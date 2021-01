O nouă viață pentru Răzvan

Share



Medicii de la Institutul Inimii din Târgu Mureș au înregistrat cea de a patra intervenție efectuată în urgență la copii în acest început de an la Institutul Inimii din Tîrgu Mureș, micuțul Răzvan fiind cel mai nou pe lista celor care au primit o nouă viață grație medicilor mureșeni

„Echipa noastră neobosită continuă să salveze nou nascuții cu malformații cardiace grave congenitale care ajung la Tîrgu Mureș pentru tratament chirurgical. Răzvan este din Deva, are aproape 2 luni și a fost internat de urgență în stare clinică gravă, într-o situație amenințătoare de viață, fiind testat COVID POZITIV. Într-o perioadă în care în România șansa la supraviețuire a acestor nou născuți pare să fie legată de posibilitatea de a fi trimiși pentru tratamentul salvator în străînătate, la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Tg. Mureș o echipă multidisciplinară continuă să se încăpățâneze să facă performanță și să opereze copiii din România în România. Riscul infectării personalului medical și disconfortul produs de echipamentul de protecție specific este depășit de satisfacția salvării vieții unui copil a cărui șansă la viață este în mâna unor profesioniști de excepție pe care am onoarea să îi conduc în mod colegial.Este a patra intervenție efectuată în urgență la copii în acest început de an la Tg. Mureș și ne bucurăm pentru fiecare viață salvată. #Mândrii de Tg.Mureș”, a fost mesajul postat pe Facebook de prof. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Tîrgu Mureș.

(Redacția)