chestiune, cu care am stabilit să facem o analiză cu care să ne ducem în fața Consiliului Local. Dorim să stabilim un tarif fix, care să nu mai crească, în așa fel oamenii să știe clar când iau o astfel de locuință cât au de plătit. Analiza o vom finaliza în ianuarie 2021, o vom supune atenției Consiliului de Administrație, comisiei locative și Consiliului Local, ca în februarie să avem o hotărâre care să soluționeze acest aspect.

Rep.: O altă situație este cea a romilor de pe strada Băneasa. Cum v-ați ocupat de acest aspect?

V.F.: Este o discuție extrem de delicată, de când am preluat mandatul am avut discuții cu cei de pe Băneasa numărul 8. Clădirea este într-o stare jalnică, noi am făcut lucrări de întreținere cât s-a putut la clădire și centrala termică, ca să ne descurcăm iarna asta. Municipalitatea a achiziționat o clădire pe strada Mureșeni numărul 50, unde s-a început lucrările de construcție a 31 de spații locative, cu gândul ca la încheiere să putem să mutăm romii din Băneasa 8. Din păcate, proiectul e blocat la nivelul achiziției unei centrale termice pentru noua clădire. Am făcut demersuri să se prindă în bugetul municipalității suma de 800 de mii de lei pentru centrală, ca să putem să rezolvăm această chestiune anul acesta. Tot la nivelul persoanelor de etnie romă, mai avem probleme la acoperișul blocurilor din Valea Rece, am solicitat să cuprindem în buget această reparație.

Rep.: Care este situația spațiilor comerciale din pasajul subteran de la Finanțe?

V.F.: Și aici avem câteva probleme datorită gradului mare de renunțare a chiriașilor. Am luat câteva măsuri care să ducă la un interes mai mare pentru aceste spații, prin reducerea costurilor chiriașilor. Am renunțat la contractele de curățenie și pază care se regăseau în costurile de chirie, aceste servicii fiind asigurate acum de către angajații noștri.

Rep.: Ce planuri aveți pentru anul 2021?

V.F.: Anul acesta vom încerca să închidem mai multe proiecte. Am transmis către Consiliul Local situația clădirilor de pe Gheorghe Doja numărul 9 (sediul Poliției Locale, a ziarelor și a partidelor – n.r.) și de pe Bolyai numărul 19 (sediul Direcției de Statistică Mureș – n.r.). Doar administrația locală poate face astfel de investiții, din surse de finanțare proprii sau fonduri europene. Ne-am mai propus foarte multe reabilitări de clădiri vechi pe care le avem și la care nu s-a intervenit de mult timp. Avem o solicitare din partea Consiliului de Administrație Locativ să construim sau să reabilităm clădiri pentru birouri de firme. E nevoie de birouri în zona centrală, am găsit deja aproximativ 6 locații unde putem face acest lucru. În rest, vom continua lucrări de întreținere și reparații la clădirile pe care le avem în chirie, vom face o investiție la centrala termică a clădirii de la Gheorghe Doja numărul 9, pentru că este cea mai veche din oraș și funcționează chiar cu fochist angajat de noi pe perioada iernii. Eu sunt convins că împreună cu echipa pe care am format-o aici la Locativ SA, voi reuși să fac performanță.

Rep.: Un mesaj de început de an către colaboratori și chiriași?

V.F.: Anul trecut a fost un an greu, sper că cel care tocmai a început să fie unul mai bun. Vreau să le mulțumesc atât colegilor cât și membrilor din Consiliul de Administrație că au avut încredere în mine. Sper că mă vor sprijini și în continuare. Vreau să le mulțumesc chiriașilor noștri că au avut încredere în noi și sper că au fost mulțumiți de serviciile prestate. Sper să ne revenim cu toții din această pandemie și să începem să ne reîntâlnim, așa cum îmi place mie, la fiecare bloc în parte, ca să pot afla probleme oamenilor și ulterior să le rezolv.